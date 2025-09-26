झड़ते बालों से हैं परेशान, आज से ही लगाना शुरू कर दें ये तेल!

भागदौड़ भरी जिंदगी, बढ़ता प्रदूषण और गलत खानपान न सिर्फ स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि बालों की सेहत भी इससे बुरी तरह प्रभावित होती है. कमजोर, रूखे और झड़ते बाल आज हर उम्र के लोगों की आम समस्या बन चुके हैं. बाजार में मिलने वाले महंगे प्रोडक्ट्स कुछ समय के लिए असर दिखा सकते हैं, लेकिन इनमें मौजूद केमिकल्स लंबे समय में बालों को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं.ऐसे में आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान, दोनों ही नारियल तेल को बालों की सेहत के लिए रामबाण मानते हैं.

नारियल तेल के गुण

नारियल तेल में मौजूद लॉरिक एसिड, विटामिन ई, और एंटीफंगल तत्व बालों को गहराई से मॉइश्चराइज करने का काम करते हैं. आयुर्वेद में इसे 'केश्य' यानी बालों को पोषण देने वाला माना गया है। जब इस तेल को कुछ घरेलू और प्राकृतिक सामग्रियों के साथ मिलाकर लगाया जाए, तो इसका असर और भी प्रभावशाली हो जाता है.यह न सिर्फ बालों को टूटने और झड़ने से रोकता है, बल्कि स्कैल्प की सेहत सुधारकर नई ग्रोथ में भी मदद करता है.

दोमुंहे बालों की समस्या होगी कम

नारियल तेल में अगर शहद मिलाया जाए, तो यह मिश्रण बालों में नमी बनाए रखने के साथ-साथ दोमुंहे बालों की समस्या को भी कम करता है. वहीं, अगर अंडे के साथ इसे मिलाकर लगाया जाए, तो यह एक तरह का प्रोटीन ट्रीटमेंट बन जाता है, जिससे कमजोर बालों को मजबूती मिलती है. आयुर्वेद में आंवला को 'रसायन' माना गया है, यानी अगर नारियल तेल में इसके पाउडर को मिलाया जाए, तो यह समय से पहले सफेद हो रहे बालों और हेयर फॉल की समस्या को दूर कर सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

डैंड्रफ से मिलेगा निजात

एलोवेरा और नारियल तेल डैंड्रफ जैसी समस्या से छुटकारा दिलाते हैं, जबकि दही के साथ मिलाकर लगाने पर यह बालों को कंडीशन करता है, जिससे उनमें नेचुरल चमक आती है. मेथी और केला जैसे सरल घरेलू उपाय जब नारियल तेल के साथ मिलते हैं, तो वे बालों की ग्रोथ को तेज करते हैं और उन्हें मुलायम बनाते हैं.

इनपुट -आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

इसे भी पढ़ें: हाइलाइटर लगाते वक्त अक्सर होती है ये गलतियां, मेकअप का हो जाता है कबाड़ा, कैसे बचें आप?