Height increasing foods: इस विटामिन की कमी से रुक जाती है हाइट ग्रोथ, लंबाई बढ़ाने के लिए खाएं ये चीजें

Height increasing foods: जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, तो हर माता-पिता की इच्छा होती है कि उनकी लंबाई अच्छी हो, लेकिन एक उम्र के बाद कई बार बच्चों की हाइट बढ़ना रुक जाती है. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जिनकी हाइट की ग्रोथ कम होती है. मतलब ये कि उनकी हाइट उतनी नहीं बढ़ती जितना होना चाहिए. इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं. इनमें एक पोषक तत्वों की कमी भी शामिल है. खासकर विटामिन डी. जी हां, इस विटामिन की कमी होने से हाइट की ग्रोथ रुक सकती है. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि डाइट में मौजूद पोषक तत्व भी बहुत जरूरी होते हैं. विटामिन D हड्डियों को मजबूत बनाने और हाइट बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है.

विटामिन D क्यों जरूरी है हाइट बढ़ाने के लिए?

विटामिन D हमारे शरीर को कैल्शियम को अवशोषित (Absorb) करने में मदद करता है. कैल्शियम वही तत्व है, जो हड्डियों को मजबूत और लंबा बनाता है. अगर शरीर में विटामिन D की कमी हो जाए तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं. बच्चों की लंबाई रुक सकती है. थकान, मांसपेशियों में दर्द और डिप्रेशन जैसी समस्याएं हो सकती हैं. यानी विटामिन D न सिर्फ हाइट बढ़ाने में मदद करता है, बल्कि यह पूरे शरीर की ग्रोथ और स्ट्रेंथ के लिए भी जरूरी है.

हड्डियों और ग्रोथ प्लेट्स का कनेक्शन क्या है?

हमारी लंबी हड्डियों के सिरे पर 'ग्रोथ प्लेट्स' होती हैं. यही प्लेट्स हड्डियों की लंबाई बढ़ाने का काम करती हैं. जब ये प्लेट्स एक्टिव रहती हैं (आमतौर पर बचपन से लेकर किशोरावस्था तक), तब तक हाइट बढ़ती रहती है. अगर इस समय शरीर को पर्याप्त विटामिन D मिलता रहे, तो हड्डियों की ग्रोथ तेज़ी से होती है और हाइट अच्छी तरह बढ़ सकती है, लेकिन जैसे ही विटामिन डी की कमी होती है तो फिर हाइट बढ़ने में परेशानी होने लगती है. यही वजह है कि एक्सपर्ट्स डाइट में विटामिन डी रिच फूड शामिल करने की सलाह देते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

विटामिन D किन चीजों में पाया जाता है?

विटामिन D का सबसे अच्छा और आसान स्रोत है सूरज की रोशनी. सुबह की धूप में 15-20 मिनट तक रहना शरीर को प्राकृतिक विटामिन D देता है. इसके अलावा, खाने की कुछ चीजें भी इस विटामिन की कमी पूरी कर सकती हैं. जो नीचे बताई गई हैं. यहां एक और बात गौर करने वाली है कि नीचे बताए गए फूड खाने पर भी पर्याप्त मात्रा में विटामिन D नहीं मिल पाता, तो डॉक्टर की सलाह पर सप्लीमेंट्स भी लिए जा सकते हैं.

विटामिन डी रिच फूड

​अंडे का पीला भाग

फिश (सैल्मन, टूना, सार्डिन)

मशरूम (जो धूप में उगाए गए हों)

सोया दूध और संतरे का जूस (फोर्टिफाइड फूड्स)

कॉड लिवर ऑयल

इस बात का भी रखना होगा ख्याल

विटामिन D के साथ-साथ हेल्दी लाइफस्टाइल भी हाइट बढ़ाने में मदद करती है. इसके लिए. रोजाना 7-8 घंटे की नींद लें. फिजिकल एक्टिविटीज़ या स्पोर्ट्स में हिस्सा लें. हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट खाएं. सबसे जरूरी बात कि फास्ट फूड और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स से बचें.

ये भी पढ़ें: Skin care tips: रातों-रात चेहरे पर चाहिए निखार? चुकंदर-एलोवेरा का 'जादुई' फेस पैक खूबसूरती में लगाएगा चार चांद

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.