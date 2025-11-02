Advertisement
लाइफस्टाइल

इस विटामिन की कमी से कम होने लगती है आंखों की रोशनी, अंधेपन से बचने के लिए खाएं ये चीजें

which vitamin causes loss of eyesight: विटामिन ए की कमी से आंखों की रोशनी कम हो जाती है, खासकर रतौंधी हो जाती है, जिससे रात में देखना मुश्किल हो जाता है. इसकी गंभीर कमी से अंधापन भी हो सकता है. आइए जानते हैं किन चीजों को खाने से इसकी भरपाई की जा सकती है. 

Nov 02, 2025
which vitamin causes loss of eyesight: शरीर के हर अंग का अपना काम है. जब सभी पार्ट ठीक होते हैं तो जिंदगी बेहतर रहती है. इनमें आंखें भी शामिल हैं, जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती हैं. इनका ख्याल रखना बेहद जरूरी है. वो आंखें ही होती हैं, जिनके सहारे हम दुनिया देखते हैं. सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक तक हमारी आंखें लगातार एक्टिव रहती हैं. भागदौड़ भरी जिंदगी में ये आंखें मोबाइल, लैपटॉप, टीवी और टैबलेट की स्क्रीन से जुड़ी रहती हैं. लिहाजा कम उम्र में ही रोशनी कम होने लगती है. इस समस्या से बच्चों से लेकर बुजुर्ग सब परेशान हैं.

अगर आप भी आंखों की कम होती रोशनी की परेशानी झेल रहे हैं तो खबर आपके काम की है. क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी आंखें जल्दी थकने लगी हैं, या रात में धुंधला दिखने लगा है? ये संकेत कई बार लगातार स्क्रीन देखने, नींद की कमी और गलत खानपान के चलते दिखते हैं, लेकिन अगर ये लंबे समय तक होता है तो सावधान होने की जरूरत है.

आंखों की रोशनी के लिए कुछ विटामिन बेहद जरूरी होती हैं, जब शरीर में इनकी कमी होती है तो रोशनी कम होने लगती है. इन्हीं में से एक है विटामिन ए, अगर बॉडी में इसकी कमी हुई तो लोग अंधेपन की बीमारी से पीड़ित भी हो सकते हैं. सबसे पहले आपको यहां ये समझना होगा कि आखिर विटामिन ए क्या है, ये आंखों के लिए कितना जरूरी है और अगर ये कम हो जाए तो इसकी भरपाई कैसे हो सकती है?

विटामिन ए की कमी क्यों होती है? (Causes of Vitamin A deficiency)

जब किसी को भी रात के वक्त दिखने में परेशानी हो जाए तो यह विटामिन ए की कमी हो सकती है. अगर लगातार चश्मे का नंबर बढ़ रहा है तो सावधान होने की जरूरत है. उल्टा सीधा खानपान बॉडी में विटामिन ए की कमी ला देता है, जिसका असर आंखों पर सीधा होता है.. विटामिन ए की कमी कोर्निया को जरूरत से ज्यादा ड्राई कर देती है जिससे आंखों के सामने धुंधली परत बनने लगती है. इस तरह दिखना कम होता है.

आंखों के लिए क्यों जरूरी है विटामिन ए? (Why is Vitamin A important for the eyes)

आंखों के लिए विटामिन ए ठीक वैसे है जो किसी भी इंजन को चलाने के लिए तेजल और पेट्रोल की जरूरत होती है. यह विटामिन कॉर्निया को हेल्दी रखता है. यह सूखी आंखों को रोकता है. रात की दृष्टि के लिए जरूरी रोडोप्सिन नामक प्रोटीन बनाने में मददगार है. जब इसकी कमी होती है तो रतौंधी और जेरोफथाल्मिया जैसी बीमारियां हो सकती हैं, जो अंधापन तक ले जा सकती हैं.

विटामिन ए की कमी कैसे पूरी होगी?

विटामिन ए की कमी पूरी करने के लिए कई तरीके हैं. लेकिन अगर आप सही डाइट रखते हैं तो इसकी कमी कभी नहीं आएगी. अपने खानपान में आपको उन चीजों को शामिल करना चाहिए, जो विटामिन ए रिच हैं.

विटामिन ए रिच फूड (Vitamin A Rich Food)

गाजर, शकरकंद और कद्दू में यह पर्याप्त मात्रा में होता है. इसके अलावा दूध, अंडे, और मछली भी विटामिन ए रिच होती है. आप डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, और गाजर शकरकंद और लाल शिमला मिर्च शामिल कर सकते हैं. आम, पपीता, खुबानी, तरबूज और खरबूजा.

ये भी पढ़ें: Breakfast food List: दिनभर एनर्जी चाहिए तो नाश्ते में खाएं ये 5 फूड, बीमारियां रहेंगी दूर, तुरंत मिलती है ताकत

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

Bhoopendra Rai

भूपेंद्र कुमार राय Zee News हिंदी डिजिटल में में स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखते हैं.

Vitamin A, Vitamin A Rich Food

