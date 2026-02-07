प्रपोज डे पर इन शायरी से जीत लें पार्टनर का दिल, पहला इजहार उम्र भर रहेगा याद

Advertisement
प्रपोज डे को लेकर कपल्स के बीच एक अलग सा उत्साह था. वैलेंटाइन डे पर घबराहट रहती है. ऐसे में लोग अपने दिल की बात दिल में ही रखते हैं. वैलेंटाइन वीक का दूसरा दिन प्रपोज डे होता है.  वैलेंटाइन वीक पर आप अपने पार्टनर को दिल का हाल सुना सकते हैं. 

 

Feb 07, 2026
हर साल 8 फरवरी को प्रपोज डे होता है. यह वैलेंटाइन वीक का दूसरा दिन होता है. इस दिन लोग अपने पार्टनर या फिर क्रश के सामने प्यार का इजहार करते हैं. वैलेंटाइन वीक में प्रपोज डे बहुत ज्यादा खास होता है. प्रपोज डे पर आप अपने पार्टनर से दिल की बात कर सकते हैं. शायरी के जरिए आप अपने पार्टनर से हाल ये दिल बयां कर सकते हैं. 

''Happy Propose Day
न मुझे मशहूर होना है, न मुझे मशहूर होना है,
बस तुम्हारी आँखों में बसकर चूर होना है.
मिले जो उम्र भर का साथ तुम्हारा मुझे,
तो फिर हर मुश्किल से मुझे दूर होना है''

''Happy Propose Day
तलाश करूं तो कोई मिल ही जाएगा,
मगर तुम्हारी तरह मुझे कौन चाहेगा.
ज़िन्दगी के हर मोड़ पर साथ मांगता हूं तुम्हारा,
क्या तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में उम्र भर रह पाएगा?''

''Happy Propose Day
सिर्फ लफ़्ज़ों से प्यार नहीं होता जनाब,
धड़कनों का भी एक-दूसरे से मिलना ज़रूरी है.
मैं तो कब का अपना दिल तुम्हारे नाम कर चुका,
अब बस तुम्हारी एक 'हां' की मंजूरी ज़रूरी है''

''Happy Propose Day
चांद-तारे तो नहीं तोड़ लाऊंगा तुम्हारे लिए,
पर ज़मीन पर खुशियों की महफ़िल ज़रूर सजाऊंगा.
तुम एक बार भरोसा करके तो देखो मुझ पर,
मरते दम तक सिर्फ तुम्हारा ही साथ निभाऊंगा''

''Happy Propose Day
ज़िन्दगी की इस भाग-दौड़ में सुकून चाहिए,
मुझे हर सुबह तुम्हारा ही चेहरा ज़ुनून चाहिए.
क्या बनोगे तुम मेरी ज़िन्दगी का हिस्सा हमेशा के लिए?
मुझे मेरी हर दुआ में बस तुम्हारा ही साथ चाहिए''

''Happy Propose Day
इंतज़ार खत्म करने वाली शायरी:
बहुत वक़्त गुज़ारा है तुम्हें दूर से चाहने में,
अब थक चुका हूं ये राज़ दिल में छुपाने में.
आज हिम्मत जुटा कर ये कहता हूं तुमसे,
क्या शामिल होगे तुम मेरे इस छोटे से ज़माने में?''

''Happy Propose Day
तुम हंसो तो खुशी मुझे होती है,
तुम रूठो तो आंखें मेरी रोती हैं.
एक बार आज़मा कर देख लो मेरी मोहब्बत को,
तुम्हारे बिना मेरी हर रात अधूरी सोती है''

''Happy Propose Day
दीवानगी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे,
वादा है तुमसे ये रिश्ता कभी नहीं तोड़ेंगे.
बस एक बार अपना कह कर देख लो हमें,
हम दुनिया से अपना नाता मोड़ लेंगे''

''Happy Propose Day
तेरी मुस्कान ही मेरी पहचान है,
तू ही मेरी जान और तू ही मेरा जहान है.
तड़पते हैं हम तेरे एक दीदार के लिए,
क्या तू मेरे इस प्यार से अनजान है?''

