पेट की लटकी चर्बी होगी कम, बस रोजाना करें ये योगासन!


आजकल की बिजी लाइफस्टाइल में अधिकतर लोग लंबे समय तक बैठकर काम करते हैं. लंबे समय तक बैठकर काम करने से बैली फैट की समस्या होने लगती है. आप इस योगासन की मदद से पेटी की चर्बी को कम कर सकते हैं. 

 

Written By  IANS|Edited By: Shilpa|Last Updated: Nov 01, 2025, 04:32 PM IST
आजकल की व्यस्त जिंदगी में लोग स्वस्थ भोजन और सेहत का ध्यान रखना भूल जाते हैं. नतीजतन लोगों को कम वजन या अनियंत्रित वजन की शिकायत का सामना करना पड़ता है. साथ ही, डिप्रेशन और एंग्जाइटी बढ़ने लगती है. ऐसे में योग करना प्रभावी उपाय हो सकता है. 'उत्तानपादासन' इन्हीं में से एक है. आयुष मंत्रालय की सलाह है कि 'उत्तानपादासन' का रोजाना अभ्यास करने से पेट दर्द, अपच और दस्त जैसी शारीरिक समस्या कम खत्म होने लगती हैं. इसका नियमित अभ्यास उदर पीड़ा, अपच और अतिसार (दस्त) को दूर करने में सहायक है. यह उदर और पेल्विस की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है. साथ ही यह अवसाद और चिंताओं से उबारने में भी सहायक है."

कैसे करें 'उत्तानपादासन' योग 
इसे करने के लिए फर्श में योगा मैट बिछा लें. फिर लेट जाएं और दोनों हाथ शरीर से सटाकर रखें. हथेलियां जमीन की ओर रखें और गहरी सांस लें और धीरे-धीरे पैरों को 30-45 डिग्री तक ऊपर उठाएं. 10-20 सेकंड तक होल्ड करें, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे लाएं. शुरुआत में 3-5 राउंड करें, फिर धीरे-धीरे बढ़ाएं. सुबह खाली पेट करें तो ज्यादा फायदा होगा.

दिमाग रहता है शांत 
यह आसन दिमाग को शांत करता है, नर्वस सिस्टम को बैलेंस करता है और स्ट्रेस लेवल भी कम करता है. यह ऑफिस की टेंशन या पढ़ाई के प्रेशर से जूझ रहे युवाओं के लिए मन को स्थिर रखने का बेहतरीन तरीका है.

'उत्तानपादासन' योग करने के फायदे 
'उत्तानपादासन' को करने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिसका सीधा असर पाचन तंत्र पर पड़ता है. भोजन पचने की प्रक्रिया में सुधार आता है और गैस या कब्ज जैसी समस्याओं से राहत मिलती है. जिन लोगों को रोज पेट साफ नहीं होता या जिन्हें खाने के बाद भारीपन लगता है, उनके लिए यह आसन बेहद फायदेमंद माना गया है.
नियमित अभ्यास से 15 दिनों में फर्क दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन इस बात का खास ख्याल रहे कि गर्भवती महिलाएं और हर्निया या सर्जरी वाले मरीज इस आसन को करने से बचें या डॉक्टर से सलाह लें.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

सिल्क साड़ी के साथ पेयर कर लें ब्लाउज के ये धांसू डिजाइंस, हर अदा में झलकेगा नूर

About the Author
author img
IANS

