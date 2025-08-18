बच्चा बिस्तर पर करता है सूसू, इन चीजों से बनी बेडशीट बिछाएं, नहीं भीगेगा गद्दा
बच्चा बिस्तर पर करता है सूसू, इन चीजों से बनी बेडशीट बिछाएं, नहीं भीगेगा गद्दा

अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो गद्दे को बार-बार खराब होने से बचाने के लिए ऐसे मैटेरियल का यूज करना चाहिए जो मैटरेस को पूरी तरह सेफ रख सकता है.

Aug 18, 2025
Waterproof Bedsheet: छोटे बच्चों के साथ घर की सबसे बड़ी परेशानी होती है गीला गद्द.. बच्चे अक्सर सूसू कर देते हैं और अगर सही सेफ्टी न हो तो गद्दा खराब हो जाता है. बार-बार धूप में सुखाना मुश्किल और वक्त लेने वाला काम है. साथ ही बेड पर गंदगी से इंफेक्शन और बीमारी का भी खतरा बना रहता है.  ऐसे में सही मैटेरियल की बेडशीट का सेलेक्शन करना बेहद जरूरी है, ताकि गद्दा गीला न हो और सफाई भी आसान रहे. आइए जानते हैं ऐसे बेहतरीन मैटेरियल्स के बारे में. 

1. वॉटरप्रूफ बेडशीट (Waterproof Bedsheet)

आजकल मार्केट में वॉटरप्रूफ बेडशीट काफी पॉपुलर हैं. इन्हें खास लेमिनेटेड फैब्रिक से बनाया जाता है, जिसकी ऊपरी सतह कॉटन जैसी सॉफ्ट होती है और नीचे की लेयर वॉटरप्रूफ. ये नमी को गद्दे तक नहीं पहुंचने देती.

2. रबराइज्ड बेडशीट (Rubberised Bedsheet)
रबराइज्ड बेडशीट बच्चों वाले घरों के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन मानी जाती है. इसमें कपड़े की परत के नीचे रबर कोटिंग होती है. ये सस्ती, टिकाऊ और आसानी से वॉशेबल होती है.

3. पीवीसी मैटेरियल बेडशीट (PVC Material Bedsheet)
पीवीसी से बनी बेडशीट पूरी तरह वॉटरप्रूफ होती है. इन पर गिरा हुआ कोई भी लिक्विड आसानी से पोंछा जा सकता है. हालांकि ये थोड़ी गर्म लग सकती है, लेकिन नमी और स्मैल रोकने में बेहद असरदार है.

4. प्लास्टिक कोटेड कॉटन बेडशीट (Plastic Coated Cotton Bedsheet)
ये बेडशीट ऊपर से कॉटन और नीचे से प्लास्टिक की कोटिंग के साथ आती है. ऊपर से ये कंफर्टेबल रहती है और नीचे से पानी, दूध या सूसू को गद्दे तक पहुंचने से रोकती है.

5. मैट्रेस प्रोटेक्टर (Mattress Protector)
आजकल खास वॉटरप्रूफ मैट्रेस प्रोटेक्टर भी आते हैं जिन्हें बेडशीट के नीचे बिछाया जाता है. ये जिप या इलास्टिक के साथ फिट हो जाते हैं और धोने में भी आसान होते हैं.

 

Shariqul Hoda

