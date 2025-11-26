Walk Benefits: मॉर्निंग वॉक vs इवनिंग वॉक, वेट लॉस के लिए क्या है ज्यादा फायदेमंद?

Morning Walk vs Evening Walk: फिट और हेल्दी रहने के लिए वॉक बहुत जरूरी है. ज्यादातर लोग वॉक करते हैं. कुछ लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं तो कुछ लोग इवनिंग में चलना ज्यादा पसंद करते हैं. ऐसे में ज्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हेल्थ के लिए मॉर्निंग वॉक ज्यादा फायदेमंद है या इवनिंग वॉक में ज्यादा दम है. अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो ये स्टोरी आपके लिए है. चलिए जानते हैं कि सुबह के समय या फिर शाम के समय किस टाइम वॉक करना ज्यादा फायदेमंद होता है. खासतौर से उनके लिए जिनको वजन घटाना है.

एक्सरसाइज तो सारी ही फायदेमंद होती हैं, लेकिन 'चलना' सबसे आसान और सबसे असरदार एक्सरसाइज है. ऐसे में सवाल उठता है कि सुबह की वॉक ज्यादा फायदेमंद है या शाम को चलने से ज्यादा फायदा मिलता है.

मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक?

दरअसल, दोनों के अपने अलग फायदे हैं ये आपकी डाइट और आदत पर ज्यादा निर्भर करता है. अगर हम मॉर्निंग वॉक की बात करें तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को तेज करती है और वेट लॉस करने में भी फायदेमंद हो सकती है. सुबह की वॉक दिनभर के लिए एनर्जी बूस्टर बन सकती है.

क्यों फायदेमंद है मॉर्निंग वॉक?

इसके एक नहीं कई कारण हो सकते हैं. जैसे सुबह के समय दिन की भागदौड़ अड़चन नहीं बनती है. मॉर्निंग टाइम में आप फास्टेड स्टेट में होते हैं जिस समय फैट का यूज बढ़ जाता है. यूं तो मॉर्निंग वॉक कोई चमत्कार नहीं है, बस इसका फायदा या असल सीमित लेकिन स्थिर होता है. ज्यादातर लोग मॉर्निंग वॉक की आदत को लंबे समय तक नहीं रख पाते हैं. यही कारण है कि उन्हें बेहतर रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं.

इवनिंग वॉक

शाम या शाम के खाने के बाद वॉक की बात करें तो उसका अपना अलग फायदा है. इवनिंग वॉक ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करती है. इसलिए जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उन्हें शाम के समय वॉक करना फायदेमंद हो सकता है. सिर्फ 10 से 20 मिनट की वॉक ग्लूकोज स्पाइक को काफी कम कर देती है.

स्ट्रेस को कम करती है

इवनिंग वॉक स्ट्रेस से राहत दिलाने के साथ नींद को बेहतर करने में मदद करती है जिन लोगों को देर रात तक नींद नहीं आती वे शाम को वॉक करें तो काफी फायदा हो सकता है. इसके अलावा इवर्निंग वॉक माइंड को रिलैक्स करती है और बॉडी को शांत करती है.

यानी कई जगह पर सुबह की वॉक ज्यादा फायदेमंद है और कई जगह पर इवनिंग वॉक बेहतर नजर आती है. वेट लॉस और एनर्जी के लिए मॉर्निंग वॉक ज्यादा फायदेमंद है और ब्लड शुगर कंट्रोल करने और माइंड रिलैक्स करने के लिए इवनिंग वॉक ज्यादा फायदेमंद है.

