सफेद बालों से हैं परेशान, करी पत्ता का इस तरह करें इस्तेमाल, जड़ से काले होंगे बाल

बालों को काला करने के लिए आप करी पत्ता का इस्तेमाल कर सकते हैं. करी पत्ता बालों की देखभाल के लिए बेहद अच्छा माना जाता है. गलत खानपान और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से अधिकतर लोग कम उम्र में सफेद बालों की समस्या से परेशान हैं.

करी पत्ता का इस्तेमाल कैसे करें

करी पत्ता का इस्तेमाल करना बेहद आसान है. करी पत्ता का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले एक लोहे की कढ़ाई लें. इसके बाद इसमें नारियल तेल डालकर इसे गर्म करें. इसके बाद इसमें कुछ करी पत्तों को धोकर डाल लें. इसके बाद इसमें नारियल तेल और करी पत्ते को जब तक गर्म करें जब तक करी पत्ता का रंग काला नहीं पड़ जाता है. जब करी पत्ता काला हो जाए तो गैस बंद कर दें.

बालों में तेल लगाने का तरीका

इस तेल को अपनी स्कैल्प पर अच्छे से लगाएं. हल्के हाथों से तेल लेकर स्कैल्प की मालिश करें. तेल को बालों में रातभर के लिए लगा रहने दें. अगले दिन सुबह माइल्ड शैंपू से हेयर वॉश कर लें. नारियल तेल और करी पत्ता दोनों ही बालों के लिए फायदेमंद होता है.

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सफेद बाल हो सकते हैं काले

सफेद बालों को काला करने के लिए आप हेयर केयर रूटीन में इस तेल को शामिल कर सकते हैं. करी पत्ता और नारियल तेल को हेयर केयर रूटीन में शामिल करने से बाल मजबूत होते हैं वहीं सफेद बालों की समस्या दूर होती है. करी पत्ता में मौजूद पोषक बालों को काला बनाने में मददगार है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.