White Hair: बाल सफेद होने के पीछे इस Vitamin की कमी है जिम्मेदार, बचने के लिए खाएं ये चीजें

Vitamin C Deficiency May Leads To White Hair: आज के वक्त में बदलती हुई लाइफस्टाइल, उल्टा-पुल्टा खान-पान और जेनेटिक कारणों से कम उम्र में ही बाल सफेद हो रहे हैं. 25 से 30 साल के युवाओं को भी इस परेशानी का सामना करना पड़ता है जिससे कारण उनमें शर्मिंदगी और कॉन्फिडेंस की कमी साफ नजर आने लगती है. आइए जानते है वो क्या एक चीज है जिसकी कमी से बाल वक्त से पहले पकने लगते हैं.

बालों को पकने से कैसे रोकें?

भले ही कम उम्र में बाल सफेद होने के एक से ज्यादा कारण हो लेकिन अगर आपको विटामिन सी (Vitamin C) की कमी है तो ये परेशानी पेश आ सकती है. इस न्यूट्रिएंट्स को एस्कॉर्बिक एसिड (Ascorbic Acid) भी कहते हैं जो न सिर्फ बालों को पकने से रोकता है, बल्कि इससे हेयरफॉल की समस्या भी दूर हो जाती है.

विटामिन सी की कमी न होने दें

विटामिन सी (Vitamin C) की वजह से कोलेजन (Collagen) के उत्पादन में मदद मिलती है जो बालों को सफेद होने से रोकता है. इसके अलावा बाल मजबूत बनते हैं और इसका रूखापन भी दूर होता है. यही वजह है कि हेल्थ एक्सपर्ट बालों के बेहतर विकास के लिए विटामिन सी युक्त भोजन करने की सलाह देते हैं.

विटामिन सी की कमी को कैसे रोकें?

विटामिन सी (Vitamin C) कई तरह के फल और सब्जियों में पाया जाता है. अगर आप हर दिन करीब 4 ग्राम इस न्यूट्रिएंट्स का सेवन करेंगे को सिर का ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा जिसकी वजह से बालों की तमाम परेशानियों से निजात मिल जाती हैं.



इन चीजों में होती है विटामिन सी

विटामिन सी (Vitamin C) हासिल करने के लिए आप इन फलों का सेवन करें जैसे संतरा, चकोतरा, अमरूद, जामुन और पपीता. सब्जियों की बात करें तो गोभी, ब्रोकोली, पालक, और टमाटर खाने से काफी फायदा मिलेगा. इस बात को याद रखें कि बालों में पोषण की कमी न होने दें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

