बिना अंडे का ऑमलेट! जी हां, वेजिटेरियंस के लिए बेस्ट ऑप्शन है ये वेज ऑमलेट, नोट करें रेसिपी

Veg Omelette Recipe: अगर आपको ऑमलेट पसंद है और आप अंडा नहीं खाना चाहते हैं तो ये खबर आपके काम की है. आज हम आपको बिना अंडे का ऑमलेट बनाना सिखाएंगे. जिससे आपको ऑमलेट का स्वाद भी मिल जाए और अंडा भी न खाना पड़े. चलिए देर न करते हुए ट्रेंड में चल रहे इस वेज ऑमलेट की रेसिपी जानते हैं.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Nov 20, 2025, 04:35 PM IST
Veg Omelette Recipe: इन दिनों वेज ऑमलेट ट्रेंड में हैं ये रेसिपी उन लोगों के लिए है जो अंडा नहीं खाते या खाना नहीं चाहते हैं, लेकिन ऑमलेट का भी स्वाद चाहिए. ऐसे लोगों के लिए ये रेसिपी एकदम कमाल ही है. अगर आप भी उन्हीं में से हैं तो अभी ये रेसिपी नोट करें और खुद भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं. ये खाने में बिल्कुल अंडे वाले ऑमलेट जैसा लगता है.

क्या है वेज ऑमलेट
अधिकांश लोगों को लगता है कि बिना अंडे के ऑमलेट बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इन दिनों वेज ऑमलेट ट्रेंड में हैं. ये देखने और छूने में बिल्कुल अंडे वाला ऑमलेट लगता है, लेकिन इसमें अंडा बिल्कुल भी नहीं है. कुछ लोग अंडा नहीं खाते लेकिन ऑमलेट की खुशबू और टेक्सचर पसंद करते हैं. चलिए वेज ऑमलेट बनाने की रेसिपी जानते हैं. वेज ऑमलेट बनाने के लिए आपको इन चीजों की जरूरत होगी.

सामग्री
वेज ऑमलेट बनाने के लिए 1 कप बेसन, 1 बारीक कटा टमाटर, 1 बारीक कटा प्याज, 1 हरी मिर्च, 2 टेबल स्पून हरा धनिया, 1/4 टीस्पून हल्दी, नमक स्वादानुसार, पानी आवश्यकतानुसार और सेंकने के लिए तेल की जरूरत होगी.

बनाने की विधि
वेज ऑमलेट बनाने के लिए सबसे पहले आप हरी मिर्च, टमाटर, प्याज और हरा धनिया बारीक काट कर रख लें. इसके बाद आप इसमें अपनी पसंद की सब्जियां भी बारीक काटकर मिला सकते हैं. ऑमलेट का बैटर तैयार करने के लिए सबसे पहले आप एक बाउल में बेसन डालें और उसमें हल्दी, बारीक कटी सब्जियां और नमक ऐड कर दें. इसके बाद इसमें थोड़ा पानी डालकर स्मूदी बैटर तैयार कर लें. इस बात का ध्यान रखें कि ऑमलेट के लिए बनाया गया बैटर न तो ज्यादा पतला हो और न ही ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए. 
यह भी पढ़ें: ये कैसी सनक...? ब्रेकफास्ट में 110 कच्चे अंडे पी गया ये शख्स, बोला- यही तो सेहत का राज...

 

ऐसे सेंके ऑमलेट
सबसे पहले गैस पर तवा गर्म करें. जब तवा गर्म हो जाए तो तवे पर हल्का सा तेल लगाएं. जब तेल पूरी तरह गर्म हो जाए तो उसमें एक बड़ा चम्मच बैटर डालकर ऑमलेट की तरह फैला दें. अब आप इसे छुएं और धीमी आंच पर सिकने दें. जब ये हल्का गोल्डन होने तक दोनों और से सेंक लें. लो जी बनकर तैयार है आपका वेज ऑमलेट. अब आप इसे प्लेट में उतारें और चटनी या सॉस के साथ एन्जॉय करें. 

वेज ऑमलेट के फायदे
वेज ऑमलेट वेजिटेरियंस के लिए अंडे वाले ऑमलेट का विकल्प बन रहा है और बेहतरीन प्रोटीन का अच्छा ऑप्शन भी माना जा रहा है. ये फाइबर और प्रोटीन से भरपूर है और हेल्दी होने के साथ खाने में भी टेस्टी है. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

