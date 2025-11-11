Advertisement
trendingNow12997815
Hindi Newsलाइफस्टाइल

सिर्फ धूप नहीं अब इन 5 सुपरफूड्स से भी मिलेगी विटामिन डी की ताकत, चमक उठेगा चेहरा और बढ़ेगी एनर्जी

Vitamin D Superfood: आजकल की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में लोगों को सेहत पर ध्यान देने का भी समय नहीं मिल पाता है. ऐसे में कई लोग अब विटामिन डी की कमी से भी जूझ रहे हैं. विटामिन-डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है. लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर किसी के पास धूप में बैठने का समय नहीं होता है. ऐसे में आजकल बहुत से लोगों को विटामिन डी की कमी काफी ज्यादा देखी जा रही है.

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Nov 11, 2025, 04:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सिर्फ धूप नहीं अब इन 5 सुपरफूड्स से भी मिलेगी विटामिन डी की ताकत, चमक उठेगा चेहरा और बढ़ेगी एनर्जी

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में विटामिन डी की कमी लोगों में काफी ज्यादा देखी जा रही है. विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, थकान और कमजोरी महसूस होती है. लेकिन अब सिर्फ धूप ही नहीं कुछ खाने की चीजें भी आपकी मदद कर सकती हैं. ये सुपरफूड्स आपके शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं. आज हम आपको बताएंगे ऐसी कौन सी खाने की चीजें हैं जिन्हे खाने से आपके शरीर में विटामिन डी की कमी पूरी हो सकती है. अगर आप भी धूप में नहीं जा पाते हैं तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं हैं. कुछ आसान और सस्ते फूड्स से आप अपने शरीर को विटामिन डी दे सकते हैं.

मशरूम 
खाने की कई चीजें आपकी हड्डियों को मजबूत कर के चेहरे पर ग्लो लाएंगी और शरीर को एनर्जी देंगी. डाइट में मशरूम शामिल करने से अगर आपको भरपूर मात्रा में विटामिन डी मिलता है. अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है. धूप में सुखाए गए मशरूम में नैचुरल विटामिन डी होता है इसे सलाद, सूप या सब्जी में इस्तेमाल किया जा सकता है.

मछली
सैल्मन, टूना और सार्डिन जैसी फैटी फिश में विटामिन डी भरपूर होता है.  अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो हफ्ते में दो बार मछली खाने से हड्डियां मजबूत रहती हैं और शरीर को एनर्जी मिलती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

अंडा
अंडे की जर्दी को डाइट में शामिल करने से लोगों को विटामिन डी मिल सकता है. सुबह नाश्ते में उबला अंडा या आमलेट खाने की आदत डालने से शरीर को प्रोटीन के साथ विटामिन डी भी मिलेगा और दिनभर थकान महसूस नहीं होगी.

दूध और जूस 
आजकल कई चीजों में विटामिन डी मिलाकर बेचा जाता है जैसे दूध, ऑरेंज जूस और सीरियल्स फूड.  इन चीजों को रोजाना डाइट में शामिल करने से आपके विटामिन डी की कमी कम हो सकती है और आप हेल्दी महसूस कर सकते हैं.

पनीर और दही
पनीर और दही दोनों ही डेयरी प्रोडक्ट्स स्वादिष्ट होते हैं बल्कि हड्डियों को भी मजबूत बनाते हैं. रोजाना एक कटोरी दही या थोड़ा पनीर खाने से शरीर को विटामिन डी की अच्छी मात्रा मिलती है. अगर आपको दूध से एलर्जी है तो इसके सेवन से बचे.

Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. 

About the Author
author img
shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की दुनिया में होने वाले हर बद...और पढ़ें

TAGS

Vitamin D deficiencyvitamin d superfood

Trending news

सामने आया दिल्ली ब्लास्ट से 12 दिन पहले का वीडियो, जिस गाड़ी से धमाका उसमें तारिक
Delhi blast
सामने आया दिल्ली ब्लास्ट से 12 दिन पहले का वीडियो, जिस गाड़ी से धमाका उसमें तारिक
भारत में पढ़ने आते थे चीनी, कब्र से याद आई धर्म के प्रचार की 2000 साल पुरानी कहानी
india
भारत में पढ़ने आते थे चीनी, कब्र से याद आई धर्म के प्रचार की 2000 साल पुरानी कहानी
'जंग में कोई रनरअप नहीं..,' युद्ध में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर बोले CDS चौहान
Modern Warfare
'जंग में कोई रनरअप नहीं..,' युद्ध में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर बोले CDS चौहान
फरीदाबाद मॉड्यूल के खुलासे के बाद उमर ने किया धमाका, खंगाला जा रहा सुसाइड टेरर एंगल
Delhi blast
फरीदाबाद मॉड्यूल के खुलासे के बाद उमर ने किया धमाका, खंगाला जा रहा सुसाइड टेरर एंगल
दिल्ली धमाके के बाद अब माता वैष्णो देवी मंदिर में अलर्ट, चप्पे-चप्पे पर तैनात पुलिस
delhi red fort blast
दिल्ली धमाके के बाद अब माता वैष्णो देवी मंदिर में अलर्ट, चप्पे-चप्पे पर तैनात पुलिस
निठारी कांड: 18 साल बाद सुरेंद्र कोली को होंगे रिहा, सुप्रीम कोर्ट ने किया बरी
Nithari Serial Killings Case
निठारी कांड: 18 साल बाद सुरेंद्र कोली को होंगे रिहा, सुप्रीम कोर्ट ने किया बरी
दिल्ली में धमाका करने वाली i20 कार के कैसे बदले मालिक? जांच में हुआ बड़ा खुलासा
delhi red fort blast
दिल्ली में धमाका करने वाली i20 कार के कैसे बदले मालिक? जांच में हुआ बड़ा खुलासा
यादव, कुर्मी, मुस्लिम... बिहार में किसका वोट किसके साथ? भाजपा को टेंशन X फैक्टर से
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
यादव, कुर्मी, मुस्लिम... बिहार में किसका वोट किसके साथ? भाजपा को टेंशन X फैक्टर से
क्या है मुस्लिम डॉक्टरों का आतंकी मॉड्यूल? 4 दिन, 4 डॉक्टरों की गिरफ्तारी से हड़कंप
Delhi blast
क्या है मुस्लिम डॉक्टरों का आतंकी मॉड्यूल? 4 दिन, 4 डॉक्टरों की गिरफ्तारी से हड़कंप
ऑपरेशन सिंदूर के बाद चुनौती बना 'व्हाइट कॉलर टेरर'! कैसे बौखलाहट में साजिश रहे आतंकी
operation sindoor
ऑपरेशन सिंदूर के बाद चुनौती बना 'व्हाइट कॉलर टेरर'! कैसे बौखलाहट में साजिश रहे आतंकी