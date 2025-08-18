नेचुरल ग्लो के लिए गुलाब जल के साथ लगाएं विटामिन ई-कैप्सूल, चमकने लगेगा आपका चेहरा!
नेचुरल ग्लो के लिए गुलाब जल के साथ लगाएं विटामिन ई-कैप्सूल, चमकने लगेगा आपका चेहरा!

How to get glowing skin with rose water: स्किन केयर रूटीन में गुलाब जल को शामिल करने की सलाह दी जाती है. ग्लोइंग स्किन के लिए आप गुलाब जल के साथ विटामिन ई कैप्सूल को मिक्स करके लगा सकती हैं. विटामिन ई कैप्सूल और गुलाब जल लगाने से चेहरे पर नेचुरल ग्लो आता है वहीं चेहरे पर किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता है. 

Written By  Shilpa|Last Updated: Aug 18, 2025, 04:52 PM IST
How to get glowing skin: गुलाब जल स्किन के लिए बेहद फायदेमंद होता है. ग्लोइंग स्किन के लिए गुलाब जल को स्किन केयर रूटीन में शामिल करने की सलाह दी जाती है. रोजाना गुलाब जल को चेहरे पर लगाने से स्किन का ग्लो आता है, वहीं चेहरे के दाग-धब्बे भी कम होते हैं. गुलाब जल को चेहरे पर लगाने से स्किन का पीएच लेवल भी बैलेंस होता है जो कि स्किन को हाइड्रेट रखता है. ग्लोइंग स्किन के लिए आप गुलाब जल में इन चीज को मिलाकर लगा सकते हैं. आइए जानते हैं ग्लोइंग स्किन के लिए क्या करना चाहिए. 

गुलाब जल और विटामिन ई कैप्सूल 
ग्लोइगं स्किन के लिए आप गुलाब जल और विटामिन ई कैप्सूल को मिक्स करके लगा सकते हैं. गुलाब जल और विटामिन ई कैप्सूल को लगाने से स्किन पर नेचुरल ग्लो आएगा. 

गुलाब जल और विटामिन ई कैप्सूल का इस्तेमाल कैसे करें 
1 बाउल लें इसमें 2 चम्मच गुलाब जल डाल दें, इसके बाद इसमें 2 विटामिन ई कैप्सूल के ऑयल को मिक्स कर लें. इसके बाद इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं. 20 मिनट बाद चेहरा धो लें. इस पेस्ट को रातभर लगाकर छोड़ दें. विटामिन ई में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि स्किन को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं. 

किस समय लगाएं गुलाब जल और विटामिन ई कैप्सूल
ग्लोइंग स्किन के लिए आप आप रात को सोने से पहले गुलाब जल और विटामिन ई कैप्सूल लगा सकते हैं.  रात को सोने से पहले चेहरे को अच्छे से साफ कर लें. इसके बाद चेहरे पर गुलाब जल और विटामिन ई कैप्सूल लगा लें. रातभर इसे लगा रहने दें. कुछ दिनों तक इस पेस्ट को लगाने से आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

इसे भी पढ़ें: ग्लोइंग स्किन के लिए आलिया भट्ट पीती हैं ये हेल्दी ड्रिंक, इस लाल सब्जी से चमकने लगेगा आपका चेहरा! 

