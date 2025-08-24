बॉडी की बैट्री हो गई डाउन? इन 5 विटामिन बी12 रिच फूड्स से मिलेगी सुपर एनर्जी
Advertisement
trendingNow12894581
Hindi Newsलाइफस्टाइल

बॉडी की बैट्री हो गई डाउन? इन 5 विटामिन बी12 रिच फूड्स से मिलेगी सुपर एनर्जी

विटामिन बी12 को शरीर का "एनर्जी विटामिन" कहा जाता है. इसकी कमी से शरीर बैट्री डाउन जैसा महसूस करता है. खुद को रिचार्ज करने के लिए कुछ चीजों का सेवन करना होगा.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Aug 24, 2025, 12:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बॉडी की बैट्री हो गई डाउन? इन 5 विटामिन बी12 रिच फूड्स से मिलेगी सुपर एनर्जी

Vitamin B12 Rich Food For Energy: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में थकान, कमजोरी और सुस्ती आम शिकायतें बन चुकी हैं. अगर शरीर अक्सर डाउन महसूस करता है, तो इसका कारण विटामिन बी12 की कमी हो सकता है. ये विटामिन शरीर में रेड ब्लड सेल्स बनाने, नसों को हेल्दी रखने और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जरूरी है. इसकी कमी से थकान, चक्कर, मेमोरी लॉस और कमजोरी महसूस होती है. शरीर खुद से विटामिन बी12 नहीं बना पाता, इसलिए इसे भोजन के जरिये लेना पड़ता है. आइए जानते हैं 5 विटामिन बी12 से भरपूर फूड्स, जो आपको तुरंत एनर्जी देंगे.

1. अंडा (Eggs)
अंडे का सेवन प्रोटीन और विटामिन बी12 का बेहतरीन सोर्स है. उबला अंडा, ऑमलेट या अंडे का भुर्जी, किसी भी रूप में खाएं. अंडे की जर्दी (Yolk) खासतौर पर बी12 से भरपूर होती है. रोजाना नाश्ते में अंडे शामिल करने से थकान दूर होगी और एनर्जी बनी रहेगी.

2. दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स (Milk)
दूध, दही और पनीर जैसे डेयरी उत्पाद बी12 का अच्छा वेज सोर्स हैं. सुबह या रात को एक गिलास दूध पीना फायदेमंद है. दही और पनीर डाइजेशन सुधारने के साथ-साथ एनर्जी भी बढ़ाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

3. फिश (Fish)
नॉन-वेज खाने वालों के लिए मछली विटामिन बी12 का पावरहाउस है. साल्मन, टूना और सार्डिन जैसी मछलियां इसमें सबसे ज्यादा पाई जाती हैं. ये दिमाग की सेहत, दिल की मजबूती और मांसपेशियों को ऊर्जा देने में मदद करती हैं.

4. चिकन और मीट (Meat)
चिकन और रेड मीट दोनों ही विटामिन बी12 के रिच सोर्स हैं. ये शरीर को प्रोटीन और एनर्जी के साथ-साथ इम्यूनिटी भी मजबूत करता है. हफ्ते में 2-3 बार सीमित मात्रा में सेवन करना फायदेमंद है.

5. फोर्टिफाइड फूड्स (Fortified Foods)
जो लोग नॉन-वेज नहीं खाते, उनके लिए फोर्टिफाइड फूड्स सबसे अच्छा ऑप्शन हैं. मार्केट में मिलने सोया मिल्क, कॉर्नफ्लेक्स और न्यूट्रिशनल यीस्ट में बी12 मिलाकर तैयार किया जाता है. ये शाकाहारी लोगों की बी12 की कमी पूरी करने में मददगार होते हैं.

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

Vitamin B12energy

Trending news

भारी बारिश से बेहाल जम्मू-कश्मीर! तावी नदी उफान पर, IMD ने जारी किया हाई अलर्ट
Jammu Kashmir Weather Update
भारी बारिश से बेहाल जम्मू-कश्मीर! तावी नदी उफान पर, IMD ने जारी किया हाई अलर्ट
आसमान में भारत का नया 'कवच'..DRDO ने किया ऐसा मिसाइल टेस्ट, दुश्मनों में डर का माहौल
drdo missile test
आसमान में भारत का नया 'कवच'..DRDO ने किया ऐसा मिसाइल टेस्ट, दुश्मनों में डर का माहौल
गोवा में ED की बड़ी कार्रवाई: इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश, जानें पूरा मामल
ED
गोवा में ED की बड़ी कार्रवाई: इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश, जानें पूरा मामल
रेप, हत्या, कब्र... फर्जी निकली सारी कहानी, कर्नाटक के धर्मस्थल केस में नया मोड़
Dharmasthala Mass Burial Case
रेप, हत्या, कब्र... फर्जी निकली सारी कहानी, कर्नाटक के धर्मस्थल केस में नया मोड़
सिर्फ पुतिन ही नहीं, जेलेंस्की भी आ रहे हैं भारत; आखिर पीएम मोदी का एजेंडा क्या है
PM Narendra Modi
सिर्फ पुतिन ही नहीं, जेलेंस्की भी आ रहे हैं भारत; आखिर पीएम मोदी का एजेंडा क्या है
इस अंग्रेज ने आज के दिन ही रखी 'कोलकाता' शहर की नींव, जानें इसका 350 साल पुराना...
Aaj ka itihas
इस अंग्रेज ने आज के दिन ही रखी 'कोलकाता' शहर की नींव, जानें इसका 350 साल पुराना...
PM-CM को हटाने वाले विधेयक पर विपक्ष में मतभेद, TMC के बाद सपा ने भी रास्ता किया अलग
TMC
PM-CM को हटाने वाले विधेयक पर विपक्ष में मतभेद, TMC के बाद सपा ने भी रास्ता किया अलग
बेडशीट, कपड़े खासकर इनरवियर्स कब धुलना चाहिए? सफाई को लेकर जागरूक करने वाला विश्लेषण
DNA
बेडशीट, कपड़े खासकर इनरवियर्स कब धुलना चाहिए? सफाई को लेकर जागरूक करने वाला विश्लेषण
मस्क के दुश्मन को भारत क्यों भेज रहे ट्रंप? दिल्ली में बैठकर SA संभालने की तैयारी!
DNA
मस्क के दुश्मन को भारत क्यों भेज रहे ट्रंप? दिल्ली में बैठकर SA संभालने की तैयारी!
आप नोट सहेजते हैं..'वो' नोट जलाते हैं! 'करप्शन के कुबेर' पर कैसे भारी पड़ा 'शनि'
DNA Analysis
आप नोट सहेजते हैं..'वो' नोट जलाते हैं! 'करप्शन के कुबेर' पर कैसे भारी पड़ा 'शनि'
;