शैंपू नहीं रीठा से धोएं बाल, हेयर फॉल को होगी छुट्टी, बस इस तरह करें इस्तेमाल

प्रदूषण, खराब लाइफस्टाइल और केमिकल बेस्ड शैंपू का इस्तेमाल करने से हेयर फॉल की समस्या बढ़ गई है. हेयर फॉल की समस्या दूर करने के लिए आप मार्केट से मिलने वाले शैंपू का इस्तेमाल करने की बजाए रीठा का इस्तेमाल कर सकते हैं. रीठा का इस्तेमाल करने से बाल नेचुरल हेल्दी हो जाएंगे वहीं बालों का टूटना भी कम हो जाएगा. रीठा नेचुरल क्लींजर है जो कि बालों को नुकसान नहीं पहुंचाता है.

नेचुरल क्लींजर

रीठा में सैपोनिन होता है, जो पानी में नेचुरल झाग बनाते हैं. यह सिर की गंदगी और एक्सट्रा ऑयल को डीप में जाकर साफ होता है.

डैंड्रफ से छुटकारा

रीठा में एंटी-बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं. रीठा का इस्तेमाल कर सकते हैं. रीठा को स्कैल्प में लगाने से संक्रमण को दूर करने डैंड्रफ से छुटकारा मिल सकता है.

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हेयर फॉल करें कंट्रोल

रीठा बालों की जड़ों को पोषण देता है. रीठा का इस्तेमाल करने से जड़े मजबूत होती है. जिससे बालों का टूटना कम हो सकता है.

बालों की चमक

केमिकल वाले शैंपू से बाल ड्राई हो जाते हैं. ऐसे में रीठा लगाने से बाल सॉफ्ट हो जाते हैं. वहीं बालों में नेचुरल चमक देखने को मिलती है.

रीठा का इस्तेमाल कैसे करें

5 से 6 रीठा के दाने

5 से 6 सूखा आंवला

5 से 6 शिकाकाई के टुकड़े

रात को एक बर्तन में एक गिलास पानी डालकर इन तीनों चीजों को भिगोकर रख दें. अगले दिन धीमी आंच पर इस मिश्रण को उबाल लें. जब तक पानी आधा ना हो जाए इसे उबाल लें. पानी ठंडा होने पर इसे बालों में लगाकर अच्छे मसल लें. ताकि बालों में झाग बन जाएं. इसके बाद पानी डालकर बाल धो लें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.