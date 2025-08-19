गर्दन का कालापन दूर कर सकती है फिटकरी, जानें इस्तेमाल करने का तरीका!
गर्दन का कालापन दूर कर सकती है फिटकरी, जानें इस्तेमाल करने का तरीका!

गर्दन का कालापन किसी भी इंसान की खूबसूरती को कम कर देता है. गर्दन का कालापन दूर करने के लिए आप फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं. आइए जानते हैं फिटकरी का इस्तेमाल कैसे करें. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Aug 19, 2025, 01:45 PM IST
गर्दन का कालापन दूर कर सकती है फिटकरी, जानें इस्तेमाल करने का तरीका!

त्वचा की देखभाल ना कर पाने की वजह से स्किन से जुड़ी समस्या जैसे एलर्जी और इंफेक्शन की समस्या हो जाती है. एलर्जी और इंफेक्शन की वजह से स्किन का नेचुरल ग्लो भी कम होने लगता है. ऐसे में स्किन के कुछ हिस्से में कालापन की समस्या आ जाती है. धूल-मिट्टी की वजह से गर्दन के पिछले हिस्से में कालापन आ जाता है. गर्दन का कालापन समय के साथ डार्क हो जाता है जिसे साबुन से हटाना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में आप फिटकरी का इस्तेमाल कर गर्दन के कालेपन को दूर कर सकते हैं. 

फिटकरी से हटाए गर्दन का कालापन 
फिटकरी की मदद से आप अपनी काली गर्दन को साफ कर सकते हैं. फिटकरी की मदद से गर्दन के मैल को आसानी से हटाया जा सकता है. गर्दन का मैल हटाने के लिए गर्दन को गीला कर लें. इसके बाद 5 मिनट तक इसमें फिटकरी घिस लें. फिर नॉर्मल पानी से गर्दन धो लें. 

कितने दिनों तक लगाएं 
गर्दन का मैल हटाने के लिए आप हफ्ते में 2 से 3 बार गर्दन का कालापन दूर करें. जैसे आपकी गर्दन का कालापन दूर होने लगे तो आप फिटकरी का इस्तेमाल करना कम ककर दें. जब कालापन पूरी तरह से कम हो जाए तो फिटकरी का इस्तेमाल ना करें. लंबे समय तक फिटकरी लगाने से नुकसान भी हो सकता है. 

इन बातों का रखें ध्यान 
फिटकरी का इस्तेमाल करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए. 
फिटकरी लगाने पर जलन की समस्या होने पर फिटकरी का इस्तेमाल ना करें. 
फिटकरी को स्किन पर रोजाना नहीं लगाना चाहिए.  

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

