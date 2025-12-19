अंगूठे और जोड़ों में अचानक उठने वाला दर्द इस बीमारी का संकेत तो नहीं? आयुर्वेद में छिपा है इसका समाधान

कई लोगों को पैर के अंगूठे और जोड़ों में अचानक दर्द होने लगता है. ये शरीर में बढ़े यूरिक एसिड के संकेत हो सकते हैं. इससे घबराने की नहीं बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है. पर क्या आपको पता है कि आयुर्वेद के पास इसका समाधान भी है. यूरिक एसिड शरीर में प्यूरीन (प्रोटीन का हिस्सा) के टूटने से बनने वाला प्राकृतिक वेस्ट है. सामान्य रूप से किडनी इसे पेशाब के जरिए बाहर निकाल देती है. यूरिक एसिड बढ़ने पर ये जोड़ों में दर्द और सूजन का कारण बनता है. इसे हाइपरयूरिसेमिया कहा जाता है, जो चुपचाप बढ़कर शरीर में गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है.

यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है

यूरिक एसिड बढ़ने के पीछे कई कारण हैं. इसमें गलत आहार जैसे ज्यादा दालें (राजमा, छोले), नॉनवेज, शराब, कम पानी पीना, मोटापा, व्यायाम न करना और किडनी की कमजोरी शामिल है. आयुर्वेद में इसे वात-रक्त विकार और मंद अग्नि से जोड़ा जाता है. जहां अपचित आहार 'आम' बनकर रक्त में मिल जाता है और सूजन पैदा करता है.

मेडिकल साइंस के अनुसार, बढ़ा यूरिक एसिड मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल बनाता है, जो जोड़ों में जमा होकर इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है.

खतरा

इससे अचानक तेज दर्द, खासकर रात में जोड़ों का लाल होकर सूजन होना और पैर के बड़े अंगूठे में तेज दर्द होता है. अनदेखी करने पर बार-बार अटैक, गठिया, किडनी स्टोन और किडनी फेल्योर का खतरा भी बढ़ सकता है. इससे बचने के लिए आप तरह-तरह के घरेलू नुस्खों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

यूरिक एसिड का रामबाण

शरीर में बढ़े हुए यूरिक एसिड को संतुलित रखने के लिए सुबह में गुनगुना पानी पीना, हर दिन 3 से 4 लीटर पानी पीना, त्रिफला चूर्ण का सेवन, धनिया बीज का पानी, अजवाइन-सोंठ का काढ़ा बेहद उपयोगी हैं. जिन लोगों को यूरिक एसिड बढ़ने की दिक्कत है उन्हें जंक फूड और अल्कोहल से दूरी बना कर रखनी चाहिए.

डाइट और लाइफस्टाइल

आयुर्वेदाचार्य बताते हैं कि यूरिक एसिड सिर्फ जोड़ों की नहीं, बल्कि मेटाबॉलिज्म और किडनी की भी समस्या है. यूरिक एसिड के दर्द दबाने से नहीं, कारण सुधारने से राहत मिलती है. डाइट और लाइफस्टाइल बदलकर आप यूरिक एसिड से की दिक्कत से छुटकारा पा सकते हैं. समय रहते शरीर पर ध्यान देकर बड़ी समस्याओं से बचा जा सकता है. बहुत तरह की आयुर्वेदिक औषधियां भी यूरिक एसिड में रामबाण काम करती हैं हालांकि, किसी भी उपाय से पहले आयुर्वेद विशेषज्ञ से परामर्श जरूर लें.

इनपुट-आईएएनएस

