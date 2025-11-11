सिर्फ धूप नहीं अब इन 5 सुपरफूड्स से भी मिलेगी विटामिन डी की ताकत, चमक उठेगा चेहरा और बढ़ेगी एनर्जी

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में विटामिन डी की कमी लोगों में काफी ज्यादा देखी जा रही है. विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, थकान और कमजोरी महसूस होती है. लेकिन अब सिर्फ धूप ही नहीं कुछ खाने की चीजें भी आपकी मदद कर सकती हैं. ये सुपरफूड्स आपके शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं. आज हम आपको बताएंगे ऐसी कौन सी खाने की चीजें हैं जिन्हे खाने से आपके शरीर में विटामिन डी की कमी पूरी हो सकती है. अगर आप भी धूप में नहीं जा पाते हैं तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं हैं. कुछ आसान और सस्ते फूड्स से आप अपने शरीर को विटामिन डी दे सकते हैं.

मशरूम

खाने की कई चीजें आपकी हड्डियों को मजबूत कर के चेहरे पर ग्लो लाएंगी और शरीर को एनर्जी देंगी. डाइट में मशरूम शामिल करने से अगर आपको भरपूर मात्रा में विटामिन डी मिलता है. अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है. धूप में सुखाए गए मशरूम में नैचुरल विटामिन डी होता है इसे सलाद, सूप या सब्जी में इस्तेमाल किया जा सकता है.

मछली

सैल्मन, टूना और सार्डिन जैसी फैटी फिश में विटामिन डी भरपूर होता है. अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो हफ्ते में दो बार मछली खाने से हड्डियां मजबूत रहती हैं और शरीर को एनर्जी मिलती है.

अंडा

अंडे की जर्दी को डाइट में शामिल करने से लोगों को विटामिन डी मिल सकता है. सुबह नाश्ते में उबला अंडा या आमलेट खाने की आदत डालने से शरीर को प्रोटीन के साथ विटामिन डी भी मिलेगा और दिनभर थकान महसूस नहीं होगी.

दूध और जूस

आजकल कई चीजों में विटामिन डी मिलाकर बेचा जाता है जैसे दूध, ऑरेंज जूस और सीरियल्स फूड. इन चीजों को रोजाना डाइट में शामिल करने से आपके विटामिन डी की कमी कम हो सकती है और आप हेल्दी महसूस कर सकते हैं.

पनीर और दही

पनीर और दही दोनों ही डेयरी प्रोडक्ट्स स्वादिष्ट होते हैं बल्कि हड्डियों को भी मजबूत बनाते हैं. रोजाना एक कटोरी दही या थोड़ा पनीर खाने से शरीर को विटामिन डी की अच्छी मात्रा मिलती है. अगर आपको दूध से एलर्जी है तो इसके सेवन से बचे.

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.