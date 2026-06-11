Add Zee Business As A Preferred Source
App

जीवन में मिलेगी सफलता, राहें होंगी आसान, बस जीवन में अपना लें विकास दिव्यकीर्ति की ये बातें

सोशल मीडिया पर अक्सर विकास दिव्यकीर्ति की वीडियो वायरल रहती है. विकास अक्सर स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं. उनके इस मोटिवेशनल कोट्स से लाइफ में सफलता प्राप्त कर सकते हैं.

Written ByShilpa
Published: Jun 11, 2026, 07:18 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 07:18 PM IST
जीवन में मिलेगी सफलता, राहें होंगी आसान, बस जीवन में अपना लें विकास दिव्यकीर्ति की ये बातें

About the Author

Shilpa

Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जीवन में मिलेगी सफलता, राहें होंगी आसान, अपना लें विकास दिव्यकीर्ति की ये बातें
lifestyle2 min ago
2
Haryana news6 min ago
3
Uttarakhand Weather Alert10 min ago
4
Canara Bank10 min ago
5
NEET UG Exam15 min ago