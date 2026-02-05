Valentine's Day Beauty Tips: वेलेंटाइन डे पर पाएं इंस्टेंट ग्लो, बिना पार्लर जाए घर पर करें फेशियल?

Valentine's Day Beauty Tips: वेलेंटाइन डे करीब है और कपल्स के लिए ये दिन काफी खास होता है. खासकर लड़कियां इस खास मौके पर अपने पार्टनर के लिए सबसे अलग और खूबसूरत दिखना चाहती हैं. वे पार्लर में जाकर घंटों समय बिताने और केमिकल वाले फेशियल पर हजारों खर्च कर देते हैं, ऐसे में इसके बजाय आप अपनी रसोई में मौजूद चीजों से चेहरे पर 'डायमंड ग्लो' पा सकते हैं. आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन आयुर्वेद और घरेलू नुस्खों में ऐसी शक्ति होती है, जो स्किन को अंदर से साफ कर ग्लोइंग बना सकता है. इस खबर में हम आपको वेलेंटाइन डे के लिए 3 सबसे असरदार और आसान देसी तरीके बताएंगे, जो आपको घर बैठे ही फेशियम जैसा निखार देंगे..

कच्चा दूध और शहद

अगर आप घर पर फेशियल करना चाहते हैं, तो सबसे पहला और जरूरी स्टेप है स्किन की अच्छे से सफाई करना. आपको बता दें, कच्चा दूध एक नेचुरल क्लींजर है, जो पोर्स की गहराई से गंदगी बाहर निकालता है. इसे इस्तेमाल करने के लिए दो चम्मच कच्चे दूध में एक चम्मच शहद मिलाएं. इसके बाद एक कॉटन बॉल की मदद से इसे पूरे चेहरे और गर्दन पर लगाएं. 5 मिनट तक हल्के हाथों से मसाज करें और फिर ठंडे पानी से धी लें. शहद आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा और दूध चेहते की डलनेस को दूर करने में मदद करता है.

बेसन, दही और हल्दी का फेक पैक

अगर आप चेहरे पर तुरंत सुनहरा निखार चाहते हैं, तो ये फेक पैन आपके लिए बेस्ट है. दही में लैक्टिक एसिड होता है, जो डेड स्किन को हटाता है, वहीं हल्दी एंटी-सेप्टिक का काम करती है. इसे इस्तेमाल करने के लिए एक बाउल में एक बड़ा चम्मच बेसन, दो चम्मच ताजी दही और एक चुटकी हल्दी मिलाएं. इस पेस्ट को चेहरे पर लगातर 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें. हल्का सूख जाने के बाद इसे रगड़ते हुए साफ करें. इससे चेहरे के अनचाहे रोएं साफ हो जाएंगे और स्किन एकदम कोमल और ग्लोइंग नजर आएगी.

कॉफी और एलोवेरा

वेलेंटाइन डे की तैयारी में नींद कम होने से चेहरे पर थकान दिख सकती है. ऐसे में कॉफी स्किन को एक्सफोलिएट करती है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है. ऐसे में इसका इस्तेमाल करने के लिए एक चम्मच कॉफी पाउडर में एक चम्मच ताजा एलोवेरा जेल मिलाएं. इसे चेहरे पर लगाकर 10 मिनट तक रहने दें. ये पैक आपकी स्किन को टाइट करेगा और डार्क सर्कल्स को कम करने में मदद करता है. वहीं धोने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आपका चेहरा पहले से काफी ज्यादा फ्रेश और ब्राइट दिख रहा है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.