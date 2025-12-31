Advertisement
trendingNow13059605
Hindi Newsलाइफस्टाइलइस विटामिन की कमी से चेहरे पर जल्दी आता है बुढ़ापा?

इस विटामिन की कमी से चेहरे पर जल्दी आता है बुढ़ापा?

आजकल लोगों की लाइफस्टाइल ही नहीं खानपान भी वेस्टर्न हो गया है. जंक फूड्स और डिब्बाबंद भोजन करने से शरीर में पोषक तत्वों में कमी आ जाती है. ऐसे में इन विटामिन की कमी हो जाती है जिससे बुढ़ापा जल्दी आ जाता है.  

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Dec 31, 2025, 03:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इस विटामिन की कमी से चेहरे पर जल्दी आता है बुढ़ापा?

आज की जीवनशैली में खुद का ख्याल रख पाना किसी टास्क की तरह है. पूरा दिन कुर्सियों पर बैठकर कीबोर्ड पर उंगली चलाने में निकल जाता है. भोजन भी जंक फूड्स और डिब्बाबंद पदार्थों पर निर्भर हो गया है जिससे शरीर में विटामिन और खनिजों की कमी हो रही है. सामान्यत: कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन बी 12 पर फोकस किया जाता है, लेकिन बाकी विटामिन के जैसे ही शरीर के लिए बायोटिन यानी विटामिन बी 7 भी जरूरी है, जो आपको जवान और खूबसूरत बनाने में मदद करता है.

विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी
विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कुल आठ अलग-अलग विटामिन होते हैं, जिनमें विटामिन थायमिन (बी1), राइबोफ्लेविन (बी2), नियासिन (बी3), पैंटोथेनिक एसिड (बी5), पाइरिडोक्सिन (बी6), बायोटिन (बी7), फोलिक एसिड (बी9), और कोबालामिन (बी12) शामिल हैं. ये सभी वसा और पानी में घुलनशील होते हैं और शरीर की तंत्रिकाओं को सुचारू रूप से काम करने में मदद करते हैं. इन्हीं में से एक है विटामिन बी7. विटामिन बी 7 की कमी से बाल झड़ने लगते हैं, नाखून टूटने लगते हैं, चेहरे पर झुर्रियां होने लगती हैं, बालों और स्किन पर रूखापन आने लगता है, और मेटाबॉलिज़्म स्लो हो जाता है.

साइलेंट किलर
विटामिन बी 7 को शरीर का साइलेंट किलर भी कहा जाता है क्योंकि लंबे समय तक उसकी कमी शरीर को अंदर से कमजोर कर देती है. खास बात ये है कि विटामिन बी 7 बाकी विटामिन की तरह शरीर में नहीं बनता है, बल्कि उसे रोजाना आहार में लेना जरूरी है. आयुर्वेदिक दृष्टि से बायोटिन को धातु-पोषण सहायक और त्वचा, केश और नख (नाखून) बलवर्धक माना गया है. बायोटिन मेटाबॉलिज़्म को मजबूत करने में सहायक है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है. ये कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में बदलते हैं, जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है और रक्त के सहारे मिली ऊर्जा से शरीर का हर अंग सही तरीके से काम करता है. ये अमीनो एसिड को भी शरीर में सही तरीके से काम करने में मदद करता है, जिससे कोशिकाओं के विकास और मरम्मत अच्छे तरीके से होते हैं.कुल मिलाकर अगर बायोटिन की कमी है तो शरीर बेजान हो जाता है और बुढ़ापा समय से पहले आ सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

विटामिन बी7 के लिए डाइट में शामिल करें ये चीजें
अब सवाल है कि रोजाना आहार में विटामिन बी7 कैसे प्राप्त करें. ये भोजन में आसानी से मिल जाता है. इसके लिए बादाम, ब्रोकली, शकरकंद, सूरजमुखी के बीज, ओट्स, मूंगफली, मशरूम, पालक और सोयाबीन का सेवन नियमित तौर पर कर सकते हैं.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

घर पर न्यू ईयर पार्टी में फैमिली और फ्रेंड्स के लिए झटपट बनाएं ये 5 तरह के स्नैक्स

 

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

lifestyleHealt tips

Trending news

TTNTP अभियान से तमिलनाडु की जनता के वोट को साधेगी BJP, 3 महीने में कर ली है 12000...
BJP
TTNTP अभियान से तमिलनाडु की जनता के वोट को साधेगी BJP, 3 महीने में कर ली है 12000...
‘हमने रुकवाई भारत-पाक जंग’, चीन के दावे से बवाल, कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा
India-pak conflict
‘हमने रुकवाई भारत-पाक जंग’, चीन के दावे से बवाल, कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा
जिंदगी भर जेल में गुजरेगी जिंदगी, NIA की अदालत ने आतंकी को सुनाई उम्रकैद की सजा
NIA Court
जिंदगी भर जेल में गुजरेगी जिंदगी, NIA की अदालत ने आतंकी को सुनाई उम्रकैद की सजा
नया साल पर जीरो रिस्क! नशे में बेहोश लोगों को घर छोड़ेगी पुलिस
Karnataka New Year Safety
नया साल पर जीरो रिस्क! नशे में बेहोश लोगों को घर छोड़ेगी पुलिस
गुजरात में काइट फेस्टिवल... 'मोदी छाप' पतंगों की बढ़ी मांग, देशभर में छाई लोकप्रियता
kite festival
गुजरात में काइट फेस्टिवल... 'मोदी छाप' पतंगों की बढ़ी मांग, देशभर में छाई लोकप्रियता
80 साल के बुजुर्ग ने 12 लाख खर्च कर अपनी कब्र क्यों खुदवाई? रोज आकर देखते हैं
Hyderabad News
80 साल के बुजुर्ग ने 12 लाख खर्च कर अपनी कब्र क्यों खुदवाई? रोज आकर देखते हैं
NCP ने जारी की अंतिम लिस्ट, अजीत पवार के नेतृत्व में कुल 94 उम्मीदवारों के नाम घोषित
Ajit Pawar
NCP ने जारी की अंतिम लिस्ट, अजीत पवार के नेतृत्व में कुल 94 उम्मीदवारों के नाम घोषित
नेहरू - अटल से भी आगे मोदी, भारत के पहले पीएम जिनके साथ जुड़ा संबोधन का ये सम्मान
Narendra Modi news
नेहरू - अटल से भी आगे मोदी, भारत के पहले पीएम जिनके साथ जुड़ा संबोधन का ये सम्मान
26 साल पुरानी वो भयावह घटना, जो आज भी झकझोर देती है दिल; 7 दिन तक था खतरनाक खेल
IC814 Hijack
26 साल पुरानी वो भयावह घटना, जो आज भी झकझोर देती है दिल; 7 दिन तक था खतरनाक खेल
31 दिसंबर को भयंकर ठंड- कोहरा, मूसलाधार बारिश और बर्फबारी से इन राज्यों में हाहाकार
#WeatherUpdate
31 दिसंबर को भयंकर ठंड- कोहरा, मूसलाधार बारिश और बर्फबारी से इन राज्यों में हाहाकार