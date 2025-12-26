सर्दियों में कब्ज और गैस की समस्या से रहते हैं परेशान, करें ये योगासन; मिलेगी राहत

Advertisement
सर्दियों के मौसम में लोगों के खानपान में बदलाव आ जाता है. इस मौसम में अधिकतर लोग तला-भुना हुआ भोजन का सेवन अधिक करते हैं. ऐसे में गैस और कब्ज की समस्या हो जाती है. कब्ज और गैस की समस्या से राहत पाने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Dec 26, 2025, 06:46 PM IST
सर्दियों के मौसम में लोगों की डाइट में बदलाव आ जाता है. इस मौसम में अधिकतर लोग तला-भुना हुआ भोजन का सेवन करते हैं जिस वजह से पेट सबंधी समस्या जैसे गैस और कब्ज की परेशानी शुरू हो जाती है. पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए आप योग कर सकते हैं. आइए जानते हैं कब्ज और गैस की समस्या से राहत पाने के लिए कौन सा योगासन ज्यादा फायदेमंद है. 

उत्तानपादासन योगासन 
उत्तानपादासन योग करने से पेट से जुड़ी समस्या से राहत मिल सकती है. इसके अलावा इस योग को करने से कमर दर्द भी कम हो सकता है. जो लोग लंबे समय से गैस और कब्ज से परेशान हैं वह उत्तानपादासन योगासन कर सकते हैं. यह आसन पेट की चर्बी को कम करके मांसपेशियों को मजबूत बनाता है. इसके अलावा ये योग आसान तनाव को भी कम करता है. 

कैसे करें योग आसन 
उत्तानपादासन योग करने के लिए सबसे पहले जमीन पर सीधा लेट जाएं इसके बाद दोनों हाथों को जमीन पर सीधा रखें. पैरों को एक साथ मिलाकर बिना कमर के ऊपर उठाएं. अब पैरों की 30 से 40 डिग्री तक ऊपर की तरफ लेकर आएं, कुछ देर के लिए इस कंडीशन में रकें. अब सांस छोड़ते हुए पैरों को नीचे की तरफ ले आएं. 

कब ना करें ये आसन 
उत्तानपादासन योग उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिन्हें हाई बीपी और कमर दर्द की समस्या है. दरअसल गलत तरीके से उत्तानपादासन करने से कमर दर्द बढ़ सकता है. ऐसे में कमर दर्द के मरीज डॉक्टर की सलाह के बाद एक्सपर्ट की निगरानी में योगासन करें. 

उत्तानपादासन योगासन के फायदे 
उत्तानपादासन योगासन करने से शरीर में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है जिस वजह से हार्ट को पंप करने का प्रेशर कम होता है. वहीं ब्लड फ्लो अच्छा होने पर ब्रेन को पूरा ऑक्सीजन मिलता है. जिससे शरीर और दिमाग स्वस्थ रहते हैं. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

