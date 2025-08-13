"सिर घूमे चक्कर खाए" बॉडी और माइंड का बैलेंस बिगाड़ सकती है ये परेशानी, ऐसे करें खुद को सेफ
"सिर घूमे चक्कर खाए" बॉडी और माइंड का बैलेंस बिगाड़ सकती है ये परेशानी, ऐसे करें खुद को सेफ

कुछ लोगों को वर्टिगो की परेशानी पेश आती है, जिसमें सिर और दिमाग काफी ज्यादा घूमने लगता है, ऐसे में डेली लाइफ की नॉर्मल एक्टिविटीज करना मुश्किल हो जाता है.

Shariqul Hoda|Aug 13, 2025, 02:36 PM IST
"सिर घूमे चक्कर खाए" बॉडी और माइंड का बैलेंस बिगाड़ सकती है ये परेशानी, ऐसे करें खुद को सेफ

What Is Vertigo: वर्टिगो एक ऐसा लक्षण है, जिसमें इंसान को चक्कर आने का अहसास होता है और ऐसा महसूस होता है कि वो खुद घूम रहा है या उसके आसपास की चीजें घूम रही हैं. ये अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये किसी दूसरी अंडरलाइंग कंडीशन (underlying condition) का इशारा हो सकता है. वर्टिगो का असर इंसान के बैलेंस (Balance) और डेली लाइफ की एक्टिविटीज पर पड़ सकता है.

वर्टिगो क्यों होता है?
वर्टिगो के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ नॉर्मल और कुछ सीरियर हो सकते हैं, जैसे:-

1. बेनाइन पैरॉक्सिज्मल पोजिशनल वर्टिगो (BPPV)

ये वर्टिगो का सबसे आम कारण है, जिसमें कान के भीतर मौजूद छोटे कैल्शियम क्रिस्टल (Otoconia) अपनी जगह से खिसक जाते हैं और बैलेंस को अफेक्ट करते हैं.

2. वेस्टिबुलर न्यूराइटिस (Vestibular Neuritis)

ये वेस्टिबुलर नर्व (कान से ब्रेन तक बैलेंस तक ले जाने वाली नस) में सूजन के कारण होता है, अक्सर वायरल इंफेक्शन की वजह से ऐसा होता है.

3. मेनीयर डिजीज (Ménière's Disease)

ये एक रेयर कंडीशन है जिसमें कान के भीतर फ्लूइड (fluid) का बैलेंस हो जाता है, जिससे वर्टिगो, कान में आवाज (Tinnitus) और सुनने की क्षमता कम होने लगती है.

4. माइग्रेन से जुड़ा वर्टिगो

माइग्रेन से पीड़ित कुछ लोगों में सिरदर्द के साथ या बिना सिरदर्द के भी वर्टिगो हो सकता है.

5. सिर या कान में चोट

सिर पर चोट, कान में संक्रमण या सर्जरी के बाद भी वर्टिगो हो सकता है.

6. दवाओं के साइड इफेक्ट

कुछ एंटीबायोटिक्स, ब्लड प्रेशर की दवाएं या दूसरे मेडिकेशन वर्टिगो का कारण बन सकती हैं.

वर्टिगो के लक्षण
वर्टिगो के लक्षण इसकी वजह और सीरियसनेस के बेस पर अलग-अलग हो सकते हैं. जैसे:-

1. चक्कर आना या घूमने का अहसास

2. बैलेंस बिगड़ना और चलते वक्त डगमगाना

3. मतली और उल्टी

4. कान में आवाज (Tinnitus)

5. सुनने में कमी

6. आंखों का तेजी से हिलना (Nystagmus)

7. पसीना आना और ठंड लगना

8. गंभीर मामलों में, सिरदर्द और धुंधली नजर भी हो सकती है.
 

वर्टिगो का डायग्नोसिस
वर्टिगो के सही कारण का पता लगाना इलाज के लिए बेहद जरूरी है. डॉक्टर कुछ टेस्ट कर सकते हैं, जैसे:-

1. फिजिकल एग्जामिनेशन: बैलेंस, आंखों का मोशन और नसों की एफिशिएंसी की जांच.

2. डिक्स-हॉलपाइक टेस्ट (Dix-Hallpike Test): BPPV की पुष्टि के लिए किया जाने वाला पोज़िशनल टेस्ट.

3. ऑडियोमेट्री (Hearing Test): सुनने की क्षमता की जांच, खासकर मेनीयर डिजीज में.

4. वेस्टिबुलर फंक्शन टेस्ट: कान के बैलेंस सिस्टम का एनालिसिस.

5. MRI या CT स्कैन: ब्रेन या इंटरनल ईयर के स्ट्रक्चर में किसी परेशानी की पहचान करना.

6. ब्लड टेस्ट: इंफेक्शन, शुगर या थायरॉइड से जुड़ी परेशानियों की जांच के लिए.
 

वर्टिगो का इलाज

इलाज वर्टिगो के कारण पर निर्भर करता है, जैसे

1. BPPV के लिए

Epley Maneuver या Semont Maneuver जैसे खास सिर और शरीर की पोजीशन बदलने वाले एक्सरसाइज से कान के क्रिस्टल को सही जगह पर लाया जाता है.

2. इंफेक्शन या सूजन में

एंटीवायरल या एंटीबायोटिक दवाएं, साथ में स्टेरॉयड.

3. मेनीयर डिजीज में

नमक का सेवन कम करना, डियोरेटिक्सदवाएं और कभी-कभी सर्जरी की मदद ली जा सकती है.

4. माइग्रेन से जुड़ा वर्टिगो

माइग्रेन को नियंत्रित करने वाली दवाएं और ट्रिगर से बचाव.

5. दवाओं का उपयोग

मेक्लिज़िन (Meclizine), डायजेपाम (Diazepam) या बेटाहिस्टीन (Betahistine) जैसी दवाएं लक्षणों को कम कर सकती हैं.

6. फिजिकल थेरेपी (Vestibular Rehabilitation Therapy)

बैलेंस सुधारने और लक्षणों को कम करने के लिए स्पेशल एक्सरसाइज

वर्टिगो का प्रिवेंशन
हालांकि हर तरह के वर्टिगो को रोका नहीं जा सकता, लेकिन कुछ कदम रिस्क कम कर सकते हैं, जैसे:- 

1. सिर और कान की हिफाजत: हेलमेट पहनना और चोट से बचना.

2. इंफेक्शन से बचाव: कान और सर्दी-जुकाम के इंफेक्शन का वक्त पर इलाज.

3. हाइड्रेशन और पोषण: सही मात्रा में पानी पीना और संतुलित आहार लेना.

4. नमक का सेवन लिमिट करें: मेनीयर डिजीज में फ्लूइड बैलेंस बनाए रखने के लिए.

5. ट्रिगर से बचाव: माइग्रेन या एलर्जी से जुड़ी चीजों से दूरी.

6. धीरे-धीरे पोजीशन बदलना: अचानक उठने या झुकने से बचना ताकि चक्कर न आएं.

इन बातों को समझें
वर्टिगो एक अनकंफर्टेबल और कभी-कभी डराने वाला लक्षण हो सकता है, लेकिन सही कारण की पहचान और सही इलाज से इसे असरदार तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है. छोटे-छोटे लाइफस्टाइल चेंजेज, वक्त पर दवा और डॉक्टर के बताए गए एक्सरसाइज वर्टिगो की परेशानियों को कम करने में मददगार हो सकते हैं.

(Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मक़सद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)

Vertigo

