vitamin b12 की कमी को दूर करेंगी ये जादुई हरी पत्तियां, मिलेंगे ये अदभुत फायदे

Vitamin B12 Deficiency: अगर आप बिना किसी कारण कमजोरी, सांस फूलना, खून की कमी या थकान महसूस कर रहे हैं तो आपके शरीर में विटामिन बी 12 की कमी हो सकती है. ऐसे में हम यहां आपको कुछ हरी पत्तियों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें आप अपनी डाइट में शामिल कर विटामिन बी12 की कमी को पूरा कर सकते हैं और शरीर में नई जान डाल सकते हैं. चलिए देर ना करते हुए जानते हैं.

सहजन या मोरिंगा की पत्तियां

मोरिंगा की पत्तियों में विटामिन बी12 के साथ विटामिन ए, कैल्शियम, फाइबर और आयरन से भरपूर होती हैं. सहजन की पत्तियां को न्यूट्रिशन का पावरहाउस कहें तो गलत नहीं होगा. मोरिंगा की पत्तियों में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिससे ये इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती हैं. इसके अलावा ये पाचन को दुरुस्त कर कमजोरी को दूर करने का काम करती हैं.

पालक

आयरन से भरपूर पालक भी विटामिन बी12 के अवशोषण में मदद करता है इसी के साथ ये लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में भी हेल्प करता है जिससे खून की कमी पूरी होती है. पालक का साग सर्दियों में खूब खाया जाता है. ये आयरन और फोलेट का भी बेहतरीन सोर्स है आप इसे कई तरह से डाइट में शामिल कर सकते हैं. यदि आप रेगुलर पालक का सेवन करते हैं तो ये शरीर की थकान और आलस को दूर कर बॉडी को एनर्जी देने का काम करता है.

सरसों के पत्ते

सर्दियों में सरसों का साग किसको पसंद नहीं होगा. सरसों का साग अधिकांश लोगों को पसंद होता है. सरसों के पत्तों की भाजी भी बहुत पौष्टिक होती है. आपको बता दें कि सरसो विटामिन सी और विटामिन ए से भरपूर होते हैं. रोजाना सरसों का सेवन करने से विटामिन बी12 की कमी को पूरा करने में मदद मिलती है.

करी पत्ता

भारतीय रसोई में करी पत्ता तड़का लगाने में इस्तेमाल किया जाता है ये ना सिर्फ सब्जी या दाल का फ्लेवर बनाने का काम करता है बल्कि सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद है. करी पत्ता में भी विटामिन बी12 पाया जाता है. इतना ही नहीं ये कैल्शियम, फैट और प्रोटीन के साथ आयरन का भी बेहतरीन सोर्स है. करी पत्ता का सेवन करने से स्किन और बालों की सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है.

