पेट में गैस और अपच की समस्या से हैं परेशान? करें ये 1 योगासन; आयुष मंत्रालय ने बताए इसके फायदे
गलत खानपान और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से अधिकतर लोग अपच, पेट में दर्द और गैस की समस्या से परेशान हैं. पेट संबंधी समस्या से राहत पाने के लिए आप ये योगासन कर सकते हैं. 

 

Written By  IANS|Edited By: Shilpa|Last Updated: Aug 26, 2025, 04:15 PM IST
भागदौड़ भरी जिंदगी, घंटों मोबाइल या लैपटॉप के सामने बैठना, गलत खानपान और नींद की कमी ये खराब आदतें धीरे-धीरे हमारे शरीर को कमजोर बना रहे हैं. बच्चों से लेकर बड़े-बुजुर्ग तक पेट संबंधी समस्या जैसे अपच, गैस और  पेट दर्द जैसी परेशानियों का सामना कर रहे हैं. दवाई के साथ-साथ योगासन की मदद से इस समस्या को ठीक किया जा सकता है. 

पेट संबंधी समस्या दूर करेगा ये योगासन 
पेट में दर्द, अपच और पाचन संबंधी समस्या से राहत पाने के लिए आप 'उत्तानपादासन' योग कर सकते हैं. इस योगासन को घर पर आसानी से किया जा सकता है. आइए जानते हैं इस योगासन को करने का आसान तरीका. 

आयुष मंत्रालय ने बताया 'उत्तानपादासन' के फायदे
आयुष मंत्रालय के अनुसार, उत्तानपादासन करने से पेट की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और नाभि केंद्र का संतुलन बना रहता है. यह न केवल पाचन संबंधी परेशानियों से राहत देता है, बल्कि मन को भी शांत करता है और चिंता को दूर करता है. यह आसन खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद बताया गया है जो अक्सर अपच, गैस, या पेट दर्द जैसी दिक्कतों से जूझते हैं.   जब हम इस आसन को करते हैं, तो हमारे पेट और पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों पर हल्का दबाव पड़ता है. इससे मांसपेशियों में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और वे मजबूत बनती हैं. इसका असर सीधा पाचन तंत्र पर पड़ता है. भोजन पचने की प्रक्रिया में सुधार आता है और गैस या कब्ज जैसी समस्याओं से राहत मिलती है. जिन लोगों को रोज पेट साफ नहीं होता या जिन्हें खाने के बाद भारीपन लगता है, उनके लिए यह आसन बेहद फायदेमंद माना गया है. 

तनाव को भी दूर करता है उत्तानपादासन 
उत्तानपादासन से केवल शरीर को ही नहीं, मन को भी शांति मिलती है. जब हम धीरे-धीरे सांस लेते और छोड़ते हैं, तो दिमाग को आराम मिलता है. यह तरीका हमारे नर्वस सिस्टम पर सकारात्मक असर डालता है और तनाव कम करता है. पढ़ाई या ऑफिस के तनाव से जूझ रहे लोगों के लिए यह आसन मन को स्थिर रखने में मदद करता है.

इन लोगों को आसान करन से बचना चाहिए
आयुष मंत्रालय ने इस बात की भी चेतावनी दी है कि यदि किसी को ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन या पीठ में दर्द की समस्या है, तो उन्हें यह आसन बड़े ही सावधानी से करना चाहिए ताकि शरीर पर ज्यादा दबाव न पड़े और आसन का लाभ भी मिल जाए. इसके अलावा गर्भवती महिलाओं और हाल में पेट की सर्जरी करवा चुके लोगों को भी यह आसन करने से बचना चाहिए.

कैसे करें उत्तानपादासन आसन 
उत्तानपादासन करने के लिए सबसे पहले जमीन पर पीठ के बल लेट जाएं, दोनों हाथ शरीर के पास रखें और हथेलियां नीचे की तरफ होनी चाहिए. फिर एक गहरी सांस लेते हुए धीरे-धीरे दोनों पैरों को करीब 30 से 45 डिग्री तक ऊपर उठाएं. कुछ समय तक इसी स्थिति में रुकें और फिर धीरे-धीरे सांस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएं.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत, स्किन  या बालों से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

