चेहरे की झुर्रियां हो सकती है कम, रोज इस सफेद पानी का करें इस्तेमाल

चावल के पानी का इस्तेमाल करके आप अपनी स्किन की देखभाल कर सकते हैं. चावल के पानी का इस्तेमाल करने से स्किन यंग नजर आती है. चावल के पानी का यूज करके आपकी स्किन चमकदार हो सकती है. आइए जानते हैं चावल के पानी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं.
कोरिया की महिलाएं चेहरे की देखभाल के लिए चावल के पानी का इस्तेमाल करती हैं. चावल के पानी का यूज करने से चेहरे की झुर्रियां कम हो सकती है. चावल के पानी का यूज करने से स्किन यंग रहती है. राइस वाटर का यूज करने से फाइन लाइन्स कम होती है.
चावल का पानी बनाने के लिए सबसे पहले कच्चे चावल को पानी से साफ कर लें. पानी से चावल को साफ करने के बाद इसे साफ पानी में भिगो कर रख दें. 8 घंटे बाद इस पानी को बोतल में भर लें. इसके बाद पानी को टोनर की तरह यूज करें. इसके अलावा इस पानी से फेसवॉश करें.
ग्लोइंग और जवां स्किन के लिए रोजाना 2 बार चावल के पानी के साथ फेसवॉश करें. 1 लीटर में पानी चावल भिगो दें. इसके बाद इस पानी से चेहरा साफ करें.
मेकअप हटाने के बाद चेहरा साफ करने के बाद चावल का पानी लगा लें. चावल के पानी को टोनर की तरह यूज करें. चेहरे पर चावल का पानी लगाने के 15 मिनट बाद कॉटन से चेहरे को साफ करें. ऐसा करने से चेहरे के दाग धब्बे कम होंगे वहीं चेहरे की फाइन लाइन्स भी कम होगी.
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत और स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.