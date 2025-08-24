बॉडी की बैट्री हो गई डाउन? इन 5 विटामिन बी12 रिच फूड्स से मिलेगी सुपर एनर्जी

Vitamin B12 Rich Food For Energy: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में थकान, कमजोरी और सुस्ती आम शिकायतें बन चुकी हैं. अगर शरीर अक्सर डाउन महसूस करता है, तो इसका कारण विटामिन बी12 की कमी हो सकता है. ये विटामिन शरीर में रेड ब्लड सेल्स बनाने, नसों को हेल्दी रखने और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जरूरी है. इसकी कमी से थकान, चक्कर, मेमोरी लॉस और कमजोरी महसूस होती है. शरीर खुद से विटामिन बी12 नहीं बना पाता, इसलिए इसे भोजन के जरिये लेना पड़ता है. आइए जानते हैं 5 विटामिन बी12 से भरपूर फूड्स, जो आपको तुरंत एनर्जी देंगे.

1. अंडा (Eggs)

अंडे का सेवन प्रोटीन और विटामिन बी12 का बेहतरीन सोर्स है. उबला अंडा, ऑमलेट या अंडे का भुर्जी, किसी भी रूप में खाएं. अंडे की जर्दी (Yolk) खासतौर पर बी12 से भरपूर होती है. रोजाना नाश्ते में अंडे शामिल करने से थकान दूर होगी और एनर्जी बनी रहेगी.

2. दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स (Milk)

दूध, दही और पनीर जैसे डेयरी उत्पाद बी12 का अच्छा वेज सोर्स हैं. सुबह या रात को एक गिलास दूध पीना फायदेमंद है. दही और पनीर डाइजेशन सुधारने के साथ-साथ एनर्जी भी बढ़ाते हैं.

3. फिश (Fish)

नॉन-वेज खाने वालों के लिए मछली विटामिन बी12 का पावरहाउस है. साल्मन, टूना और सार्डिन जैसी मछलियां इसमें सबसे ज्यादा पाई जाती हैं. ये दिमाग की सेहत, दिल की मजबूती और मांसपेशियों को ऊर्जा देने में मदद करती हैं.

4. चिकन और मीट (Meat)

चिकन और रेड मीट दोनों ही विटामिन बी12 के रिच सोर्स हैं. ये शरीर को प्रोटीन और एनर्जी के साथ-साथ इम्यूनिटी भी मजबूत करता है. हफ्ते में 2-3 बार सीमित मात्रा में सेवन करना फायदेमंद है.

5. फोर्टिफाइड फूड्स (Fortified Foods)

जो लोग नॉन-वेज नहीं खाते, उनके लिए फोर्टिफाइड फूड्स सबसे अच्छा ऑप्शन हैं. मार्केट में मिलने सोया मिल्क, कॉर्नफ्लेक्स और न्यूट्रिशनल यीस्ट में बी12 मिलाकर तैयार किया जाता है. ये शाकाहारी लोगों की बी12 की कमी पूरी करने में मददगार होते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.