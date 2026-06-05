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चेहरे की झुर्रियां हो सकती है कम, रोज इस सफेद पानी का करें इस्तेमाल

कोरियन महिलाएं अपनी यंग स्किन के लिए जानी जाती हैं. कोरियन महिलाएं त्वचा की देखभाल के लिए चावल के पानी का इस्तेमाल करती हैं. राइस वाटर का इस्तेमाल कर आप भी अपनी स्किन को ग्लोइंग बना सकते हैं.

Written ByShilpa
Published: Jun 05, 2026, 11:53 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 12:27 AM IST
चेहरे की झुर्रियां हो सकती है कम, रोज इस सफेद पानी का करें इस्तेमाल

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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