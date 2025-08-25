भिंडी पानी से बढ़ेगी बालों की ग्रोथ,बस जान लें लगाने का सही तरीका!

बरसात के मौसम में बाल ड्राई और बेजान हो जाते हैं. रफ और बेजान बालों को ठीक करने के लिए आप भिंडी के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं. भिंडी के पानी का इस्तेमाल कर बालों की फ्रिजीनेस की समस्या को ठीक किया जा सकता है. आइए जानते हैं बालों में भिंडी के पानी का इस्तेमाल कैसे करें.

बालों के लिए फायदेमंद है भिंडी

भिंडी में चिपचिपा पदार्थ बालों के लिए फायदेमंद होता है. भिंडी में विटामिन ए, सी समेत कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि बालों के लिए फायदेमंद होता है. भिंडी लगाने से बाल बाल शाइनी और चमकदार होते हैं.

कैसे बनाएं भिंडी का पानी

बालों में भिंडी का पानी लगाना बेहद आसान है. बालों में भिंडी लगाने के लिए एक कटोरी में एलोवेरा जेल लें, इसमें 7 से 8 भिंडी लें, 3 गिलास पानी, 1 चम्मच मेथी दाना लें. अब एक कहाड़ी लें. इसमें 3 गिलास पानी डालकर गर्म कर लें. अब इस पानी में मेथी दाना, कटा हुआ एलोवेरा और भिंडी काटकर डाल दें. इसके बाद पानी को उबलने दें. जब सारी चीजें अच्छे से पक जाएगी.

बालों पर कैसे लगाएं हेयर जेल

भिंडी के पानी को छान लें. इसके बाद इसे बाउल में रख लें. अब इस जेल को बालों में लगाएं. बालों में जेल लगाने के बाद कंघी करें. इसके बाद बालों को कवर करें. 30 से 40 मिनट बाद हेयर वॉश कर लें. आपके बाल सिल्की और शाइनी हो जाएंगे. हफ्ते में 1 बार हेयर जेल जरूर लगाएं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत, स्किन या बालों से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

