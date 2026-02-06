प्यार का सबसे रोमांटिक हफ्ता! 7 फरवरी से शुरू होगा Valentine’s Week 2026, यहां देखें पूरी लिस्ट

Advertisement
Valentine Week 2026: फरवरी का महीना आते ही हर तरफ गुलाब, गिफ्ट्स और प्यार से जुड़े एहसास नजर आने लगते हैं. इस महीने की सबसे बात ये है कि Valentine’s Week सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं बल्कि पूरे सात दिनों तक प्यार जताने का मौका देता है. साल 2026 में भी Valentine’s Week की शुरुआत 7 फरवरी से होने जा रही है.

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Feb 06, 2026, 11:31 AM IST
Valentines Day: फरवरी के महीने में लोग अपने प्यार का इजहार करने के लिए वैलेनटाइन वीक का इंतजार करते हैं. फरवरी के पूरे एक हफ्ते में  रोज प्यार को अलग अलग अंदाज में सेलिब्रेट किया जाता है. बहुत से लोग इन सात दिनों में अपने पार्टनर को अलग अलग गिफ्ट्स देते हैं और अपने प्यार का इजहार करते हैं. इसकी शुरुआत 7 फरवरी से होगी और 14 फरवरी को Valentine’s Day के साथ खत्म होगी. इस हफ्ते में रोज डे से लेकर वेलेंटाइन डे तक प्यार के अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं. वैलेंटाइन वीक को प्यार का सबसे रोमांटिक हफ्ता कहा जाता है. इस दौरान कपल्स एक दूसरे के लिए समय निकालते हैं और अपने जज्बात खुलकर जाहिर करते हैं. आज के बिजी लाइफस्टाइल में ये हफ्ता रिश्तों को और मजबूत करने का मौका देता है. अगर आप अपने पार्टनर के साथ इस खास हफ्ते को यादगार बनाना चाहते हैं तो इसकी पूरी लिस्ट जानना बेहद जरूरी है.

रोज डे 7 फरवरी 2026

वैलेंटाइन वीक की शुरुआत 7 फरवरी से होती है. इस दिन लोग अपने पार्टनर को गुलाब देकर अपने प्यार की शुरुआत करते हैं. लाल गुलाब प्यार का प्रतीक माना जाता है, जबकि गुलाबी दोस्ती और पीला गुलाब अपनापन दिखाता है.

प्रपोज डे 8 फरवरी 

8 फरवरी को प्रपोज डे मनाया जाता है. इस दिन को अपने दिल की बात कहने के लिए सबसे खास माना जाता है. जो लोग अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं उनके लिए ये दिन परफेक्ट है. इस मौके पर आप पार्टनर को प्रपोज कर सकते हैं. 

चॉकलेट डे 9 फरवरी 

फरवरी के नौवें दिन चॉकलेट आता है. इस दिन चॉकलेट के जरिए रिश्तों में मिठास घोली जाती है. माना जाता है कि चॉकलेट देने से प्यार, रिश्ते की मिठास और समझ तीनों बढ़ते हैं.

टेडी डे 10 फरवरी 

10 फरवरी को टेडी डे मनाया जाता है. टेडी बियर प्यार और केयर का सिंबल होता है. इस दिन लोग अपने पार्टनर को सॉफ्ट टॉय गिफ्ट करके अपने प्यार का इजहार करते हैं. ये दिन खास कर लड़कियों को खूब पसंद होता है. 

प्रॉमिस डे 11 फरवरी 

प्रॉमिस डे 11 फरवरी को मनाया जाता है. इस दिन रिश्ते में भरोसे और साथ निभाने के वादे किए जाते हैं. ये दिन जिम्मेदारी से भी जुड़ा होता है. बहुत से लोग इस दिन साथ रहने के कसमें वादे करते हैं. 

हग डे 12 फरवरी 

हग डे 12 फरवरी को मनाया जाता है. इस दिन एक प्यारी सी झप्पी बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाती है. ये दिन भावनाओं को करीब लाने का काम करता है.

किस डे 13 फरवरी 

13 फरवरी को किस डे मनाया जाता है. कपल्स के लिए यह दिन बेहद खास होता है.

Valentine’s Day 14 फरवरी 

Valentine’s Week के आखिरी और सबसे खास दिन 14 फरवरी को Valentine’s Day मनाया जाता है. इस दिन लोग अपने पार्टनर के साथ समय बिताते हैं और अपने रिश्ते को सेलिब्रेट करते हैं.

