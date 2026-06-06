प्रदूषण और केमिकल की वजह से बाल हो गए हैं झाड़ू जैसे, हेयर वॉश के बाद करें ये काम

आज के समय में लोग तनाव, प्रदूषण और गलत खानपान का सेवन करते हैं. इन सबका असर ना केवल अपनी लाइफस्टाइल बल्कि स्किन और बालों पर भी पड़ता है. बाल बेजान और रुखे हो जाते हैं. आप नेचुरल चीजों से बालों को मजबूत बना सकते हैं. कुछ नेचुरल चीजों को बालों में लगाने से चमक वापस लौट आ सकती है. आइए जानते हैं बालों को मजबूत बनाने का तरीका.
प्राचीन समय से ही भारत में हेयर केयर के लिए आंवला का इस्तेमाल किया जा रहा है. आंवला का इस्तेमाल करने से बाल काले और घने हो जाते हैं. आंवला में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि जड़ों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं. आंवला का इस्तेमाल करने के लिए आप एक कप सूखे आंवले में 2 कप पानी डाल दें. इसके बाद इसे 10 से 15 मिनट तक उबाल दें. फिर ठंडा पानी छान लें. हेयर वॉश से पहले इस पानी को बालों में लगाएं.
बालों की देखभाल के लिए आप नीम का इस्तेमाल कर सकते हैं. नीम में एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल के गुण पाए जाते हैं. नीम का इस्तेमाल करने से इंफेक्शन और डैंड्रफ से छुटकारा मिल सकता है. एक मुट्ठीभर नीम की पत्तियों को पानी में डालकर उबाल लें. इसके बाद इस पानी को छान लें. अब इस पानी को बालों में स्प्रे करें. कुछ देर बाद नॉर्मल पानी से हेयर वॉश करें.
एलोवेरा जेल में कई पोषक तत्व और एंजाइम्स मौजूद है जो कि बालों की डीप मॉइश्चराइज करते हैं. एलोवेरा का इस्तेमाल करने से बालों की ड्राईनेस खत्म हो जाती है. एलोवेरा जेल को पानी में मिलाकर हेयर वॉश करें. इसके 10 मिनट बाद माइल्ड शैंपू से वॉश करें.
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