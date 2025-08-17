डाइजेशन को मजबूत, और दिमाग को शांत करता है ये एक योगासन, कैसे करें प्रैक्टिस?
डाइजेशन को मजबूत, और दिमाग को शांत करता है ये एक योगासन, कैसे करें प्रैक्टिस?

Yoga: अगर सेहत को अच्छा बनाए रखना है तो हमें हर हाल में अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को दुरुस्त रखना होगा, इसके लिए वज्रासन एक बेहतरीन तरीका हो सकता है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Aug 17, 2025, 12:32 PM IST
Vajrasana: योगासन करने से कई परेशानियों से निजात पाया जा सकता है. भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के मुताबिक, वज्रासन एक ऐसी मुद्रा है जो न सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करती है, बल्कि जांघों और पिंडलियों को ताकत भी देती है. ये योग मुद्रा शरीर और मन के बीच संतुलन स्थापित करने का एक आसान तरीका है. आयुष मंत्रालय वज्रासन को दिनचर्या में शामिल करने की सलाह देता है. मंत्रालय के अनुसार, यह एक ऐसी सरल योग मुद्रा है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकती है. नियमित अभ्यास से आप न केवल पाचन तंत्र को मजबूत कर सकते हैं, बल्कि अपने मन को शांत और ऊर्जावान भी बना सकते हैं.

कैसे करें वज्रासन?
वज्रासन के प्रैक्टिस का तरीका भी बेहद आसान है. इसे करने के लिए समतल और साफ जगह पर चटाई बिछाएं. सबसे पहले घुटनों के बल बैठें और अपने कूल्हों को एड़ियों पर टिका दें. दोनों पैरों के अंगूठे आपस में मिले होने चाहिए और एड़ियां थोड़ी खुली रहें. रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और दोनों हाथों को घुटनों पर हथेलियां नीचे की ओर रखें. आंखें बंद करें और सामान्य रूप से गहरी सांस लें. शुरुआत में 2-3 मिनट तक इस मुद्रा में रहें और धीरे-धीरे समय बढ़ाएं. इसके बाद धीरे-धीरे पहले की अवस्था में आएं.

इसके फायदे
वज्रासन का अभ्यास सरल है, लेकिन इसके कई फायदे हैं. ये डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिव करता है, जिससे अपच, कब्ज और वात जैसी समस्याओं में राहत मिलती है. ये भोजन के बाद होने वाली जलन में भी खासतौर से फायदेमंद है. ये जांघों, पिंडलियों और टखनों को मजबूत करता है, जिससे पैरों की मांसपेशियां लचीली बनती हैं. इसके अलावा, ये मन को शांत करता है, तनाव और चिंता को कम करता है और फोकस करने करने की क्षमता को बढ़ाता है. रेगुलर प्रैक्टिस से ब्लड फ्लो में सुधार होता है और शरीर में एनर्जी का फ्लो बढ़ता है.

इन बातों का रखें ख्याल
योग एक्सपर्ट बताते हैं कि वज्रासन करने के कई फायदे मिलते हैं, लेकिन इस आसन को करते समय कुछ सावधानियां भी बरतनी जरूरी हैं. घुटनों या टखनों में दर्द या चोट होने पर इसे न करें. प्रेग्नेंट महिलाएं और गठिया के मरीज बिना योग गुरु की सलाह के इस आसन से बचें. लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठने से असुविधा हो सकती है, इसलिए शुरुआत में कम समय के लिए अभ्यास करें. हमेशा आरामदायक सतह पर बैठें और शरीर को जबरदस्ती न मोड़ें.

(इनपुट-आईएएनएस)

