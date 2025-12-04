सर्दियों में रहना है हेल्दी तो भूलकर भी मिस ना करें ये विटामिन्स, खाना शुरू करें ये चीजें

Winter Health Care: कड़ाके की सर्दी आने वाली है. इसके लिए हमें अपने शरीर को पहले से ही रेडी रखने की जरूरत है. सर्दियों में हेल्थ को ज्यादा केयर की जरूरत होती है. ऐसे में खानपान और एक्टिविटी का ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है. कुछ पोषक विटामिन्स हैं जो सर्दियों में हमें हेल्दी रखने में मदद करते हैं. चलिए जानते हैं वे कौन से विटामिन्स हैं जो हमें डाइट में जरूर शामिल करने चाहिए.
Winter Health Care: विटामिन्स हमारी सेहत के लिए जरूरी होते हैं और हमारी ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाए रखने में हमारी मदद करते हैं. विटामिन्स हमारी इनर हेल्थ के साथ साथ स्किन और हेयर हेल्थ के लिए भी जरूरी हैं. कड़ाके की सर्दी आने वाली है ऐसे में हमारे शरीर को एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है. चलिए जानते हैं सर्दी के मौसम में कौन से विटामिन्स खाने चाहिए.
विटामिन D
सर्दियों में धूप की कमी के चलते शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है. विटामिन डी हमारी बोन हेल्थ और इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का काम करता है. ऐसे में शरीर के लिए विटामिन डी जरूरी है. विटामिन डी के लिए आप फैटी फिश और अंडे की जर्दी का सेवन कर सकते हैं.
विटामिन C
सर्दियों में शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है ऐसे में सर्दी, खांसी जुकाम आम समस्या बन जाती है. सर्दियों में विटामिन सी बहुत जरूरी है. विटामिन सी शरीर में इम्यूनिटी बूस्ट करने के साथ खांसी जुकाम जैसी समस्या को भी दूर करता है. विटामिन सी के लिए आप खट्टे फल जैसे- अंगूर, संतरा, नींबू और आंवला को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं.
विटामिन A
सर्दियों में ड्राई स्किन काफी कॉमन प्रॉब्लम है. ऐसे में विटामिन ए आपकी स्किन हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद है. इतना ही नहीं विटामिन ए आपके शरीर को इंफेक्शन से भी बचाता है. विटामिन ए के लिए आप गाजर, शकरकंद और हरी पत्तेदार सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल करें.
विटामिन E
विटामिन E को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं. सर्दियों में ड्राई स्किन की प्रॉब्लम में लिए काफी फायदेमंद है. ये स्किन को ड्राई होने से बचाता है और इम्यूनिटी को भी बूस्ट करने में हेल्प करता है. सीड्ट, नट्स, सरसों का तेल और पालक में विटामिन ई पाया जाता है.
विटामिन B12
सर्दियों में शरीर सुस्त पड़ जाता है. कम एक्टिविटी के चलते शरीर में एनर्जी की कमी हो जाती है. ऐसे में विटामिन बी12 शरीर में रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में हेल्प करता है और सर्दियों में शरीर की एनर्जी को भी बनाए रखता है. विटामिन B12 के लिए आप फिश, मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स को अपनी डाइट में शामिल करें.
विटामिन K
विटामिन के भी सर्दियों में हेल्दी रहने के लिए जरूरी है. विटामिन के खून के थक्के जमने के लिए जिम्मेदार होता है इसके अलावा ये बोल हेल्थ के लिए भी काफी फायदेमंद है.
