Advertisement
trendingNow13019111
Hindi Newsलाइफस्टाइल

Walk Benefits: मॉर्निंग वॉक vs इवनिंग वॉक, वेट लॉस के लिए क्या है ज्यादा फायदेमंद?

Morning Walk vs Evening Walk:​ ज्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हेल्थ के लिए मॉर्निंग वॉक ज्यादा फायदेमंद है या इवनिंग वॉक में ज्यादा दम है. चलिए जानते हैं कि सुबह के समय या फिर शाम के समय किस टाइम वॉक करना ज्यादा फायदेमंद होता है.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Nov 26, 2025, 04:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Walk Benefits: मॉर्निंग वॉक vs इवनिंग वॉक, वेट लॉस के लिए क्या है ज्यादा फायदेमंद?

Morning Walk vs Evening Walk: फिट और हेल्दी रहने के लिए वॉक बहुत जरूरी है. ज्यादातर लोग वॉक करते हैं. कुछ लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं तो कुछ लोग इवनिंग में चलना ज्यादा पसंद करते हैं. ऐसे में ज्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हेल्थ के लिए मॉर्निंग वॉक ज्यादा फायदेमंद है या इवनिंग वॉक में ज्यादा दम है. अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो ये स्टोरी आपके लिए है. चलिए जानते हैं कि सुबह के समय या फिर शाम के समय किस टाइम वॉक करना ज्यादा फायदेमंद होता है. खासतौर से उनके लिए जिनको वजन घटाना है.

एक्सरसाइज तो सारी ही फायदेमंद होती हैं, लेकिन 'चलना' सबसे आसान और सबसे असरदार एक्सरसाइज है. ऐसे में सवाल उठता है कि सुबह की वॉक ज्यादा फायदेमंद है या शाम को चलने से ज्यादा फायदा मिलता है. 

मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक?
दरअसल, दोनों के अपने अलग फायदे हैं ये आपकी डाइट और आदत पर ज्यादा निर्भर करता है. अगर हम मॉर्निंग वॉक की बात करें तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को तेज करती है और वेट लॉस करने में भी फायदेमंद हो सकती है. सुबह की वॉक दिनभर के लिए एनर्जी बूस्टर बन सकती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों फायदेमंद है मॉर्निंग वॉक?
इसके एक नहीं कई कारण हो सकते हैं. जैसे सुबह के समय दिन की भागदौड़ अड़चन नहीं बनती है. मॉर्निंग टाइम में आप फास्टेड स्टेट में होते हैं जिस समय फैट का यूज बढ़ जाता है. यूं तो मॉर्निंग वॉक कोई चमत्कार नहीं है, बस इसका फायदा या असल सीमित लेकिन स्थिर होता है. ज्यादातर लोग मॉर्निंग वॉक की आदत को लंबे समय तक नहीं रख पाते हैं. यही कारण है कि उन्हें बेहतर रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं.

इवनिंग वॉक
शाम या शाम के खाने के बाद वॉक की बात करें तो उसका अपना अलग फायदा है. इवनिंग वॉक ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करती है. इसलिए जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उन्हें शाम के समय वॉक करना फायदेमंद हो सकता है. सिर्फ 10 से 20 मिनट की वॉक ग्लूकोज स्पाइक को काफी कम कर देती है.
यह भी पढ़ें: जीरा, सौंफ, तुलसी या नींबू पानी? किस हर्बल मॉर्निंग ड्रिंक से करें दिन की शुरुआत

 

स्ट्रेस को कम करती है
इवनिंग वॉक स्ट्रेस से राहत दिलाने के साथ नींद को बेहतर करने में मदद करती है जिन लोगों को देर रात तक नींद नहीं आती वे शाम को वॉक करें तो काफी फायदा हो सकता है. इसके अलावा इवर्निंग वॉक माइंड को रिलैक्स करती है और बॉडी को शांत करती है.

यानी कई जगह पर सुबह की वॉक ज्यादा फायदेमंद है और कई जगह पर इवनिंग वॉक बेहतर नजर आती है. वेट लॉस और एनर्जी के लिए मॉर्निंग वॉक ज्यादा फायदेमंद है और ब्लड शुगर कंट्रोल करने और माइंड रिलैक्स करने के लिए इवनिंग वॉक ज्यादा फायदेमंद है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

weight lossWalk Benefits

Trending news

'BJP समर्थित चुनाव जिताओ, 10 लाख का फंड पाओ'; इस राज्य में नेताजी ने दिया ऑफर तो...
Bandi Sanjay Kumar
'BJP समर्थित चुनाव जिताओ, 10 लाख का फंड पाओ'; इस राज्य में नेताजी ने दिया ऑफर तो...
BJP मुख्यालय के टाइपिस्ट की बेटी की शादी में शामिल हुए अमित शाह, देखकर चौंक गए लोग
amit shah
BJP मुख्यालय के टाइपिस्ट की बेटी की शादी में शामिल हुए अमित शाह, देखकर चौंक गए लोग
'संविधान को कमजोर न करें PM मोदी...', पीएम के खत पर भड़के कांग्रेस सांसद
PM Modi
'संविधान को कमजोर न करें PM मोदी...', पीएम के खत पर भड़के कांग्रेस सांसद
RSS का ड्राफ्ट बनाने में कोई रोल नहीं, BJP संविधान के उसूलों को तोड़ रही: कांग्रेस
Constitution Day
RSS का ड्राफ्ट बनाने में कोई रोल नहीं, BJP संविधान के उसूलों को तोड़ रही: कांग्रेस
'डेटिंग ऐप से दोस्ती, होटल में हत्या...', पार्टनर ने CA को क्यों उतारा मौत के घाट?
kolkata News
'डेटिंग ऐप से दोस्ती, होटल में हत्या...', पार्टनर ने CA को क्यों उतारा मौत के घाट?
कामरा की टी-शर्ट पर बड़ा बवाल, BJP ने कॉमेडियन के खिलाफ दी पुलिस कार्रवाई की चेतावनी
Kunal Kamra
कामरा की टी-शर्ट पर बड़ा बवाल, BJP ने कॉमेडियन के खिलाफ दी पुलिस कार्रवाई की चेतावनी
चीफ जस्टिस की बेंच में क्यों बैठे विदेशी जज? फिर CJI ने कहा, हिंदी में बात करेंगे
Supreme Court News
चीफ जस्टिस की बेंच में क्यों बैठे विदेशी जज? फिर CJI ने कहा, हिंदी में बात करेंगे
हमारी सेना में घुसपैठ की कोशिश में थी मिशनरियों की कट्टर मानसिकता: विश्व हिंदू परिषद
#Supreme Court
हमारी सेना में घुसपैठ की कोशिश में थी मिशनरियों की कट्टर मानसिकता: विश्व हिंदू परिषद
संविधान निर्माता बाबा साहब के इन शब्दों ने बदली थी दलितों की जिंदगी
Constitution Day
संविधान निर्माता बाबा साहब के इन शब्दों ने बदली थी दलितों की जिंदगी
चंडीगढ़ से फिर उठेगी विरोध की 'चिंगारी'; क्या 5 साल बाद किसान दोहराएंगे पटकथा?
Farmers protest
चंडीगढ़ से फिर उठेगी विरोध की 'चिंगारी'; क्या 5 साल बाद किसान दोहराएंगे पटकथा?