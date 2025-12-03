फौलाद बनेगा शरीर, दिल्ली की जहरीली हवा के बीच लंग्स और हार्ट को ऐसे रखें 'पॉल्यूशन प्रूफ', डाइट में शामिल करें ये फूड्स

Advertisement
Written By  Shilpa|Last Updated: Dec 03, 2025, 06:51 PM IST
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का कहर जारी है. दिल्ली की हवा पिछले कुछ समय से जहरीली और गंदी हो चुकी है. दूषित हवा की वजह से अधिकतर लोग आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत का सामना कर रहे हैं. दिल्ली की हवा में खुलकर सांस लेना खतरे से खाली नहीं है. दिल्ली के खराब AQI से बचाव के लिए आप डाइट में इन फूड्स को शामिल कर सकते हैं. इन फूड्स को डाइट में शामिल करने से प्रदूषण से शरीर को काफी हद तक बचाया जा सकता है. आशलोक हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी डॉक्टर आलोक चोपड़ा से जानते हैं वायु प्रदूषण से बचाव के लिए डाइट में कौन-कौन से फूड्स शामिल करने चाहिए. 

सेहत पर पड़ता है असर 
खराब AQI का सीधा कनेक्शन हमारी सांसों से हैं. दरअसल खराब AQI में रहने से सांस संबंधी बीमारी और फेफड़ों से संबंधी समस्या बढ़ जाती है. वहीं हार्ट डिजीज का रिस्क भी बढ़ जाता है. खराब AQI से बच्चों को छोटी उम्र में ही सांसों से संबंधी समस्या हो सकती है. खराब AQI फेफड़ों को कमजोर बनाता है. 

डाइट में शामिल करें ये फूड्स 
अगर आपके शहर का AQI का लेवल खराब है तो आप अपनी डाइट में इन चीजों को जरूर शामिल करें. इन चीजों का सेवन करने से आप अपने शरीर को प्रदूषण से बचाने में काफी हद तक कामयाब हो सकते हैं. 

डाइट में शामिल करें ये फूड्स 

नींबू- वायु प्रदूषण से बचाव के लिए आप अपनी डाइट में नींबू को शामिल करें. आप नींबू पानी का सेवन करें. या फिर सलाद या सूप के जरिए नींबू का सेवन कर सकते हैं. 

पालक- सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण से बचाव के लिए डाइट में पालक शामिल करें. पालक का सेवन करने से आप अपने शरीर को खराब AQI से बचा सकते हैं. 

अंगूर-प्रदूषण में खुलकर और सुरक्षित तरीके से सांस लेने के लिए डाइट में अंगूर शामिल कर सकते हैं. 

एवोकाडो- शरीर को दूषित हवा से बचाने के लिए एवोकाडो का सेवन कर सकते हैं. 

नट्स- फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए रोजाना थाली में नट्स का सेवन करें. 

कीवी- जहरीली हवा से शरीर के अंगों को बचाने के लिए डाइट में कीवी को शामिल करें. 

अनार- वायु प्रदूषण से बचाव के लिए आप अनार का सेवन कर सकते हैं. 

डाइट में शामिल करें ये विटामिन्स और मिनरल्स 
वायु प्रदूषण से बचाव के लिए आप अपनी डाइट में इन विटामिन्स और मिनल्स को शामिल कर सकते हैं. 

विटामिन सी- दूषित हवा से बचाव के लिए विटामिन सी डाइट लें. विटामिन सी के लिए आंवला, संतरा, नींबू आदि का सेवन कर सकते हैं. 

विटामिन ई- प्रदूषण से बचाव के लिए विटामिन ई को डाइट में लें. विटामिन ई के लिए आप सूरजमुखी के बीज को डाइट में शामिल कर सकते हैं. 

हल्दी- हल्दी में एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट्स के गुण पाए जाते हैं जो कि आपके लंग्स को दूषित हवा से बचा सकते हैं. तो डाइट में हल्दी को शामिल कर सकते हैं. 

विटामिन डी- विटामिन डी के लिए रोजाना हल्की धूप में बैठे इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन कर सकते हैं. 

ओमेगा 3 फैटी एसिड- ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए आप फिश, अलसी के बीज और अखरोट का सेवन कर सकते हैं. 

बीटा कैरोटीन- बीटा कैरोटीन के लिए आप डाइट में गाजर को शामिल कर सकते हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Alok Chopra (@dralokchopra)

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

