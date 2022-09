Vitamin Deficiency: इस उम्र के बाद महिलाएं न होने दें विटामिन की कमी, वरना पड़ जाएगा भारी!

Vitamin Deficiency In Women: आपने अक्सर देखा होगा की 40 की उम्र के बाद महिलाएं (Women) कमजोर हो जाती हैं. जल्दी थकान, कमजोरी और हड्डियों में दर्द जैसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं. ऐसा शरीर (Body) में विटामिन (Vitamin) की कमी की वजह से होता है. एक उम्र के बाद महिलाओं में हार्मोनल चेंज (Harmonal Changes) भी होने लगते हैं. इस उम्र में महिलाएं कमजोर हो जाती हैं, इस वजह से कई बीमारियों होने का खतरा रहता है. विटामिन की कमी को अगर पूरा न किया जाए तो परेशानी बढ़ सकती है. आइए जानते हैं कि इस उम्र में कौन से विटामिन की कमी होती है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है.

विटामिन C

विटामिन C की कमी से शरीर के घाव भरने में परेशानी होती है. कोई भी चोट लगने पर घाव जल्दी नहीं भर पाते हैं. विटामिन C कोलेजन के बहाव, बाल और स्किन के लिए भी जरूरी है. विटामिन C कमी को पूरा करने के लिए संतरे, नींबू, अंगूर और मौसमी जैसे फलों का सेवन करना चाहिए. विटामिन C हमारी इम्यूनिटी (Imunity) को भी मजबूत करता है और बीमारियों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है.

विटामिन B12

विटामिन B12 की कमी से खून का संचरण (Blood Circulation) ठीक तरह से नहीं हो पाता है, इस वजह से कई सारी दिक्कतें होने लगती हैं. बढ़ती उम्र में महिलाओं को अंडा, मछली और डेयरी प्रॉडक्ट्स का सेवन करना चाहिए, ताकि ब्लड का फ्लो अच्छी तरह से होता रहे. बी 12 कमी को पूरा करने के लिए हेल्दी डाइट लेनी चाहिए.

विटामिन D और कैल्शियम

विटामिन D और कैल्शियम (Calcium) की कमी होने पर हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और शरीर के जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है. विटामिन D की कमी होने पर दिल की बीमारियों का खतरा भी रहता है. 40 की उम्र के बाद विटामिन D और कैल्शियम से भरपूर भोजन करना चाहिए, साथ ही रोज धूप लेना भी जरूरी है, चूंकि धूप लेने से शरीर में विटामिन D की कमी पूरी हो जाती है. विटामिन D और कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए दूध, दही, पनीर जैसे डेयरी प्रॉडक्ट्स और हरी सब्जियां खाना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

