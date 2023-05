Insomnia: क्या रात में अचानक खुल जाती है आपकी नींद, कहीं शरीर में ये दिक्कत तो नहीं? एक्सपर्ट से जानें उपाय

Wakes Up In The Middle Of The Night: हर कोई चाहता है कि जब वो दिनभर थकने के बाद रात को बिस्तर पर जाए तो सुकून की नींद ले. ज्यादातर हेल्थ एक्सपर्ट भी इस बात की सलाह देते हैं कि एक हेल्दी एडल्ट को दिनभर में कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए. हालांकि हर कोई इतने आराम से नहीं सो पाता, कई लोगों की नींद रात में अचानक खुलती है, ऐसा एक बार नहीं, कई बार हो सकता है. इसके पीछे एक खास कारण हो सकते हैं.

क्या है रात में नींद खुलने की वजह

भारत के मशहूर हेल्थ एक्सपर्ट निखिल वत्स (Nikhil Vats) ने बताया कि इस लक्षण के पीछे बड़ा समस्या इंसुलिन रेजिस्टेंस (Insulin Resistance) है. इसमें प्रॉब्लम या तो एड्रिनलीन या ग्लाइकोजन है जिसे स्टोर्ड शुगर भी कहा जाता है. निखिल के मुताबिक, "एड्रिनलीन फटीग के साथ, हार्मोन कोर्टिसोल विपरीत तरीके से बढ़ता है. आम तौर पर शरीर में, हार्मोन सर्कडियन रिदम के जरिए जाते हैं, कोर्टिसोल सुबह 2:30 बजे सबसे लोएस्ट प्वॉइंट पर होता है, और सुबह 8:00 बजे कोर्टिसोल अपने सबसे ऊंचे लेवल पर होता है, लेकिन एड्रिनलीन फटीग के दौरान, आपको 2:30 बजे कोर्टिसोल का एक स्पाइक मिलता है, जिससे आप रात के बीच में जगने लगते हैं. आपके हार्मोन पर पड़ता है असर

इस स्थिति में आप सुबह-सुबह पूरी तरह से थक चुके होते हैं, जब आपको अलार्म घड़ी बंद होने पर जागना चाहिए. क्या आप कभी अपनी अलार्म घड़ी से जागे हैं और कहा है, "अगर मैं अभी सो सकता, तो शायद मैं सबसे अच्छी नींद ले सकता था?" इसका मतलब आपका हार्मोन असंतुलित हो चुका है.

उड़ जाएगी रातों की नींद

आम तौर पर, लिवर के द्वारा चीनी को स्टोर करना चाहिए और इसे रात भर धीरे-धीरे रिलीज करना चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता है, तो शुगर का स्तर ऊपर या नीचे जा सकता है, जिससे आपकी नींद उड़ सकती है. इसका नाम है इंसुलिन रेजिस्टेंस (IR), जो आपको रात में पेशाब करने के लिए भी मजबूर करेगा और से सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपके ब्लड शुगर का लेवल कम है.

निखिल वत्स के मुताबिक हमें इससे बचने के लिए अपनी डाइट में थोड़ा बदलाव करना होगा. इससे लिए आप खाने में इलेक्ट्रोलाइट्स (पोटेशियम, कैल्शियम, और मैग्नीशियम) शामिल करने के साथ-साथ कैफीन जैसे बहुत ज्यादा स्टिमुलेंट्स से परहेज करना चाहिए, यानी आप चाय कॉफी कम से कम पिएं और रात के वक्त इसे अवॉइड करें. इसके अलावा टहलना सबसे अच्छी एक्सरसाइज है, साथ सुकून की नींद हासिल करने के लिए अपना तनाव कम करना भी जरूरी है. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)