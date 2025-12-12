Advertisement
प्लास्टिक नहीं अंडे खाने से भी हो सकता है कैंसर! लैब टेस्ट में मिला खतरनाक केमिकल, डॉक्टर्स भी रह गए सन्न

बच्चों से लेकर बड़े लोग सेहतमंद रहने के लिए रोजाना अंडे का सेवन करते हैं, अगर वही अंडे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का कारण बन जाए तो? इंटरनेट पर दावा किया जा रहा है कि कुछ ब्रांड के अंडों में खतरनाक केमिकल पाए गए हैं जो कि कैंसर का कारण बन सकता है. इस वीडियो के वायरल होने के बाद डॉक्टर भी हैरान हो गए हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Dec 12, 2025, 09:11 PM IST
सर्दियों के मौसम में अधिकतर लोग अंडे का सेवन करते हैं. अंडे में प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन्स पाए जाते हैं जो कि सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. अंडे में मौजूद विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और बी 12 शरीर के विकास में मददगार है. वहीं सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वायरल वीडियो में अंडे के पोषक तत्व को लेकर कई सवाल उड़ रहे हैं. 

यूट्यूब चैनल ट्रस्टिफाइड ने शेयर किया वीडियो 
हेल्थ प्रोडक्ट्स और खाने वाली चीजों की इंडिविजुअल टेस्टिंग कराने वाले यूट्यूब चैनल ट्रस्टिफाइड ने एक वीडियो शेयर कर दावा किया है कि अंडों के सैंपल में कैंसर से जुड़े केमिकल पाए गए हैं. अंडे में कैंसर के केमिकल की खबर तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है जिसके बाद से कई सवाल उठ रहे हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

क्या अंडे में है कैंसर वाले केमिकल ? 
ट्रस्टिफाइड ने वीडियो में बताया है कि अंडों के एक बैच की लैब में टेस्टिंग कराई गई तो अंडों में एओजेड नाइट्रोफ्यूरान और नाइट्रोइमिडाज़ोल नाम का कंपाउंड पाया गया है. अंडे में 0.73 पार्ट्स प्रति बिलियन यह कंपाउंड मौजूद है. एओजेड नाइट्रोफ्यूरान और नाइट्रोइमिडाज़ोल नाम की एंटीबायोटिक दवाई है जो कि भारत में पोल्ट्री बिनजेस में पूरी तरह से बैन है क्योंकि यह केमिकल जीन टॉक्सीसिटी से जुड़ा है. इसका अर्थ है कि इस कंपाउंड से  डीएनए DNA को नुकसान हो सकता है जो कि कैंसर का रिस्क बढ़ा सकता है. 

क्या है केमिकल को लेकर FSSAI का नियम 
फूड सेफ्टी एंड स्टेंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI के अनुसार एओजेड नाइट्रोफ्यूरान केमिकल पर पूरी तरह से बैन लगाया गया है क्योंकि नाइट्रोफ्यूरान केमिकल मुर्गियों के शरीर के टिश्यूज और अंडे में लंबे समय तक रह सकते हैं. अगर कोई मुर्गी इन एंटीबायोटिक दवाई के संपर्क में आती है तो बाद में अंडों इसके अवशेष नजर आ सकते हैं. 

क्या है डॉक्टर की राय 
मुंबई के डॉक्टर मनन वोरा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर बताता है कि कैसे एक यूट्यूब चैनल द्वारा टेस्ट में पता है कि अंडे में खतरनाक केमिकल कपाउंड मिले हैं जो कि भारत में पूरी तरह से बैन हैं. क्योंकि इस केमिकल से DNA को नुकसान होता है इसके अलावा कैंसर का रिस्क भी बढ़ता है. 

डॉक्टर ने वीडियो में बताया है कि यह केमिकल मुर्गियों को बैक्टीरिया से बचाने और ज्यादा अंडे देने के लिए दिया जाता है जो कि गैरकानूनी है. मुर्गियों को इस तरह की दवाई नहीं देनी चाहिए, इससे अंडे सेहत के लिए खतरनाक हो सकते हैं. 

क्या है अंडे और मुर्गी पालन को लेकर FSSAI के नियम 
भारत में FSSAI ने अंडों के लिए कुछ सख्य नियम बनाएं हैं. 
मुर्गीपालन के दौरान कुछ दवाइयों और एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन लगाया गया है. जैसे नाइट्रोफ्यूरान्स और नाइट्रोइमिडाजोल्स. 

मुर्गियों के फार्म की सफाई और सेफ तरीके से उनके पालन के नियम हैं. 

अंडों को 4 से 8 डिग्री सेल्सियस ठंड प स्टोर करना 

समय-समय पर अंडों की जांच करना

कंपनी ने जारी किया बयान 
वीडियो वायरल होने के बाद अंडे की कंपनी बयान जारी कर बोला कि वह  बैन एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि अंडे पूरी तरह से सुरक्षितहैं. कंपनी का कहना है कि वह अंडों की क्वालिटी की जांच करती है और  FSSAI के सभी नियमों को सख्ती से फॉलो करती है. इसके अलावा कंपनी ने कहा है कि वह खुद भी अंडों का टेस्ट करेंगे ताकि रिजल्ट की पुष्टि हो सके. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

