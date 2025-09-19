क्या आप वेजीटेरियन है? तो डाइट में जरूर शामिल करें ये 4 जरूरी न्यूट्रिएंट्स
Nutrient Deficiencies in Vegetarians: वेजीटेरियन्स में कई पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, ऐसे में उन्हें अपनी डाइट का खास ख्याल रखना चाहिए. इस खबर में हम आपको ऐसे पोषक तत्वों के बारे में बताएंगे, जो वेजीटेरियन्स के लिए डाइट में शामिल करना बेहद जरूरी हो जाता है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 19, 2025, 09:55 PM IST
Best Nutrient For Vegetarians: अगर आप वेजीटेरियन है, तो अपने खाने में पोषण का बैलेंस रखना बेहद जरूरी हो जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ जरूरी पोषक तत्व होते हैं, जो वेज खानों में कम मात्रा में पाया जाता है. ऐसे में वेजीटेरियन लोगों के लिए पोषक तत्वों से भरपूर खान-पान रखना बेहद जरूरी है. इस खबर में हम आपको ऐसे 4 पोषक तत्वों के बारे में बताएंगे, जो वेजीटेरियन के लिए अपनी डाइट में शामिल करना बेहद जरूरी होता है और ये भी बताएंगे कि ये पोषक तत्व आपको कहा मिल सकते हैं. 

 

विटामिन B12
विटामिन B12 नर्वस सिस्टम, याददाश्त और खून के लिए जरूरी होता है. इसलिए जब शरीर में इसकी कमी हो जाती है, जो थकान, भूलने की समस्या और खून की कमी हो सकती है. लेकिन यह विटामिन ज्यादातर जानवरों से मिलने वाले प्रोडक्ट्स में ही मिलता है. ऐसे में वेजीटेरियन दूध और सीरियल्स से इसे ले सकते हैं. 

आयरन 
आयरन शरीर में खून बनाने और एनर्जी देने का काम करता है. ऐसे में हरे पत्तेदार सब्जियां, चना, राजमा, तिल, गुड़ और रागी आयरन के अच्छे स्रोत होते हैं. इसके साथ-साथ विटामिन सी से भरपूर चीजें जैसे आंवला, नींबू या अमरूद के साथ आयरन लेना बेहद फायदेमंद होता है. वहीं चाय या कॉफी के साथ आयरन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह आयरन को अब्जॉर्ब नहीं होने देते हैं. 

 
कैल्शियम
हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम जरूरी होता है. ऐसे में दूध, दही और पनीर से आप कैल्शियम की कमी पूरी कर सकते हैं. अगर आप डेयरी नहीं लेते हैं, तो रागी, तिल और सहजन के पत्तों से भी कैल्शियम की कमी पूरी की जा सकती है. 

 

विटामिन D
विटामिन D भी हड्डियों और इम्यून सिस्टम के लिए जरूरी है. लेकिन कई बार शरीर में इसकी कमी हो जाती है. ऐसे में धूप में रोजाना कुछ समय बिताने से इसकी कमी को पूरा किया जा सकता है. अगर इससे फायदा नहीं हो, तो डॉक्टर की सलाह से विटामिन D सप्लीमेंट लिया जा सकता है. 

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

