डार्क सर्कल ने छीन ली है खूबसूरती, विटामिन-ई कैप्सूल का करें इस्तेमाल

How To Remove Dark Circles: डार्क सर्कल की वजह से चेहरे की खूबसूरती कम हो जाती है. आंखों के नीचे के काले घेरे की वजह से चेहरा थका हुआ बीमार नजर आता है. चेहरे के डार्क सर्कल्स होने के पीछे कई कारण होते हैं जैसे नींद पूरी ना होना, लंबे समय तक स्क्रीन देखना, बढ़ती उम्र, एक्जिमा. डार्क सर्कल्स को हटाने के लिए लोग क्रीम का यूज करते हैं. लेकिन यह समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही थी. डार्क सर्कल को हटाने के लिए विटामिन ई कैप्लूस लगा सकते हैं.

विटामिन ई से डार्क सर्कल हो सकते हैं दूर

विटामिन ई कैप्सूल का यूज करने से डार्क सर्कल कम हो सकता है. विटामिन ई कैप्सूल ऑयल लगाने से आंखों के नीचे की सूजन कम हो सकती है. इसके अलावा डार्क सर्कल भी कम हो सकते हैं. चलिए जानते हैं विटामिन ई कैप्सूल यूज करने का तरीका क्या है.

बादाम का तेल और विटामिन ई कैप्सूल

विटामिन ई कैप्सूल और बादाम का तेल मिलाकर डार्क सर्कल कम हो सकते हैं. दोनों ऑयल को मिक्स करके हल्के हाथों से आंखों को नीचे लगाकर मसाज करें.

Add Zee News as a Preferred Source

एलोवेरा जेल और विटामिन ई

विटामिन ई कैप्सूल और एलोवेरा जेल को मिक्स करके स्किन संबंधी समस्या दूर हो सकती है. विटामिन ई और एलोवेरा जेल को मिक्स कर लें. इसके बाद इस पेस्ट को आंखों के नीचे लगाएं. कुछ दिनों में आपको अंतर देखने को मिलेगा.

विटामिन ई और नारियल तेल

आंखों के काले घेरे को कम करने के लिए आप विटामिन ई और नारियल तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. नारियल के तेल को लगाने से आंखों के नीचे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिससे डार्क सर्कल कम हो सकता है. नारियल तेल में विटामिन ई ऑयल मिक्स करके आप डार्क सर्कल्स पर लगाएं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें