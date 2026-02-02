Advertisement
trendingNow13095922
Hindi Newsलाइफस्टाइलValentines Day 2025: पार्टनर का दिन बनाना है खास? ये 3 तरह के तोहफे जीत लेंगे उनका दिल

Valentine's Day 2025: पार्टनर का दिन बनाना है खास? ये 3 तरह के तोहफे जीत लेंगे उनका दिल

Valentine's Day 2025: वैलेंटाइन डे को खास बनाने के लिए आप पार्टनर को उनकी पसंद के ब्यूटी प्रोडक्ट्स, स्मार्ट गैजेट्स या होम डेकोर जैसे खास तोहफे दे सकते हैं. ऐसे में इस खबर में हम आपको पार्टनर को गिफ्ट करने के लिए खास गिफ्ट बताएंगे..

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Feb 02, 2026, 11:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Valentine's Day 2025: पार्टनर का दिन बनाना है खास? ये 3 तरह के तोहफे जीत लेंगे उनका दिल

Valentine Gifts Ideas: वैलेंटाइन डे पर पार्टनर को खुश करने के लिए आप उनकी पसंद के ब्यूटी प्रोडक्ट्स, उपयोगी स्मार्ट गैजेट्स या घर के लिए सुंदर डेकोर आइटम्स गिफ्ट कर सकते हैं. इसके साथ-साथ एक सरप्राइज डिनर या कस्टमाइज्ड गिफ्ट भी आपके रिश्ते में नयापन और मिठास भर सकता है. ऐसे में वैलेंटाइन डे के मौके पर पार्टनर के लिए सही तौहफा चुनना बेहद जरूरी हो जाता है. इसलिए इस खबर में हम आपको ऐसे 3 तरह के तोहफे बताएंगे, जो आपके पार्टनर का जीत लेंगे. 

 

ब्यूट और सेल्फ-केयर
आजकल स्किनकेयर और ब्यूटी प्रोडक्ट्स सबसे पसंदीदा गिफ्ट्स में से एक हैं. ऐसे में आप अपने पार्टनर को एक प्रीमियम स्किनकेयर किट (जैसे विटामिन-C सीरम या मॉइस्चराइजर), उनके फेवरेट ब्रांड का परफ्यूम या लग्जरी लिपस्टिक सेट चुन सकते हैं. वहीं अगर आपकी पार्टनर को रिलैक्स करना पसंद है, तो 'बाथ एंड बॉडी' हैम्पर या स्पा वाउचर एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होगा. ये दर्शाता है कि आप उनकी सेहत और सुकून का ख्याल रखते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

गैजेट्स और लाइफस्टाइल
अगर आपका पार्टनर टेक-लवर है या उन्हें काम के साथ गैजेट्स पसंद हैं, तो आप उन्हें स्मार्टवॉच, नॉइज-कैंसलिंग हेडफोन्स या वायरलेस ईयरबड्स गिफ्ट कर सकते हैं. इसके साथ-साथ घर के लिए कुछ स्टाइलिश सामान जैसे कि एक अच्छा कॉफी मेकर, खुशबूदार मोमबत्तियां या कस्टमाइज्ड फोटो फ्रेम भी अच्छा ऑप्शन है. ये तोहफे न केवल काम आते हैं और हर बार इस्तेमाल के दौरान उन्हें आपकी याद दिलाते हैं. 

 

डेट पर जाएं
गिफ्ट के जगह पर आप कुछ यादगार अनुभव और पर्सनल टच दे सकते हैं. आप सरप्राइज डिनर डेट प्लान कर सकते हैं, या साथ में एक छोटा सा वीकेंड ट्रिप प्लान कर सकते हैं. अगर आप कुछ पर्सनल देना चाहते हैं, तो एक फोटो एल्बम, जिसमें आपकी पुरानी यादें हों, या एक हाथ से लिखा हुआ लव लेटर आज भी सबसे कीमती गिफ्ट माना जाता है. पर्सनल टच वाले गिफ्ट्स दिल के सबसे करीब होते हैं और रिश्ते की गहराई को बढ़ाते हैं.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

Valentines Day 2026Gift Ideas

Trending news

क्या रूस से तेल नहीं लेगा भारत! फायदा या नुकसान? ट्रंप ने टैरिफ घटाकर किया बड़ा दावा
russia oil
क्या रूस से तेल नहीं लेगा भारत! फायदा या नुकसान? ट्रंप ने टैरिफ घटाकर किया बड़ा दावा
सरपंच बनने में आड़े आ रहा था 2 बच्चों वाला रूल, बाप ने एक बेटी को मार डाला; फिर क्या
Maharashtra Panchayati Raj Elections 2026
सरपंच बनने में आड़े आ रहा था 2 बच्चों वाला रूल, बाप ने एक बेटी को मार डाला; फिर क्या
सांसद ने मेज पर निकालकर रख दिए अपने दोनों 'पैर', फिर सुनाई जानलेवा हमले की कहानी
Sadanandan Master
सांसद ने मेज पर निकालकर रख दिए अपने दोनों 'पैर', फिर सुनाई जानलेवा हमले की कहानी
पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश का अलर्ट, फरवरी में कहर ढाएगा मौसम
weather news
पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश का अलर्ट, फरवरी में कहर ढाएगा मौसम
पहले इंडिया गेट पर पोस्ट, अब ट्रंप ने की PM मोदी से बात, क्या होगा बड़ा ऐलान?
PM Modi
पहले इंडिया गेट पर पोस्ट, अब ट्रंप ने की PM मोदी से बात, क्या होगा बड़ा ऐलान?
'हमारा सबसे शानदार होगा...', दिल्ली के इंडिया गेट की ट्रंप ने की तारीफ, बोले-खूबसूरत
India Gate
'हमारा सबसे शानदार होगा...', दिल्ली के इंडिया गेट की ट्रंप ने की तारीफ, बोले-खूबसूरत
मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देकर फंसे हिमंता, सीएम के खिलाफ SC में याचिका
Assam news
मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देकर फंसे हिमंता, सीएम के खिलाफ SC में याचिका
मणिपुर में सियासी सस्पेंस खत्म, मैतेई समाज से होगा BJP का मुख्यमंत्री
Manipur
मणिपुर में सियासी सस्पेंस खत्म, मैतेई समाज से होगा BJP का मुख्यमंत्री
'लाखों लोगों को दिल्ली लाकर परेड करा सकती हूं', बंगाल SIR पर सीएम ममता की चेतावनी
Sir
'लाखों लोगों को दिल्ली लाकर परेड करा सकती हूं', बंगाल SIR पर सीएम ममता की चेतावनी
अचानक कटऑफ हो गया एयर इंडिया ड्रीमलाइनर का फ्यूल स्विच, केबिन में छाया सन्नाटा फिर..
Air India dreamliner
अचानक कटऑफ हो गया एयर इंडिया ड्रीमलाइनर का फ्यूल स्विच, केबिन में छाया सन्नाटा फिर..