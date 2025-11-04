Advertisement
Hindi Newsलाइफस्टाइल

अच्छी नींद के लिए गोलियां खाने वाले हो जाएं सावधान, वरना चुकानी पड़ेगी भारी कीमत

Sleeping pills effects: रिसर्च टीम के हेड जॉनसन के अनुसार ' अगर नींद की गोलियों का इस्तेमाल कम करेंगे तो इससे उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति बेहतर हो सकती है. जिससे वो ज्यादा ऊर्जावाना और एक्टिव जिंदगी का आनंद उठा सकते हैं.

 

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Nov 04, 2025, 01:12 AM IST
अच्छी नींद के लिए गोलियां खाने वाले हो जाएं सावधान, वरना चुकानी पड़ेगी भारी कीमत

Sleeping pills side effect: अच्छी नींद के लिए गोलियां लेने वाले सावधान हो जाएं. क्योंकि, जिन गोलियों को आप उपयोगी समझकर ले रहे हैं वो आपकी सेहत के साथ-साथ जिंदगी पर भी बुरा असर डाल सकती हैं. अमेरिका की द लैंसेट रीजनल हेल्थ अमेरिकाज की तरफ से प्रकाशित एक ताजा रिसर्च में इस बात की जानकारी मिली है कि 50 साल से अधिक उम्र के लोग और बुजुर्ग इन गोलियों के सेवन को बंद कर दें तो ये उनके बुढ़ापे के लिए अच्छा रह सकता है.

गोलियां बंद करने पर मिलेगा फायदा 
शोधकर्ताओं के अनुसार नींद की गोलियों का इस्तेमाल बंद करने से गिरने का खतरा लगभग 9 प्रतिशत तक कम हो सकता है. इतना ही नहीं सोचने और समझने की क्षमता भी बढ़ सकती है. इसके साथ-साथ हेल्थकेयर और दवाओं पर होने वाले हजारों डॉलर के खर्चे में भी बचत की जा सकती है. यह रिसर्च 'यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया' में 'शेफर सेंटर फॉर हेल्थ पॉलिसी एंड इकोनॉमिक्स' विभाग के हेनके हेवन जॉनसन की अगुवाई में किया गया है. इस रिसर्च के जरिए अच्छी नींद के लिए लोगों द्वारा ली जाने वाली दवाओं पर निर्भरता को कम करने और इसके फायदों पर जोर दिया गया है. 

कौन करता है इस्तेमाल ? 
रिसर्च टीम के हेड जॉनसन के अनुसार ' अगर बुजुर्ग नींद की गोलियों का इस्तेमाल कम करेंगे तो इससे उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति बेहतर हो सकती है. जिससे वो ज्यादा ऊर्जावाना और एक्टिव जिंदगी का आनंद उठा सकते हैं.रिसर्च में यह भी पाया गया कि अमेरिका में 50 साल और उससे ज्यादा उम्र के 15 मिलियन से ज्यादा लोग रोजाना नींद की गोलियों का खाते हैं. मेडिकल चेतावनियों के बावजूद लोग इसका लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं. 

यह भी पढ़ें: फैटी लिवर है हेल्थ का हाई अलर्ट, तुरंत बदलें ऐसी आदतें, वरना पछताएंगे आप

क्यों खाते हैं गोलियां ? 

रिसर्च का मानना है कि 65 साल से अधिक उम्र के लोगों को नींद न आने की समस्या रहती है. इसका सबसे बड़ा कारण डिप्रेशन, एंग्जायटी, दिल की बीमारी और डिमेंशिया जैसी दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण होता है. हालांकि, शोधकर्ताओं की तरफ से चेतावनी दी गई है कि अगर नींद की गोलियों का लंबे समय तक इस्तेमाल करते रहे तो उन्हें नींद में चलने और बुरे सपने की घटनाओं को बढ़ा सकता है.

About the Author
author img
Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

TAGS

sleeping pillssleeping pills side effectToday Latest Hindi News

