अष्टमी पर विद्या बालन ने मोरपंखी हरी और गोल्डन सिल्क साड़ी में किया देसी लुक फ्लॉन्ट, ट्रेडिशनल टच के लिए करें कॉपी

Vidya Balan Ashtami Peacock Green Saree Look: नवरात्रि का हर दिन माता रानी के भक्तों के लिए खास होता है. बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन इस फेस्टिव सीजन को अपने खास ट्रेडिशनल लुक्स से और भी खास बना रही हैं. विद्या हर दिन अलग रंग और अलग स्टाइल में तैयार होकर अपने फैंस को नए फैशन गोल्स दे रही हैं. अष्टमी के दिन विद्या ने देसी अवतार में अपनी फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की है.
नवरात्रि के नौ दिनों तक माता रानी के नौ रूपों की पूजा की जाती है. हर एक दिन का एक खास रंग होता है. बॉलीवुड की एक्ट्रेस विद्या बालन ने इस परंपरा को बेहद बखूबी निभाया है. नवरात्रि के आठवें दिन के लिए विद्या ने मोरपंखी ग्रीन और गोल्डन कॉम्बिनेशन वाली रिच सिल्क साड़ी को चुना. इस साड़ी पर गोल्डन बॉर्डर इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे. मोरपंखी हरे रंग की साड़ी पर गोल्डन पल्लू का कॉन्ट्रास्ट बहुत ही आकर्षक लग रहा है. विद्या ने साड़ी को ट्रेडिशनल स्टाइल में ड्रेप किया और इसके साथ उन्होंने सिंपल ब्लाउज कैरी किया है.
मेकअप
सिंपल मेकअप के साथ विद्या ने अपने इस लुक को को अट्रैक्टिव बनाने के लिए एक प्यारी सी बिंदी भी लगाई है. इस लुक के लिए विद्या ने मिनिमल मेकअप किया है जो उनके इस साड़ी के लुक को ग्लैमरस बनाने का काम कर रहा है. अगर आप भी अष्टमी के मौके पर कुछ ट्रेडिशनल कैरी करना चाहती हैं तो आप इस तरह की मोरपंखी ग्रीन साड़ी के साथ सिंपल मेकअप कैरी कर सकती हैं.
हेयर स्टाइल
विद्या ने अपने इस लुक को सिंपल रखने के लिए एक स्लीक बन बनाया है जो उन्हें बेहद रॉयल लुक दे रहा है. अगर आप भी अष्टमी पूजन को अपने लुक में रॉयल टच एड करना चाहती हैं तो आप इस तरह की हेयर स्टाइल ट्राई कर सकती हैं. स्लिक बन आपको बेहद क्लीन लुक देने के साथ ही आपके फेस को हाईलाइट भी करने का काम करता है.
ज्वेलरी
इस लुक में विद्या ने एक खूबसूरत इयररिंग्स और रिंग कैरी किया है जो उन्हें एक अट्रैक्टिव टच दे रहा है. इस तरह के मिनिमल ज्वेलरी आपको एक बेहद ही रिच लुक दे सकते हैं. आप भी विद्या के इस लुक से इंस्पिरेशन ले कर इस नवरात्रि कुछ सिंपल और एलिगेंट ट्राई कर सकती हैं.
तारीफ
विद्या बालन ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी मोरपंखी हरी और गोल्डन सिल्क तीन फोटोज पोस्ट की है जिसे फैंस काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं. इस फोटो के कमेंट सेक्शन में सभी फैंस विद्या के इस लुक की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. अगर आपको भी सिंपल पर रॉयल स्टाइल साड़ी लुक की तलाश है तो आप विद्या के इस लुक से स्टाइलिंग टिप्स ले सकती हैं.