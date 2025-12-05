Advertisement
trendingNow13030467
Hindi Newsलाइफस्टाइल

व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी की मीटिंग में क्यों रखा गया हेलिकोनिया का पौधा, जानें इसकी खासियत

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मीटिंग के दौरान हेलिकोनिया का पौधा नजर आ रहा है. आइए जानते हैं इस पौधे की खासियत 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Dec 05, 2025, 06:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी की मीटिंग में क्यों रखा गया हेलिकोनिया का पौधा, जानें इसकी खासियत

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर हैं. इस समय वह हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता में हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मीटिंग की फोटो सामने आई है. इस फोटो में एक प्लांट दिख रहा है. जिसके बाद से ही यह प्लांट चर्चा में आ गया है. 

हैलिकोनिया पौधा
फोटो में दिख रहा है ये खूबसूरत प्लांट हैलिकोनिया है जिसे आम भाषा में "Lobster Claw" या "False Bird of Paradise" कहते हैं. यह पौधा लाल चमकदार या फिर पीले रंग का होता है. 

क्या है पौधे का महत्व 
फेंगशुई में हैलिकोनिया पौधा के का विशेष महत्व है. इस पौधे को ऊर्जावान और जीवंत पौधा माना जाता है. यह पौधा अपने चमकीले फूलों, जुनून, विकास और समृद्धि को बढ़ावा देता है. फेंगशुई के अनुसार इस पौधे को दक्षिण दिशा में रखने की सलाह दी जाती है. यह पौधा सकारात्मक ऊर्जा लाता है जिससे घर में खुशियां आती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

घर में उगा सकते हैं हैलिकोनिया 
आप इस पौधे को घर पर आसानी से उगा सकते हैं. हौलिकोनिया का पौधा आपको मार्केट से 300 से 400 में मिल सकता है. आप मार्केट से पौधा खरीद लें. इसके बाद गमले में खाद जरूर मिलाएं. 15 दिन पर आप गमले में खाद डालें. अगर पौधे की पत्तियां मुरझा या सूख रही है तो उसे काटकर हटा दें. जिससे पौधै का विकास हो. 

राइजिंग एनर्जी का प्रतीक 
हेलिकोनिया प्लांट को फेंगशुई में ऊर्जावान पौधे में गिना जाता है. इसकी पत्तियां फैली हुई और फूल ऊपर की उठती आकृती में हो जो कि राइजिंग एनर्जी का प्रतीक माना जाता है. इस पौधे के लाल, पीले, नारंगी फूल करियर में उन्नति का प्रतीक माना जाता है. यह पौधा लीडरशिप को मजबूत बनाता है.  

एथनिक वियर के साथ पहनें ये रजवाड़ी कड़ा कंगन, मिलेगा परफेक्ट देसी लुक

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

TAGS

Heliconia PlantVladimir Putin

Trending news

व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी की मीटिंग में क्यों रखा गया हेलिकोनिया का पौधा
Heliconia Plant
व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी की मीटिंग में क्यों रखा गया हेलिकोनिया का पौधा
कड़कड़ाती ठंड का बढ़ेगा डबल डोज, यहां जमकर बरसेंगे इंद्रदेव, IMD का बड़ा अलर्ट
Weather
कड़कड़ाती ठंड का बढ़ेगा डबल डोज, यहां जमकर बरसेंगे इंद्रदेव, IMD का बड़ा अलर्ट
पुतिन के स्टेट डिनर में राहुल-खरगे को न्योता नहीं! शामिल होंगे ये कांग्रेसी दिग्गज
Putin India Visit 2025
पुतिन के स्टेट डिनर में राहुल-खरगे को न्योता नहीं! शामिल होंगे ये कांग्रेसी दिग्गज
VVIP या बड़े नेता, 'पालम' एयरपोर्ट पर ही क्यों उतरते हैं? जानें IGI से कितना है अलग
VVIP landing Delhi
VVIP या बड़े नेता, 'पालम' एयरपोर्ट पर ही क्यों उतरते हैं? जानें IGI से कितना है अलग
तेल पर पुतिन ने भारत के लिए कह दी ऐसी बात, जिससे ट्रंप का तिलमिलाना तय!
Vladimir Putin
तेल पर पुतिन ने भारत के लिए कह दी ऐसी बात, जिससे ट्रंप का तिलमिलाना तय!
भारत और रूस ने एक-दूसरे को क्या सौगातें दीं? इन 14 प्वाइंट से समझिए
india russia news in hindi
भारत और रूस ने एक-दूसरे को क्या सौगातें दीं? इन 14 प्वाइंट से समझिए
घाटी के लिए रेलवे का अगला मास्टरप्लान तैयार, कश्मीर में अब और आगे दौड़ेगी ट्रेन
indian railway
घाटी के लिए रेलवे का अगला मास्टरप्लान तैयार, कश्मीर में अब और आगे दौड़ेगी ट्रेन
आसान हो जाएगा सफर...महाराष्ट्र में दौड़ेंगी 10 नई लोकल ट्रेनें, सीएम ने कर दी घोषणा
Maharashtra news
आसान हो जाएगा सफर...महाराष्ट्र में दौड़ेंगी 10 नई लोकल ट्रेनें, सीएम ने कर दी घोषणा
डिफेंस-हेल्थ के साथ भारत-रूस के बीच कई समझौते, PM ने कहा-'ये दोस्ती ध्रुव तारे...'
PM Modi
डिफेंस-हेल्थ के साथ भारत-रूस के बीच कई समझौते, PM ने कहा-'ये दोस्ती ध्रुव तारे...'
इंडिगो संकट पर गृह मंत्री अमित शाह एक्टिव! संसद में उठा मुद्दा
Indigo flight
इंडिगो संकट पर गृह मंत्री अमित शाह एक्टिव! संसद में उठा मुद्दा