अंडरआर्म्स का कालापन होगा दूर, बस इस तरह लगाएं फिटकरी; बदबू से मिलेगी राहत!
काले अंडरआर्म्स की वजह से कई बार लोग स्लीवलेस आउटफिट नहीं पहन पाते हैं. अगर आपके साथ भी यही दिक्कत है तो आप इस नेचुरल चीज का इस्तेमाल कर बगल का कालापन दूर कर सकते हैं. 

 

Aug 24, 2025, 04:17 PM IST
अंडरआर्म्स शरीर का वह हिस्सा है जो कि बिना धूल-मिट्टी और धूप के संपर्क में आए काला हो जाता है. अंडरआर्म्स के कालेपन को दूर करने के लिए केमिकल प्रोडक्ट की बजाय नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए. नेचुरल चीजों की मदद से कालापन तेजी से दूर हो सकता है. आइए जानते हैं बगल का कालापन दूर कैसे करें.

 

फिटकरी से दूर करें बगल का कालापन

बगल का कालापन हाटने के लिए आप फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं. फिटकरी की मदद से बगल के कालेपन को आसानी से हटा सकते हैं. आइए जानते हैं फिटकरी से कैसे साफ करें बगल का कालापन.

 

कैसे करें फिटकरी का इस्तेमाल

अंडरआर्म्स को साफ करने के लिए आप फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं. सबसे पहले अपने बगल को पानी से गीला करें. इसके बाद फिटकरी का टुकड़ा लें. धीरे-धीरे उसे कालेपन वाले हिस्से में घिसें. 5 मिनट बाद नॉर्मल पानी से बगल को धो लें.

 

हफ्ते में कितनी बार करें इस्तेमाल

फिटकरी का इस्तेमाल स्किन पर रोजाना नहीं करना चाहिए. एक दिन छोड़कर एक दिन फिटकरी का इस्तेमाल करना चाहिए. रोजाना स्किन पर फिटकरी लगाने से नुकसान भी हो सकता है.

 

फिटकरी लगाने के फायदे

बगल के कालेपन वाले हिस्से पर फिटकरी लगाते हैं तो धीरे-धीरे बगल का कालापन कम होने लगेगा. वहीं स्किन स्मूद और शाइनी हो जाएगी. पसीने की वजह से बगल में होने वाल जलन और बदबू भी दूर होगी. फिटकरी लगाने से बगल की स्किन लंबे समय तक फ्रेश रहेगी.

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत, स्किन या बालों से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

