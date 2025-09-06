Uterine Cyst: बिना चीर-फाड़ ठीक हो सकती है बच्चेदानी की गांठ, इन उपाय से कुछ ही दिनों में गलने लगेगा Lump

Uterine Fibroid Remedy: बच्चेदानी की गांठ, जिसे यूटराइन फाइब्रॉइड भी कहा जाता है, यह महिलाओं में होने वाली एक आम लेकिन बेहद गंभीर समस्या है. यह समस्या अक्सर 30 से 50 साल की उम्र की महिलाओं में पाई जाती है. वहीं हार्मोनल इनबैलेंस, स्ट्रेस और इरेगुलर लाइफस्टाइल इसके बड़े कारण हो सकते हैं. अगर समय रहते इसका इलाज नहीं किया जाए, तो यह बांझपन का भी कारण बन सकता है. ऐसे में डॉक्टर से सलाह लेना बेहद जरूरी है. आपको बता दें, शुरुआती स्टेज में कुछ घरेलू उपाय से इसे गलाया जा सकता है. इस खबर में हम आपको ऐसे असरदार घरेलू उपाय बताएंगे, जो इसे गलाने में आपकी मदद कर सकते हैं.

अशोक की छाल का काढ़ा

आयुर्वेद में अशोक की छाल को बेहद फायदेमंद माना जाता है. खासकर महिलाओं के रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए इसे वरदान माना गया है. इसका काढ़ा यूटेरस की मसल्स को मजबूत करता है और गांठ को गलाने में भी मददगार होता है. ऐसे में बच्चेदानी के लिए इसे टॉनिक की तरह समझा जाता है. अशोक की छाल का काढ़ा बनाना बेहद आसान है. इसे बनाने के लिए आप 1 चम्मच अशोक छाल पाउडर को 1 कप पानी में उबालें. इसके बाद जब पानी आधा रह जाए, तो इसे छानकर गुनगुना होने पर पिएं. इसे 1 महीने तक दिन में 1 बार बार पीने से आपको फायदा नजर आ सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source



अदरक और हल्दी

सूजन और गांठ दोनों के लिए ही अदरक और हल्दी बेहद फायदेमंद होता है. दरअसल हल्दी में कर्क्यूमिन नाम का एक तत्व पाया जाता है, जो सूजन और गांठ दोनों में असरदार है. वहीं अदरक ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं और हार्मोन को बैलेंस करने में मदद करते हैं. इसके लिए आप अदरक और हल्दी के काढ़े को डाइट में शामिल कर सकते हैं. इसके लिए 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच अदरकके रस को गुनगुने पानी में मिलाकर पीएं. इसे रोज सुबह खाली पेट पीने से फायदा हो सकता है.

एलोवेरा और त्रिफला

गांठ बनने का एक बड़ा कारण शरीर में टॉक्सिन्स का जमा होना हो सकता है. ऐसे में बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए एलोवेरा और त्रिफला आपकी मदद कर सकता है. इसे भी आप काढ़ा बनाकर डाइट में शामिल कर सकते हैं. 2 चम्मच एलोवेरा जूस और 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण को गुनगुने पानी में मिला लें. इसके बाद धीरे-धीरे करके इसे पीएं. दिन में एक बार सोने से पहले इसे पीना फायदेमंद हो सकता है.

सौंफ और मेथी

महिलाओं में हार्मोन बैलेंस करने के लिए सौंफ और मेथी बेहद फायेदमंद हो सकता है. साथ ही इसके सेवन से गांठ भी धीरे-धीरे गलने लगती है. ऐसे में आधा चम्मच सौंफ और मेथी को रातभर पानी में भिगोकर रख दें, इसके बाद इसे सुबह खाली पेट चबाकर पानी पी लें. इसे रोजाना 1 महीने तक लेने से आपको फायदा महसूस होगा.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.