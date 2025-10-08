Advertisement
trendingNow12952215
Hindi Newsलाइफस्टाइल

सर्दी-खांसी नहीं इन बीमारियों का इलाज है विटामिन सी, डाइट में शामिल करें ये चीजें!

जैसे ही मौसम में बदलाव आता है वैसे ही सर्दी-जुकाम हो जाती है. सर्दी जुकाम से राहत पाने के लिए विटामिन सी का सेवन कर सकते हैं. आइए जानते हैं विटामिन सी खाने के फायदे. 

 

Written By  IANS|Last Updated: Oct 08, 2025, 12:12 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सर्दी-खांसी नहीं इन बीमारियों का इलाज है विटामिन सी, डाइट में शामिल करें ये चीजें!

आधुनिक जीवनशैली, तनाव और प्रदूषण से भरी इस दुनिया में जहां बीमारियां रोज नए रूप में सामने आ रही हैं, वहां शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाए रखना बेहद आवश्यक है, और इस कार्य में विटामिन सी की भूमिका सबसे अहम होती है. यह एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो फ्री रेडिकल्स से शरीर की रक्षा करता है, जिससे समय से पहले बुढ़ापा, त्वचा की क्षति और कई तरह की बीमारियां रोकी जा सकती हैं. विटामिन सी कोलेजन नामक प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है, जो त्वचा, हड्डियों, मांसपेशियों और रक्त वाहिकाओं को स्वस्थ रखता है. यह त्वचा को चमकदार, मुलायम और झुर्रियों से मुक्त बनाए रखने में भी मदद करता है.

एनीमिया से बचाव 
इसके अलावा, विटामिन सी शरीर में आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है, जिससे एनीमिया की समस्या से बचाव होता है. यह घावों को जल्दी भरने में मदद करता है और मसूड़ों की सेहत के लिए भी जरूरी है. इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाकर यह सर्दी-जुकाम, खांसी और अन्य संक्रमणों से बचाव करता है. विटामिन सी का सेवन दिल को भी स्वस्थ रखता है, क्योंकि यह रक्तचाप को नियंत्रित करता है और दिल की बीमारियों के खतरे को कम करता है. इसके अलावा, यह आंखों के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि यह मोतियाबिंद और उम्र से संबंधित दृष्टि समस्याओं से बचाव करता है.

इन चीजों में है विटामिन सी 
विटामिन सी के प्राकृतिक स्रोतों में आंवला सबसे समृद्ध माना जाता है. इसके अलावा संतरा, नींबू, अमरूद, कीवी, स्ट्रॉबेरी, अनानास, टमाटर, शिमला मिर्च, ब्रोकोली और हरी पत्तेदार सब्जियां इसके अच्छे स्रोत हैं. ध्यान रखना चाहिए कि यह विटामिन गर्मी में जल्दी नष्ट हो जाता है, इसलिए फलों और सब्जियों को कच्चा या हल्का पकाकर ही सेवन करना चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

विटामिन सी की कमी से हो सकती है ये समस्या
शरीर में सामान्य रूप से 1500 से 2500 मिलीग्राम तक विटामिन सी संग्रहित हो सकता है, जबकि रक्त प्लाज्मा में इसका स्तर 0.6-2 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होता है. इसकी अधिक मात्रा हानिकारक नहीं होती क्योंकि शरीर इसे पेशाब के माध्यम से बाहर निकाल देता है.विटामिन सी की कमी से थकान, मसूड़ों से खून आना, त्वचा का रूखापन, घाव का देर से भरना और बार-बार सर्दी-जुकाम जैसी समस्याएं हो सकती हैं. गंभीर कमी की स्थिति में 'स्कर्वी' नामक रोग हो सकता है.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

इसे भी पढ़ें:  क्लाइमेट चेंज ने ली लाखों लोगों की जान, जानिए कौन से साल की तपती गर्मी बनी बड़ी वजह 

 

About the Author
author img
IANS

TAGS

health tipslifestyle

Trending news

तिरंगे का अपमान! खिलाड़ियों के अंडरगारमेंट्स पर राष्ट्रध्वज, जानें क्या है सजा?
DNA
तिरंगे का अपमान! खिलाड़ियों के अंडरगारमेंट्स पर राष्ट्रध्वज, जानें क्या है सजा?
बरेली हिंसा के पीछे मौलाना या सरकार? दंगाइयों को बेगुनाह बताने वाला का सच आया सामने
DNA
बरेली हिंसा के पीछे मौलाना या सरकार? दंगाइयों को बेगुनाह बताने वाला का सच आया सामने
ताबूत पर इंडिगो ने लिखा-बहुत ज्यादा भारी, लोगों ने लगाई क्लास
DNA
ताबूत पर इंडिगो ने लिखा-बहुत ज्यादा भारी, लोगों ने लगाई क्लास
कितने पढ़े लिखे हैं भारत के सबसे रईस इन्फ्लूएंसर्स, क्या है नेटवर्थ; जान लें सबकुछ
DNA
कितने पढ़े लिखे हैं भारत के सबसे रईस इन्फ्लूएंसर्स, क्या है नेटवर्थ; जान लें सबकुछ
राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ जारी, सेना, सीआरपीएफ और पुलिस ने घेरा इलाका
jammu kashmir encounter
राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ जारी, सेना, सीआरपीएफ और पुलिस ने घेरा इलाका
BJP सांसद का सिर फूटा...'दीदी' का दिल नहीं पसीजा! ममता के लिए जख्म 'गंभीर' नहीं?
DNA Analysis
BJP सांसद का सिर फूटा...'दीदी' का दिल नहीं पसीजा! ममता के लिए जख्म 'गंभीर' नहीं?
लोग निकाल लेते हैं गलत मतलब...उस दिन जस्टिस विनोद को CJI ने क्यों बोलने से रोका था?
CJI BR Gavai
लोग निकाल लेते हैं गलत मतलब...उस दिन जस्टिस विनोद को CJI ने क्यों बोलने से रोका था?
अब क्या भयानक होने वाला है? भारत में दूसरी बार दिखी 'ओरफिश'
doomsday fish in tamil nadu
अब क्या भयानक होने वाला है? भारत में दूसरी बार दिखी 'ओरफिश'
हिमाचल के बिलासपुर में बड़ा हादसा, भूस्खलन के बाद मलबे में दबी बस, 18 लोगों की मौत
Bilaspur accident
हिमाचल के बिलासपुर में बड़ा हादसा, भूस्खलन के बाद मलबे में दबी बस, 18 लोगों की मौत
कब्रिस्तान के लिए कांग्रेस ने दी जमीन, सेना ने अड़ा दिया अड़ंगा, कहा- दूर रहो
Telangana
कब्रिस्तान के लिए कांग्रेस ने दी जमीन, सेना ने अड़ा दिया अड़ंगा, कहा- दूर रहो