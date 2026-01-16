Advertisement
trendingNow13076752
Hindi Newsलाइफस्टाइलपिज्जा-कोक...जमकर जंक फूड खाते हैं US के बॉस डोनाल्ड ट्रंप, क्या है उनका डाइट प्लान?

पिज्जा-कोक...जमकर जंक फूड खाते हैं US के 'बॉस' डोनाल्ड ट्रंप, क्या है उनका डाइट प्लान?

Donald Trump Diet: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों अपनी डाइट को लेकर काफी चर्चा में हैं. दरअसल ट्रंप को जंक फूड काफी पसंद हैं. उनके पास कोक का स्टॉक जम रहता है. आइए जानते हैं उनकी डाइट क्या है. 

 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Jan 16, 2026, 06:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पिज्जा-कोक...जमकर जंक फूड खाते हैं US के 'बॉस' डोनाल्ड ट्रंप, क्या है उनका डाइट प्लान?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों वेनेजुएला, ग्रीनलैंड और ईरान टेंशन को लेकर काफी चर्चा में हैं. वहीं इस बीच एक बार फिर उनकी डाइट सुर्खियों में हैं. दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप की खाने की आदत काफी अजीब हैं. दरअसल ऐसा हमने नहीं बल्कि हेल्थ सेक्रेटरी रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर ने कहा है. उन्होंने बोला कि ट्रंप बहुत ही खराब खाना खाते हैं उनके पास हमेशा डाइट कोक रहती है. ट्रंप की डाइट के बारे में जानकर हर कोई हैरान हो जाता है. आइए जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप की डाइट. 

जंक फूड है बेहद पसंद 
डोनाल्ड ट्रंप को जंक फूड काफी पसंद है. व्हाइट हाउस में काफी सख्त प्रोटोकॉल होने के बाद भी अक्सर राष्ट्रपति के लिए ाहर के फूड जॉइंट स्नैक्स आते रहते हैं. 

ट्रंप का डाइट प्लान क्या है 
ट्रंप के पूव कैंपेन के मैनेजर लेट ट्रंप बी ट्रप बुक के राइटर Corey Lewandowski ने उनकी डाइट के बारे में खुलासा किया था. ट्रंप 14 से 16 घंटे तक बिना खाए रहते हैं. वह ब्रेकफास्ट में अंडे और Bacon खाना पसंद करते हैं. वहीं लंच में वह जूसी मीटलोफ  या फिर केचप के साथ ज्यादा पका हुआ स्टेक खाते हैं. डिनर में वह मैकडॉनल्ड्स के दो बिग मैक, Filet-O-Fishऔर एक स्मॉल चॉकलेट शेक पीना पसंद करते हैं. कई बार वह डिनर को KFC के बकेट के साथ बदल भी लेते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

पिज्जा और कोक के हैं दीवाने 
डोनाल्ड ट्रंप को सैंडविच और पिज्जा खाना बेहद पसंद है. उनकी फेवरेट ड्रिंक मिल्कशेक और कोक है. ट्रंप एक दिन में 12 कोक तक पी जाते हैं. 

एक्सरसाइज नहीं है पसंद 
राष्ट्रपित डोनाल्ड ट्रंप को जितना जंक फूड पसंद है उतना ही उन्हें एक्सरसाइज ना पसंद हैं. व्हाइट हाउस के फिजिशियन रह चुके डॉक्टर रॉनी जैक्सन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि ट्रंप एक्सरसाइज बहुत कम करते हैं ऐसे में हमें उनकी डाइट पर खास ध्यान रखते हैं. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. 

90,000,000..भारत में डायबिटीज का महाविस्फोट, सबसे ज्यादा शिकार हो रहे युवा! रिपोर्ट

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

TAGS

lifestylefood

Trending news

पहले ग्रामीणों में पाई फतह अब जीते शहर, कैसे संभाजीनगर- मुंबई तक AIMIM ने गाड़े झंडे
Maharashtra Election
पहले ग्रामीणों में पाई फतह अब जीते शहर, कैसे संभाजीनगर- मुंबई तक AIMIM ने गाड़े झंडे
क्या होती है गैस लाइटिंग? महाराष्ट्र निकाय चुनाव नतीजों पर राहुल गांधी ने आरोप जड़ा
Maharashtra
क्या होती है गैस लाइटिंग? महाराष्ट्र निकाय चुनाव नतीजों पर राहुल गांधी ने आरोप जड़ा
'वो सहयोगियों तक को साथ नहीं रख पाए', संजय राउत के बयान पर BJP का तीखा पलटवार
BJP Leader Sudhanshu Trivedi
'वो सहयोगियों तक को साथ नहीं रख पाए', संजय राउत के बयान पर BJP का तीखा पलटवार
महाराष्ट्र में भाजपा का वो 'प्रयोग' अब सफल हुआ, आज खुश तो बहुत होंगे अमित शाह
BMC Chunav 2026
महाराष्ट्र में भाजपा का वो 'प्रयोग' अब सफल हुआ, आज खुश तो बहुत होंगे अमित शाह
जिस भाजपा नेता ने की थी MNS कार्यकर्ता की हत्या, उसने जेल से जीता चुनाव
Maharashtra
जिस भाजपा नेता ने की थी MNS कार्यकर्ता की हत्या, उसने जेल से जीता चुनाव
सिंगल डिजिट सीट पर अटकी राज ठाकरे की पार्टी, 22 शहरों में हुआ मनसे का सफाया
BMC Election 2026
सिंगल डिजिट सीट पर अटकी राज ठाकरे की पार्टी, 22 शहरों में हुआ मनसे का सफाया
BMC चुनाव में महायुति की बम-बम, जीत के बाद फडणवीस ने किया किस नेता को फोन?
BMC Election 2026
BMC चुनाव में महायुति की बम-बम, जीत के बाद फडणवीस ने किया किस नेता को फोन?
फडणवीस का गेम नहीं समझ पाए ठाकरे-पवार! महाराष्ट्र में कैसे चली भाजपा की आंधी?
BMC Chunav 2026
फडणवीस का गेम नहीं समझ पाए ठाकरे-पवार! महाराष्ट्र में कैसे चली भाजपा की आंधी?
नगर निगम चुनाव में पत्रकार गौरी लंकेश के हत्या आरोपी की जीत, जमकर मनाया जश्न
Maharashtra Municipal Corporation Elections
नगर निगम चुनाव में पत्रकार गौरी लंकेश के हत्या आरोपी की जीत, जमकर मनाया जश्न
'मराठी बोलने वाला होगा मेयर..', रामदास अठावले बोले- चुनाव में होगी 'महायुति' की जीत
BMC Election Result 2026
'मराठी बोलने वाला होगा मेयर..', रामदास अठावले बोले- चुनाव में होगी 'महायुति' की जीत