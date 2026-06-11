जीवन में मिलेगी सफलता, राहें होंगी आसान, बस जीवन में अपना लें विकास दिव्यकीर्ति की ये बातें

विकास दिव्यकीर्ति पॉपुलर टीचर हैं. वह सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कराने के लिए पॉपुलर हैं. इंटरनेट पर उनकी वीडियो अक्सर वायरल रहती है. विकास दिव्यकीर्ति अक्सर बच्चों को मोटिवेट करते हैं. सोशल मीडिया पर उनके यही विचार वायरल रहते हैं. आम लोग भी अपने जीवन में उनके मोटिवेशनल कोट्स से आइडिया ले सकते हैं.
विकास दिव्यकीर्ति बच्चों को बेहद सहज स्वभाव से पढ़ाते हैं. इसके अलावा वह बच्चों को मोटिवेट करते हैं. वह समाज के कई विषय पर बच्चों को जागरुक भी करते हैं. अगर आप भी अपने जीवन में परेशान हैं तो आप विकास दिव्यकीर्ति के इन कोट्स से आइडिया ले सकती हैं.
विकास दिव्यकीर्ति की ये लाइन बहुत ज्यादा फेमस है. अगर आपको किसी काम को करने में डर लग रहा है या समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए. ये कोट आपकी मदद कर सकते हैं.
'क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा'
'जीवन में वह इंसान सबसे ज्यादा सफल होगा, जिसमें धैर्य था और धैर्य के साथ लगन कि एक दिन अपना समय जरूर आएगा'.
'इतना कॉन्फिडेंस रखें कि हम भी दरिया है हमें भी अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे, रास्ता हो जाएगा'
'जब लाइफ में समस्या आ जाए ऐसा महसूस हो कि हम पीछे या नीचे जा रहा है तो ये लाइन हमेशा याद रखना चाहिए 'जब भी जिंदगी नीचे की ओर जाए, हौसला बनाकर रखिए'
'अपने टारगेट को हमेशा दिमाग में रखकर लंबे समय तक धीमी आंच पर उसपर मेहनत करनी चाहिए' जिसके बाद गोल होता है वह किसी ना किसी फील्ड में सफल जरूर होता है.
'सफलता रास्ता किसी के लिए आसान नहीं होता है, लेकिन इंसान लगातार मेहनत करके अपने गोल को हासिल कर सकता है. मेहनत करके इंसान अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है'
'कभी किसी भी किसी इंसान से दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए. आप उस इंसान को इग्नोर कर सकते हैं'
'अपनी पूरी जिंदगी इस बात पर क्यों लगाऊं की लोग क्या सोचेंगे. 4 लोग गालिया देते हैं तो दें. मेरी कोशिश की अपनी लाइफ बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए'
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.