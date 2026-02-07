Valentine's Week 2026: आज से शुरू हुआ वेलेंटाइल वीक, 'रोज डे' के साथ खिलाएं अपने प्यार का गुलाब! नोट कर लें पूरा शेड्यूल

Valentine's Week 2026: फरवरी का महीना आशिकों का महीना होता है. ये महीना कपल्स के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होता है. इस महीने के शुरू होते ही, हवाओं में जैसे रोमांस घुलने लगता है. 7 फरवरी से 14 फरवरी, पूरे 7 दिन कपल्स वीलेंटाइन वीक मनाते हैं. वहीं आज 7 फरवरी को 'रोज डे' के साथ इस साल के वेलेंटाइन वीक की शानदार शुरुआत हो गई है. अगर आप भी इस साल अपने किसी खास को दिल की बात बताना चाहते हैं या अपने पार्टनर के साथ इस दिन को यादगार बनाना चाहते हैं, तो ये खबर आपके लिए है. इस खबर में हम आपको वेलेंटाइन वीक का पूरा कैलेंडर बताएंगे, जिसकी मदद से बिना एक दिन भूले आप अपने पार्टनर के साथ इस दिन को मना पाएंगे..

रोज डे

7 फरवरी को रोज डे मनाया जाता है. इस दिन कपल्स एक-दूसरे को लाल गुलाब देकर अपने प्यार का इजहार करते हैं. हालांकि जरूरी नहीं कि इस दिन केवल आप अपने पार्टनर को लाल गुलाब दें, आप अपने दोस्तों और खास लोगों को भी गुलाब देकर उन्हें अच्छा महसूस करवा सकते हैं.

प्रपोज डे

8 फरवरी को प्रपोज डे मनाया जाता है. ये दिन उन लोगों के लिए बेस्ट है, जो किसी को पसंद करते हैं और उन्हें अपने दिल की बात बताना चाहते हैं. ये दिन अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए बेस्ट दिन है.

चॉकलेट डे

9 फरवरी को चॉकलेट डे मनाया जाता है. ये दिन आपके रिश्ते में मिठास घोलने के लिए बेहद खास दिन है. इस दिन अपने पार्टनर को चॉकलेट गिफ्ट करने का रिवाज होता है.

टेडी डे

टेडी डे 10 फरवरी को मनाया जाता है. इस दिन आप अपने पार्टनर को एक प्यारा सा टेडी बियर देकर उन्हें अहसास दिला सकते हैं कि वे आपके लिए कितने खास है.

प्रॉमिस डे

11 फरवरी को प्रॉमिस डे मनाया जाता है. ये अपने पार्टनर के साथ वादे करने का दिन है. इस दिन एक-दूसरे के साथ निभाने और मुश्किल समय में साथ खड़े रहने का वादा रिश्ते को मजबूत बनाता है.

हग डे

हग डे 12 फरवरी को मनाया जाता है. इस दिन जादू की झप्पी देकर आप सारे गिले-शिकवे दूर कर सकते हैं. ये दिन बिना कहे प्यार जताने का है.

किस डे

प्यार की गहराई को महसूस करने के लिए 13 फरवरी को किस डे मनाया जाता है. इस दिन कपल्स के लिए बेहद खास है.

वेलेंटाइन डे

आखिरी दिन, 14 फरवरी को वेलेंटाइन डे मनाया जाता है. ये पूरे हफ्ते का खास दिन होता है. इस दिन कपल्स एक-दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हैं और डेट्स पर जाते हैं.