सुबह उठते ही 15 मिनट करें ये मुद्रा, गैस और जोड़ों के दर्द से मिल सकती है राहत, एनर्जी से भरा रहेगा दिन

आयुर्वेद के अनुसार जब शरीर के अंदर ऊर्जा का बहाव रुक जाता है तब बीमारी शुरू होती है. इस ऊर्जा को संतुलित करने का एक आसान तरीका है हस्त मुद्राएं. उंगलियों के जरिए हमारा सीधा संबंध दिमाग और नसों से होता है. उंगलियों की एक खास मुद्रा शरीर पर गहरा असर डाल सकती है. आयुर्वेद मानता है कि हमारा शरीर पांच तत्वों आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से बना है. जब इनमें से कोई भी तत्व बिगड़ता है तो उसका असर सेहत पर साफ दिखाई देता है. इनमें वायु तत्व सबसे ज्यादा चंचल माना गया है. जब यही वायु शरीर में बिगड़ जाती है तो गैस, अपच, कब्ज, बेचैनी, जोड़ों का दर्द, दिल की धड़कन तेज होना और घबराहट जैसी समस्याएं होने लगती हैं.

वायु मुद्रा

वायु तत्व को शांत करने के लिए योग में वायु मुद्रा बताई गई है. यह मुद्रा देखने में बहुत आसान है लेकिन इसका असर शरीर के अंदर गहराई तक जाता है. आयुर्वेद के अनुसार अंगूठा अग्नि तत्व को दिखाता है और तर्जनी उंगली वायु तत्व को. जब तर्जनी उंगली को मोड़कर अंगूठे के नीचे दबाया जाता है तो अग्नि तत्व वायु को संतुलित करता है. वायु मुद्रा करने का तरीका बहुत आसान है. किसी शांत जगह पर बैठ कर पीठ सीधी रखें और आंखें बंद कर लें. अब तर्जनी उंगली को मोड़कर अंगूठे के पास दबाएं और बाकी तीन उंगलियां सीधी रखें और सांस सामान्य रखें. इस मुद्रा में बैठते ही शरीर धीरे धीरे शांत होने लगता है. रोज 15 से 20 मिनट तक अभ्यास करने से अच्छे नतीजे मिलते हैं.

वायु मुद्रा है फायदेमंद

सुबह खाली पेट मन को शांत रखकर किया गया अभ्यास ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. जरूरत पड़ने पर इसे कुर्सी पर बैठकर या चलते फिरते भी किया जा सकता है. वायु मुद्रा का असर सबसे पहले नसों पर पड़ता है. इससे बेचैनी, घबराहट और तनाव धीरे धीरे कम होने लगता है. जब दिमाग शांत होता है तो शरीर के अंग भी बेहतर तरीके से काम करने लगते हैं. इसका सीधा असर पाचन पर पड़ता है. गैस, सूजन और अपच इसलिए होती है क्योंकि पेट में हवा फंस जाती है. वायु मुद्रा इस फंसी हुई हवा को बाहर निकालने में मदद करती है जिससे पेट हल्का लगता है. इस मुद्रा से खून का बहाव भी बेहतर होता है. जब रक्त संचार सही होता है तो जोड़ों और मांसपेशियों तक पोषण पहुंचता है. यही वजह है कि जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द और मांसपेशियों की जकड़न में भी वायु मुद्रा को फायदेमंद माना जाता है.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.