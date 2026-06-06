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प्रदूषण और केमिकल की वजह से बाल हो गए हैं झाड़ू जैसे, हेयर वॉश के बाद करें ये काम

प्रदूषण, तनाव और केमिकल्स की वजह से बालों की चमक कम हो जाती हैं. बाल रूखे और बेजान हो जाते हैं. रुखे और बेजान बाल को हेल्दी बनाने में काफी मेहनत करनी पड़ती है. आइए जानते हैं बालों की चमक वापस कैसे लेकर आएं.

Written ByShilpa
Published: Jun 06, 2026, 08:56 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 08:56 PM IST
प्रदूषण और केमिकल की वजह से बाल हो गए हैं झाड़ू जैसे, हेयर वॉश के बाद करें ये काम

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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