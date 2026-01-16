पिज्जा-कोक...जमकर जंक फूड खाते हैं US के 'बॉस' डोनाल्ड ट्रंप, क्या है उनका डाइट प्लान?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों वेनेजुएला, ग्रीनलैंड और ईरान टेंशन को लेकर काफी चर्चा में हैं. वहीं इस बीच एक बार फिर उनकी डाइट सुर्खियों में हैं. दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप की खाने की आदत काफी अजीब हैं. दरअसल ऐसा हमने नहीं बल्कि हेल्थ सेक्रेटरी रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर ने कहा है. उन्होंने बोला कि ट्रंप बहुत ही खराब खाना खाते हैं उनके पास हमेशा डाइट कोक रहती है. ट्रंप की डाइट के बारे में जानकर हर कोई हैरान हो जाता है. आइए जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप की डाइट.

जंक फूड है बेहद पसंद

डोनाल्ड ट्रंप को जंक फूड काफी पसंद है. व्हाइट हाउस में काफी सख्त प्रोटोकॉल होने के बाद भी अक्सर राष्ट्रपति के लिए ाहर के फूड जॉइंट स्नैक्स आते रहते हैं.

ट्रंप का डाइट प्लान क्या है

ट्रंप के पूव कैंपेन के मैनेजर लेट ट्रंप बी ट्रप बुक के राइटर Corey Lewandowski ने उनकी डाइट के बारे में खुलासा किया था. ट्रंप 14 से 16 घंटे तक बिना खाए रहते हैं. वह ब्रेकफास्ट में अंडे और Bacon खाना पसंद करते हैं. वहीं लंच में वह जूसी मीटलोफ या फिर केचप के साथ ज्यादा पका हुआ स्टेक खाते हैं. डिनर में वह मैकडॉनल्ड्स के दो बिग मैक, Filet-O-Fishऔर एक स्मॉल चॉकलेट शेक पीना पसंद करते हैं. कई बार वह डिनर को KFC के बकेट के साथ बदल भी लेते हैं.

पिज्जा और कोक के हैं दीवाने

डोनाल्ड ट्रंप को सैंडविच और पिज्जा खाना बेहद पसंद है. उनकी फेवरेट ड्रिंक मिल्कशेक और कोक है. ट्रंप एक दिन में 12 कोक तक पी जाते हैं.

एक्सरसाइज नहीं है पसंद

राष्ट्रपित डोनाल्ड ट्रंप को जितना जंक फूड पसंद है उतना ही उन्हें एक्सरसाइज ना पसंद हैं. व्हाइट हाउस के फिजिशियन रह चुके डॉक्टर रॉनी जैक्सन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि ट्रंप एक्सरसाइज बहुत कम करते हैं ऐसे में हमें उनकी डाइट पर खास ध्यान रखते हैं.

