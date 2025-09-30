Advertisement
नवरात्रि के 9वें दिन विद्या बालन की तरह पहनें इस रंग की साड़ी, ग्रेसफुल और फैशनेबल लगेंगी आप

नवरात्रि के 9वें दिन अगर आप भी देवी के चरणों में श्रद्धा अर्पित करते हुए फैशनेबल दिखना चाहती हैं, तो विद्या बालन की तरह पिंक साड़ी पहनना एक बेहतरीन ऑप्शन होगा. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 30, 2025, 12:26 PM IST
नवरात्रि के 9वें दिन विद्या बालन की तरह पहनें इस रंग की साड़ी, ग्रेसफुल और फैशनेबल लगेंगी आप

Vidya Balan Navratri Day 9 Saree: नवरात्रि का हर दिन देवी दुर्गा के अलग-अलग स्वरूप को समर्पित होता है और हर दिन से एक खास रंग जुड़ा होता है. 9वें दिन का रंग गुलाबी माना जाता है, जो प्यार, एनर्जी और पॉजिटिविटी का सिंबल है. इस दिन अगर आप भी अट्रैक्टिव और ग्रेसफुल लुक पाना चाहती हैं तो विद्या बालन की तरह पिंक साड़ी पहन सकती हैं. हाल ही में उनकी तस्वीरों में ये साड़ी लुक बेहद सिंपल होते हुए भी बहुत क्लासी और एलीगेंट लगा. 

साड़ी
विद्या बालन ने इस मौके के लिए सिंपल लेकिन बेहद खूबसूरत सॉलिड पिंक साड़ी पहनी है. बिना किसी हेवी एम्ब्रॉयडरी या प्रिंट के ये साड़ी पूरी तरह सादगी और ग्रेस का अहसास कराती है. इसकी फ्लोई फैब्रिक और हल्की-फुल्की ड्रेपिंग इसे फेस्टिव मौके के लिए परफेक्ट बनाती है.

ब्लाउज
साड़ी के साथ उन्होंने मैचिंग कलर का सिंपल पिंक ब्लाउज चुना, जो शॉर्ट स्लीव्स और डीप बैक डिज़ाइन वाला है. इस तरह का ब्लाउज फेस्टिव लुक में एक मॉडर्न टच देता है और साथ ही आपको स्टाइलिश बनाए रखता है.
 

A post shared by Vidya Balan (@balanvidya)

मेकअप
विद्या बालन का मेकअप हमेशा की तरह नैचुरल और एलिगेंट रहा. उन्होंने हल्के फाउंडेशन और न्यूड टोन बेस के साथ चेहरे पर फ्रेशनेस बरकरार रखी. आंखों में हल्की काजल और मस्कारा का इस्तेमाल किया गया, जबकि लिप्स पर सॉफ्ट पिंकिश लिपस्टिक उनके पूरे लुक को कम्प्लीट कर रही थी. माथे पर छोटी सी ब्लैक बिंदी ने उनके ट्रेडिशनल लुक को खास बना दिया.

हेयरस्टाइल
हेयरस्टाइल की बात करें तो उन्होंने अपने लंबे और वेवी बालों को ओपन रखा. नैचुरल वेव्स और सॉफ्ट कर्ल्स उनके चेहरे को और भी खूबसूरत बना रहे थे. ये हेयरस्टाइल साड़ी के साथ एकदम परफेक्ट मैच करता है.

फुटवियर
साड़ी के साथ विद्या ने बेज कलर के वेज हील्स कैरी किए. ये न सिर्फ कंफर्टेबल हैं बल्कि लंबे समय तक पहनने के लिए भी परफेक्ट रहते हैं. साथ ही पिंक साड़ी के साथ ये न्यूट्रल फुटवियर बैलेंस्ड और ग्रेसफुल लुक देते हैं.

एक्सेसरीज
विद्या ने एक्सेसरीज को मिनिमल रखा. उन्होंने सिर्फ स्टेटमेंट सिल्वर झुमके और एक-दो रिंग्स पहनीं. उनका यह मिनिमल एक्सेसरी लुक साड़ी की खूबसूरती को और निखार रहा था और ओवरलोड नहीं कर रहा था.

TAGS

Vidya BalanNavratriNavratri 2025Saree

