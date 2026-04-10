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Hindi Newsलाइफस्टाइलकिस बॉडी पार्ट को होती है विटामिन-डी की सबसे ज्यादा जरूरत, एक्सपर्ट ने बताया डेफिशिएंसी से क्या होता है नुकसान

किस बॉडी पार्ट को होती है विटामिन-डी की सबसे ज्यादा जरूरत, एक्सपर्ट ने बताया डेफिशिएंसी से क्या होता है नुकसान

विटामिन डी शरीर के विकास बेहद जरूरी होता है. विटामिन डी की कमी से हड्डियों में दर्द की समस्या हो सकती है. आइए जानते हैं शरीर के किस हिस्से को विटामिन डी की जरूरत है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Apr 10, 2026, 06:30 AM IST
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किस बॉडी पार्ट को होती है विटामिन-डी की सबसे ज्यादा जरूरत, एक्सपर्ट ने बताया डेफिशिएंसी से क्या होता है नुकसान

विटामिन-डी हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी है. विटामिन डी की कमी से हड्डियों में दर्द और कमजोरी की शिकायत रहती है. क्योंकि विटामिन डी का सबसे जरूरी काम हड्डी और मांसपेशियों के विकास को सपोर्ट करना होता है. इसके अलावा मेंटल हेल्थ, नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम के लिए भी विटामिन डी बेहद जरूरी है. शारदा अस्पताल, ग्रेटर नोएडा सीनियर कंसल्टेंट  इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर श्रेय श्रीवास्तव से जानते हैं किस बॉडी पार्ट को होती है विटामिन-डी की सबसे ज्यादा जरूरत.

हड्डियों के विकास के लिए है जरूरी 

विटामिन डी हड्डियों के विकास के लिए बेहद जरूरी है. विटामिन डी की कमी से हड्डियों में दर्द और कमजोरी की समस्या होती है. दरअसल विटामिन डी की कमी से हड्डियों में कैल्शियम का एब्जोर्प्शन कम होने लगता है. जिस वजह से हड्डियों को ताकत नहीं मिलती है. जिस वजह से बोन डेंसिटी कम होने लगती है. विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया जैसी बोन डिजीज होने का रिस्क बढ़ जाता है. 

जोड़ों से जुड़ी समस्या 

विटामिन डी की कमी से होने जोड़ों पर बुरा असर पड़ता है. कैल्शियम की कमी से जोड़ों में कमजोरी आ सकती है. जिसेस जोड़ों में दर्द और कट-कट की आवाज आने लगती है. 

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मसल्स का कमजोर होना 

विटामिन डी के लो लेवल होने पर मांसपेशियां कमजोर होने लगती है. मांसपेशियां कमजोर होने की वजह से मांसपेशियों में दर्द, कैम्प और अकड़न की समस्या हो सकती है. 

मूड खराब होना 

विटामिन डी की कमी होने पर मूड डिसऑर्डर होता है. विटामिन डी की कमी से उदासी, नाउम्मीदगी, डिप्रेशन और एंजायटी जैसी समस्या हो सकती है. विटामिन डी ब्रेन टिश्यू के फंक्शन के लिए बेहद जरूरी होता है. जिससे डिप्रेशन और एग्जायटी की समस्या हो सकती है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

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Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

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