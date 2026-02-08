Advertisement
प्रपोजल रिजेक्ट हो जाए तो क्या करें? ये टिप्स आपके दर्द को करेंगे कम

प्यार में रिजेक्शन का दर्द बहुत ही खतरनाक होता है. इस दर्द की कोई दवा नहीं है. वैलेंटाइन डे के मौके पर अगर आपका ऑफर रिजेक्ट हो जाए तो इसे कैसे हैंडल करना चाहिए. 

 

Feb 08, 2026, 12:05 AM IST
प्यार में रिजेक्शन का दर्द कई बार दिल की गहराई से दर्द देता है. प्रपोजल रिजेक्ट होने से दिमाग के हिस्से में दर्द महसूस हो सकता है. अक्सर लोग रिजेक्ट होने से बचते हैं, प्यार में ना मिलने से काफी दर्द होता है. ये अहसास किसी भी इंसान को झकझोर देता है. आइए जानते हैं रिजेक्ट होने पर खुद को कैसे संभाले. 

भावनाओं पर काबू रखें 
प्यार में रिजेक्शन मिलने पर दुख होता है. दूसरें लोगों को लगता है कि ये छोटी बात है लेकिन दर्द आसानी से नहीं जाता है. रिजेक्शन की वजह से इंसान असहज करने वाली भावनाएं शर्मिंदगी को फील कर सकता है.

दोस्त से बात करें 
प्यार में रिजेक्शन होने का मतबल ये नहीं है कि दुनिया खत्म हो गई है. रिजेक्शन मिलने के बाद दुख तो होता है. काफी दर्द भी होता है. ऐसे में दोस्त से बात करें. दोस्त ऐसे पल में आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे. वह अपने दर्द को कम करने में मदद कर सकते हैं. 

ट्रिप प्लान करें 
रिजेक्शन के दर्द को कम करने के लिए आप ट्रिप प्लान कर सकते हैं. फैमिली या फिर दोस्तों के साथ आप ट्रिप पर जाएं. ट्रिप पर जाने से आपका दर्द कम हो सकता है. फैमिली के साथ क्वालिटी समय बिताने से भी दर्द कम हो सकता है. 

खुद को बिजी रखें
रिजेक्शन के दर्द को कम करने के लिए आप कुछ नया कर सकते हैं. कुछ नया करने से आपका दर्द कम हो सकता है. आप गार्डनिंग कर सकते हैं, इसके अलावा आप किताब पढ़ना शुरू कर सकते हैं. आप सीरीज देखना शुरू कर सकते हैं. खुद को बिजी रखने की कोशिश करें, इससे आपका दर्द कम हो सकता है. 

