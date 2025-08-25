भिंडी पानी से बढ़ेगी बालों की ग्रोथ,बस जान लें लगाने का सही तरीका!
Advertisement
trendingNow12895947
Hindi Newsलाइफस्टाइल

भिंडी पानी से बढ़ेगी बालों की ग्रोथ,बस जान लें लगाने का सही तरीका!

बरसात के मौसम में बाल ड्राई और फ्रिजी हो जाते हैं. रफ और बेजान बालों को ठीक करने के लिए आप बालों में भिंडी का पानी लगा सकते हैं. आइए जानते हैं बालों में भिंड़ी का पानी कैसे लगाएं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Aug 25, 2025, 02:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भिंडी पानी से बढ़ेगी बालों की ग्रोथ,बस जान लें लगाने का सही तरीका!

बरसात के मौसम में बाल ड्राई और बेजान हो जाते हैं. रफ और बेजान बालों को ठीक करने के लिए आप भिंडी के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं. भिंडी के पानी का इस्तेमाल कर बालों की फ्रिजीनेस की समस्या को ठीक किया जा सकता है. आइए जानते हैं बालों में भिंडी के पानी का इस्तेमाल कैसे करें. 

बालों के लिए फायदेमंद है भिंडी 
भिंडी में चिपचिपा पदार्थ बालों के लिए फायदेमंद होता है. भिंडी में विटामिन ए, सी समेत कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि बालों के लिए फायदेमंद होता है. भिंडी लगाने से बाल बाल शाइनी और चमकदार होते हैं. 

कैसे बनाएं भिंडी का पानी 
बालों में भिंडी का पानी लगाना बेहद आसान है. बालों में भिंडी लगाने के लिए एक कटोरी में एलोवेरा जेल लें, इसमें 7 से 8 भिंडी लें, 3 गिलास पानी, 1 चम्मच मेथी दाना लें. अब एक कहाड़ी लें. इसमें 3 गिलास पानी डालकर गर्म कर लें. अब इस पानी में मेथी दाना, कटा हुआ एलोवेरा और भिंडी काटकर डाल दें. इसके बाद पानी को उबलने दें. जब सारी चीजें अच्छे से पक जाएगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

बालों पर कैसे लगाएं हेयर जेल 
भिंडी के पानी को छान लें. इसके बाद इसे बाउल में रख लें. अब इस जेल को बालों में लगाएं. बालों में जेल लगाने के बाद कंघी करें. इसके बाद बालों को कवर करें. 30 से 40 मिनट बाद हेयर वॉश कर लें. आपके बाल सिल्की और शाइनी हो जाएंगे. हफ्ते में 1 बार हेयर जेल जरूर लगाएं. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत, स्किन  या बालों से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

इसे भी पढ़ें: कोरियन ग्लास स्किन फेशियल करना है, तो मेकअप किट में जरूर होनी चाहिए ये सारी चीजें 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

TAGS

lifestyleHair care

Trending news

जम्मू-कश्मीर में भूस्खलन से मची तबाही, मलबे के नीचे दबा पेट्रोल पंप
Landslide
जम्मू-कश्मीर में भूस्खलन से मची तबाही, मलबे के नीचे दबा पेट्रोल पंप
Video: जगत गुरु रामभद्राचार्य के शब्द 'अहंकार पूर्ण'...? किसने कहा वो 'पिता तुल्य'
Jagadguru Swami Rambhadracharya
Video: जगत गुरु रामभद्राचार्य के शब्द 'अहंकार पूर्ण'...? किसने कहा वो 'पिता तुल्य'
BMC चुनाव से पहले BJP का बड़ा दांव, मुंबई को मिला नया पार्टी अध्यक्ष
BJP
BMC चुनाव से पहले BJP का बड़ा दांव, मुंबई को मिला नया पार्टी अध्यक्ष
समय रैना, सोनाली... कॉमेडियंस ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, शो में माफी मांगो
Supreme Court News
समय रैना, सोनाली... कॉमेडियंस ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, शो में माफी मांगो
PM ने खुद अपने पद को शामिल... अमित शाह ने बताई 130वें संविधान संशोधन के अंदर की बात
constitutional amendment
PM ने खुद अपने पद को शामिल... अमित शाह ने बताई 130वें संविधान संशोधन के अंदर की बात
आज देश की अदालतों में कई अहम मामलों पर होगी सुनवाई, एक क्लिक में जानें सारे केस
Supreem court
आज देश की अदालतों में कई अहम मामलों पर होगी सुनवाई, एक क्लिक में जानें सारे केस
राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर अमित शाह का हमला, बोले- बिहार चुनाव में होगा...
amit shah
राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर अमित शाह का हमला, बोले- बिहार चुनाव में होगा...
छोटा जुर्म किया तब भी चली जाएगी PM-CM और मंत्री की कुर्सी? अमित शाह ने बताई सच्चाई
#amit shah
छोटा जुर्म किया तब भी चली जाएगी PM-CM और मंत्री की कुर्सी? अमित शाह ने बताई सच्चाई
'यह बदलाव एक बड़ी घटना के बाद हुआ..,' संसद में CISF की तैनाती पर अमित शाह का बयान
parliament
'यह बदलाव एक बड़ी घटना के बाद हुआ..,' संसद में CISF की तैनाती पर अमित शाह का बयान
बारिश के चलते हवाई यात्रा प्रभावित, एयरलाइंस कंपनियों ने दी यात्रियों को ये सलाह
Delhi
बारिश के चलते हवाई यात्रा प्रभावित, एयरलाइंस कंपनियों ने दी यात्रियों को ये सलाह
;