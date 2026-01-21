कंप्यूटर की तरह तेज होगी याददाश्त, बस रोजाना खा लें 7 से 8 अखरोट

Advertisement
आज की भागदौड़ भरी लाइफ में तनाव और काम के प्रेशर की वजह से याददाश्त कमजोर हो रही है. ऐसे में आप डाइट में अखरोट को शामिल कर सकते हैं. अखरोट का सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. अखरोट का सेवन करने से याददाश्त मजबूत हो सकती है. 

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Jan 21, 2026, 11:52 PM IST
शरीर के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं. ये शरीर की कोशिकाओं को फ्री रेडिकल्स के नुकसान से बचाते हैं, जिससे इम्युनिटी मजबूत होती है, त्वचा स्वस्थ और चमकदार रहती है, बुढ़ापे की प्रक्रिया धीमी पड़ती है और कई गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर, हृदय रोग से बचाव में मदद मिलती है. एंटीऑक्सीडेंट इन हानिकारक फ्री रेडिकल्स को निष्क्रिय कर देते हैं और शरीर के प्राकृतिक रक्षक की तरह काम करते हैं. ऐसे में एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर अखरोट का सेवन शरीर और दिमाग दोनों के लिए बेहद फायदेमंद होता है. अखरोट न केवल एंटीऑक्सीडेंट्स बल्कि ओमेगा-3 फैटी एसिड, विटामिन ई, प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर होता है.

याददाश्त को मजबूत बना सकता है अखरोट
औषधीय गुणों से भरपूर अखरोट को 'ब्रेन का पावर हाउस' भी कहा जाता है. भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अनुसार, अखरोट में मौजूद पोषक तत्व ऊर्जा बढ़ाते हैं, स्मरण शक्ति और याददाश्त को मजबूत करते हैं और कैंसर के खतरे को कम करने में मददगार होते हैं. इसके नियमित सेवन से तनाव कम होता है, मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है और एकाग्रता बढ़ती है.

हार्ट हेल्थ के लिए फायदेमद 
आयुर्वेद में अखरोट को बलवर्धक और तासीर में गर्म माना जाता है, जो खासकर सर्दियों में बेहद उपयोगी है. इससे थकान दूर होती है, शरीर में गर्मी बनी रहती है और कमजोर याददाश्त या भूलने की समस्या में भी राहत मिलती है. अखरोट दिल की सेहत के लिए भी अच्छे हैं, क्योंकि ये गुड फैट्स प्रदान करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखते हैं और सूजन कम करते हैं.

रोजाना कितने अखरोट का करें सेवन
विशेषज्ञों की सलाह है कि रोजाना 7 से 8 अखरोट या भीगे हुए अखरोट का सेवन करना सबसे अच्छा होता है. इन्हें सुबह खाली पेट या दूध के साथ लिया जा सकता है. अखरोट को सलाद, दही, ओट्स या सीधे स्नैक के रूप में भी शामिल किया जा सकता है. हालांकि, ज्यादा मात्रा में सेवन से वजन बढ़ सकता है या पेट संबंधी समस्या हो सकती है, इसलिए संतुलित मात्रा में खाएं.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

