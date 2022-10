Motion Sickness: सफर के दौरान आती है उल्टी, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ऐसी गलतियां?

How To Get Rid Of Motion Sickness: आपने अक्सर महसूस किया होगा कि सफर के दौरान आपको चक्कर आना, पसीना, उल्टी और जी मिचलाने की शिकायत होती है. इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कार, प्लेन, ट्रेन या क्रूज में ट्रैवल कर रहे हों, लेकिन मूवमेंट के दौरान आप परेशान होने लगते हैं. इसे मोशन सिकनेस कहा जाता है. आपने अक्सर देखा होगा कि फ्लाइट या एसी बसों में सिकनेस बैग सीट के आगे रखा होता है ताकि आप इसमें उल्टी कर सकें. ये काफी आम परेशानी है जिससे कई लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन अगर कुछ गलतियों से बचेंगे तो शायद मोशल सिकनेस का सामना नहीं करना पड़ेगा.

मोशन सिकनेस से बचने के लिए ये गलतियां न करें

1. डॉक्टर के पास जाने से परहेज

अगर आपको बार-बार मोशन सिकनेस की शिकायत हो रही है, लेकिन फिर भी अगर डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं तो एक बड़ी गलती साबित हो सकती है. बेहद मुमकिन है कि कोई मेडिकल कंडीशन इसके पीछे जिम्मेदार हो जो जांच के बाद ही पता लग पाए. अक्सर पेट की गड़बड़ियों की वजह से भी ऐसा होता है, इसलिए डॉक्टर द्वारा दी गई दवाइयां खाएं

2. दिमाग पर काबू न रखना

वैज्ञानिकों का मानना है कि मोशन सिकनेस तब होती है जब आपकी आंखें जो मूवमेंट आपके इनर ईयर सेंस के मूवमेंट से अलग होती है. अगर आप कार चला रहें हैं या को पैसेंजर हैं तो दिमाग को उसी तरह कंट्रोल करें.

3. वाहन की दिशा में न बैठना

अगर आप किसी वाहन में बैठे हैं तो उसी तरफ मुंह करें जिस तरफ कार, ट्रेन या फ्लाइट जा रही है. ऐसे सीट पर बिलकुल न बैठें जिसका डायरेक्शन वाहन के मूवमेंट से अलग हो. कुछ लोग महसूस करते हैं कि कार में आगे की सीट पर बैठने से मोशन सिकनेस की शिकायत कम होती है.

4. आंखों को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखें

अगर आपको मोशन सिकनेस हो रहा है तो आंखों को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखना एक बेहतरीन उपाय हो सकता है, ये माइंड को कंट्रोल करने का तरीका है. अगर आपको लेटने की जरूरत महसूस हो तो आंखें खुली न रखें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर